Kromě toho, že svým pobřežím skutečně připomíná země v Karibském moři, se o Sardinii často hovoří i jako o ostrově plném protikladů nebo ostrově pastýřů.
Vedle čarokrásných břehů omývaných Středozemním a Tyrhénským mořem má divoký „vnitřek“ s horami, kaňony a pastvinami pro ovce, vedle luxusních letovisek izolované horské vesnice, kde se dodržují starodávné tradice a čas tu plyne úplně jiným tempem.
|
Na Sardinii objevíte místa s téměř magickou atmosférou. Dodnes vzdorují vysvětlení
Sardinie to má mnohem blíž k francouzské Korsice než k italským břehům, a díky tomu se pevninské Itálii moc nepodobá. Oproti hlučným Taliánům jsou Sardové uzavřenější, mají svou vlastní kulturu, svébytný jazyk a kuchyni, do které patří spíše maso a ovčí sýr než špagety nebo pizza. Je to zkrátka jedinečný kraj a velmi snadno se mu podléhá.
Onen zmiňovaný Karibik najdete na severovýchodě Sardinie. Prostírá se zde úchvatné Smaragdové pobřeží neboli Costa Smeralda, členitý kraj se spoustou zátok a malých pláží, obklopených překrásnou přírodou. Můžete tu plachtit, šnorchlovat anebo prostě jen tak být a užívat si, že jste se ocitli na jednom z nejkrásnějších míst pod sluncem.
Kromě vlastního Karibiku má Sardinie ale i svůj kousek Tahiti – tak se přezdívá pláži Cala Brandinchi, která leží o něco jižněji. Obě místa jsou vyhledávaná, takže se připravte, že zde bude, zvlášť v sezoně, dost lidí. A to včetně celebrit, na dovolenou sem s oblibou jezdí třeba i Brad Pitt nebo Madonna.
Pokud radši chcete něco klidnějšího, zamiřte do romantického zálivu Orosei, tamní pláže jsou kvůli strmým skalnatým útesům přístupné většinou jen lodí nebo pěšky po náročnější stezce, a tak je tam mnohem méně lidí. Prázdněji pak bývá i na západě ostrova, jen tady občas víc fouká – pro milovníky vodních sportů je to fajn, ale neplavcům a rodinám s dětmi by vlny mohly vadit.
Památky a život ve městech
Nezůstávejte ovšem jenom v letoviscích, Sardinie je velká zhruba jako třetina České republiky, a dá se tedy poměrně snadno procestovat. Mezi turistické minimum patří největší (a hlavní) město Cagliari. Chlubí se pozoruhodnými památkami, od římského amfiteátru z 2. století přes raně křesťanský kostel a gotickou katedrálu až po novější paláce.
Najdete tam ale i archeologické muzeum s prehistorickými a antickými nálezy přímo ze Sardinie. A že jich tedy je, Sardinie má jednu z nejstarších a nejunikátnějších kultur v celém Středomoří. Navštívit zde můžete i četné restaurace, bary a pláže.
|
Ostrov, kde cesty žerou gumy. Sardinie je ráj pro fanoušky vyprošťování
Patříte-li mezi milovníky historie, budete nadšeni městem Algherem s úžasně zachovalým starobylým centrem. Má hradby, katedrálu, malebné dlážděné uličky a také španělskou atmosféru – Alghero bývalo katalánskou kolonií a katalánštinou se tu dodnes hovoří. A protože leží na pobřeží, jsou tu samozřejmě i pláže.
Kousek od Alghera se pak nachází Capo Caccia, mys, odkud se dají pozorovat prý ty nejkrásnější západy slunce, a krápníková Neptunova jeskyně, k níž se dostanete po strmém schodišti z útesu či lodí.
Svůj pobyt na Sardinii si můžete zpestřit také výletem do přírody, jako stvořený je k tomu nespoutaný Národní park Golfo di Orosei e del Gennargentu, táhnoucí se od Oroseiského zálivu do vnitrozemí.
Tvoří ho vápencové masivy i náhorní plošiny s pěknými výhledy, najdete zde nejvyšší sardinskou horu Punta La Marmora (1 833 m n. m.) a kaňon Gola Gorropu, vyhloubený říčkou Flumineddu. Skalní stěny kolem něj ční do výše přes 400 metrů, což z něj dělá nejhlubší rokli v Itálii.
Vydat se můžete i po stopách starověké historie, po celé Sardinii jsou rozesety tzv. nuraghi, kruhovité kamenné věže, které po sobě mezi lety 1800 a 500 př. n. l. zanechala nuraghská civilizace. V severní části ostrova je to například archeologické naleziště Santu Antine, v jižní „unescové“ Su Nuraxi di Barumini.
Sardinie: Tipy na cestování
Článek vznikl pro časopis Tina.