Sarajevu se ne nadarmo přezdívá „evropský Jeruzalém“ – v okruhu několika set metrů zde vedle sebe po staletí harmonicky stojí mešity, katolické katedrály, pravoslavné kostely i synagogy. Město si s sebou nese hluboké šrámy z krvavé válečné minulosti, ale jeho nezlomný duch, pohostinnost a pozitivní energie vás okamžitě chytí za srdce.
Srdcem a duší celého Sarajeva je Baščaršija, starý osmanský bazar z 15. století. Procházka jeho dlážděnými uličkami plnými mědikoveckých dílen, ze kterých se ozývá rytmické ťukání kladívek, návštěvníka přenese v čase o několik století dozadu.
|
Bosna a Hercegovina jako bájný Fénix vstala z popela. Češi ji milují
Centrálním bodem bazaru je Sebilj, ikonická dřevěná kašna v maurském stylu, kde se scházejí místní i tisíce holubů. Jen pár kroků odtud narazíte na fascinující Gazi Husrev-begovu mešitu, která je nejvýznamnější islámskou stavbou v zemi.
Při procházkách městským centrem však narazíte i na odvrácenou tvář města. Tou jsou organizované skupiny žebrajících dětí. Místní obyvatelé i průvodci důrazně varují: nedávejte jim žádné peníze. Mám s tím bohužel velmi negativní osobní zkušenost.
Jakkoli to trhá srdce, vaše finance neskončí u dětí, ale v rukou gangů, které je k této činnosti zneužívají. Místo pomoci byste tak pouze podporovali tento pochybný byznys. Raději si pevně hlídejte své osobní věci a batohy, protože v davu kolem památek stačí kapsářům chvilka vaší nepozornosti.
|
Tady se psaly dějiny Balkánu. Prozkoumejte slavné mosty Bosny a Hercegoviny
Hned na okraji staré čtvrti pak narazíte na Latinský most. Tento nenápadný kamenný most přes řeku Miljacku změnil chod světových dějin. Právě na tomto nároží stojí pomník a pamětní deska na místě, kde Gavrilo Princip zavraždil arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofii, což se stalo bezprostřední záminkou pro rozpoutání první světové války.
Pokud toužíte po nejkrásnějším výhledu na celé údolí, nasedněte na zrekonstruovanou kabinovou lanovku, která vás vyveze na horu Trebević. Místo obyčejné cesty zpět dolů ale zvolte dobrodružnější variantu: sejděte horu pěšky podél staré olympijské bobové dráhy z roku 1984. Procházku si můžete zpestřit vnitřkem opuštěného betonového koryta, které dnes kompletně pohltil les a svými graffiti ho vyzdobili umělci z celého světa.
Válečné jizvy a muzea naděje
Sarajevo nelze plně pochopit bez připomínky moderní historie a nejdelšího obležení v dějinách moderního válčení (1992–1996). Stopy po kulkách a šrapnelech jsou na fasádách mnoha budov viditelné dodnes.
Pro hlubší pochopení hrůz tehdejší doby musíte navštívit Muzeum Jugoslávské války 1992 nebo expozici Galerija 11/07/92. Tyto prostory nabízejí mrazivá osobní svědectví, dobové fotografie a předměty dětí a dospělých, kteří přežili každodenní ostřelování.
Nejsilnějším fyzickým mementem této éry je Sarajevský tunel (Tunel spasa) na okraji města u letiště. Tento 800 metrů dlouhý tunel, ručně vykopaný pod ranvejí, byl pro obklíčené město jedinou pupeční šňůrou se světem. Proudilo jím jídlo, léky i zbraně a dnes jeho část slouží jako mrazivé muzeum lidské vůle k přežití.
Fotbalové šílenství: FK Sarajevo vs. Željezničar
Sportovní srdce města je rozpolcené na dvě poloviny a fotbalové derby mezi FK Sarajevo a Željezničarem je jedním z nejvášnivějších na Balkáně. FK Sarajevo hraje na monumentálním Stadionu Asima Ferhatoviće Haseho (Koševo), který hostil zahajovací ceremoniál zimní olympiády v roce 1984.
Jeho rival, Željezničar, má svůj domov na stadionu Grbavica, který leží přímo ve čtvrti, jež byla během války na frontové linii. Stadion byl tehdy těžce zničen a vyhořel, ale fanoušci ho dostali zpět ze popela. Když se hraje sarajevské derby, město se zahalí do dýmu z pyrotechniky, ulice utichnou a stadiony duní fanatickými chorály.
Chcete-li zažít moderní kontrast k historickému centru, vydejte se k hlavnímu nádraží, kde se k nebi tyčí Avaz Twist Tower. Se svými 176 metry je to jedna z nejvyšších a nejzajímavějších staveb na Balkáně. Její unikátní kroucená skleněná architektura doslova bere dech.
V 36. patře se nachází vyhlídková terasa a kavárna. Dát si kávu nebo drink s výhledem na celé sarajevské údolí, mrakodrapy, historické mešity a okolní horské štíty při západu slunce je zážitek, který dokonale shrne celou rozmanitost tohoto nezlomného města.
Bosenská gastronomie