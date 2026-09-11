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Pláže milované celebritami. Míří na Sardinii, právoplatný Karibik Středomoří

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  8:30
Tento italský ostrov si svou přezdívku vysloužil díky sněhobílým plážím pokrytým velmi jemným pískem a průzračnému smaragdovému moři. To je ale jen zlomek krás, kterými se pyšní.

Kromě toho, že svým pobřežím skutečně připomíná země v Karibském moři, se o Sardinii často hovoří i jako o ostrově plném protikladů nebo ostrově pastýřů.

Vedle čarokrásných břehů omývaných Středozemním a Tyrhénským mořem má divoký „vnitřek“ s horami, kaňony a pastvinami pro ovce, vedle luxusních letovisek izolované horské vesnice, kde se dodržují starodávné tradice a čas tu plyne úplně jiným tempem.

Na Sardinii objevíte místa s téměř magickou atmosférou. Dodnes vzdorují vysvětlení

Sardinie to má mnohem blíž k francouzské Korsice než k italským břehům, a díky tomu se pevninské Itálii moc nepodobá. Oproti hlučným Taliánům jsou Sardové uzavřenější, mají svou vlastní kulturu, svébytný jazyk a kuchyni, do které patří spíše maso a ovčí sýr než špagety nebo pizza. Je to zkrátka jedinečný kraj a velmi snadno se mu podléhá.

Záliv Baja Sardinia na Smaragdovém pobřeží
Přístav v Porto Cervo na Smaragdovém pobřeží dýchá luxusem.
Sardinie má i svůj kousek Tahiti – tak se přezdívá pláži Cala Brandinchi.
Moře u pláže Cala Brandinchi je průzračné a mělké, ideální pro rodiny s dětmi i „šnorchlisty“.
18 fotografií

Onen zmiňovaný Karibik najdete na severovýchodě Sardinie. Prostírá se zde úchvatné Smaragdové pobřeží neboli Costa Smeralda, členitý kraj se spoustou zátok a malých pláží, obklopených překrásnou přírodou. Můžete tu plachtit, šnorchlovat anebo prostě jen tak být a užívat si, že jste se ocitli na jednom z nejkrásnějších míst pod sluncem.

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Kromě vlastního Karibiku má Sardinie ale i svůj kousek Tahiti – tak se přezdívá pláži Cala Brandinchi, která leží o něco jižněji. Obě místa jsou vyhledávaná, takže se připravte, že zde bude, zvlášť v sezoně, dost lidí. A to včetně celebrit, na dovolenou sem s oblibou jezdí třeba i Brad Pitt nebo Madonna.

Pokud radši chcete něco klidnějšího, zamiřte do romantického zálivu Orosei, tamní pláže jsou kvůli strmým skalnatým útesům přístupné většinou jen lodí nebo pěšky po náročnější stezce, a tak je tam mnohem méně lidí. Prázdněji pak bývá i na západě ostrova, jen tady občas víc fouká – pro milovníky vodních sportů je to fajn, ale neplavcům a rodinám s dětmi by vlny mohly vadit.

Památky a život ve městech

Nezůstávejte ovšem jenom v letoviscích, Sardinie je velká zhruba jako třetina České republiky, a dá se tedy poměrně snadno procestovat. Mezi turistické minimum patří největší (a hlavní) město Cagliari. Chlubí se pozoruhodnými památkami, od římského amfiteátru z 2. století přes raně křesťanský kostel a gotickou katedrálu až po novější paláce.

Najdete tam ale i archeologické muzeum s prehistorickými a antickými nálezy přímo ze Sardinie. A že jich tedy je, Sardinie má jednu z nejstarších a nejunikátnějších kultur v celém Středomoří. Navštívit zde můžete i četné restaurace, bary a pláže.

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Patříte-li mezi milovníky historie, budete nadšeni městem Algherem s úžasně zachovalým starobylým centrem. Má hradby, katedrálu, malebné dlážděné uličky a také španělskou atmosféru – Alghero bývalo katalánskou kolonií a katalánštinou se tu dodnes hovoří. A protože leží na pobřeží, jsou tu samozřejmě i pláže.

Kousek od Alghera se pak nachází Capo Caccia, mys, odkud se dají pozorovat prý ty nejkrásnější západy slunce, a krápníková Neptunova jeskyně, k níž se dostanete po strmém schodišti z útesu či lodí.

Svůj pobyt na Sardinii si můžete zpestřit také výletem do přírody, jako stvořený je k tomu nespoutaný Národní park Golfo di Orosei e del Gennargentu, táhnoucí se od Oroseiského zálivu do vnitrozemí.

Tvoří ho vápencové masivy i náhorní plošiny s pěknými výhledy, najdete zde nejvyšší sardinskou horu Punta La Marmora (1 833 m n. m.) a kaňon Gola Gorropu, vyhloubený říčkou Flumineddu. Skalní stěny kolem něj ční do výše přes 400 metrů, což z něj dělá nejhlubší rokli v Itálii.

Vydat se můžete i po stopách starověké historie, po celé Sardinii jsou rozesety tzv. nuraghi, kruhovité kamenné věže, které po sobě mezi lety 1800 a 500 př. n. l. zanechala nuraghská civilizace. V severní části ostrova je to například archeologické naleziště Santu Antine, v jižní „unescové“ Su Nuraxi di Barumini.

Sardinie: Tipy na cestování

  • Nejsnáze se dostanete z Prahy letecky do Cagliari na jihu země, létají tam přímé spoje, cesta trvá asi dvě a čtvrt hodiny a palubní lístek pořídíte za cenu kolem 6 500 Kč. Zamířit můžete i na letiště u měst Alghero či Olbia, cesta tam bývá ale dražší a s přestupy.
  • Úředním jazykem je italština, častěji však narazíte na sardinštinu, která se od ní liší. V turistických oblastech se ale dohovoříte i anglicky či německy.
  • Měnou je euro, běžně lze platit kartou, do odlehlejších oblastí ve vnitrozemí ale mějte hotovost. Ceny jsou vyšší než v ČR, asi o 50 %. Ušetřit můžete (zejména za ubytování a služby), když přijedete mimo léto. V moři se dá koupat ještě v půlce října.
  • Na oblíbené destinace jezdí vlaky i autobusy. U vlaků pozor, na ostrově fungují dva dopravci a vzájemně si neuznávají jízdenky.
  • Chcete-li prozkoumat i odlehlejší části Sardinie, půjčte si na letišti auto. Platí, že čím dříve si ho rezervujete, tím nižší bude cena.
  • Pozor na zákazy! Vysoké pokuty hrozí třeba za odnášení písku, kamínků a mušlí z pláží i chození v plavkách či bez trička v historických centrech měst.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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