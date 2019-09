Sopečný výbuch stvořil turistický ráj. Nabízí úchvatné scenérie i historii

Může se hodit - Někdy se hlavnímu ostrovu Théra říká Santorini, ale není to správně – Santorini je název celého souostroví. - Jméno Santorini je zkomolenou zkratkou dvou italských slov Santa Irini, svatá Irena. Ta byla patronkou Benátčanů, kteří ostrovu vládli tři sta let. - Megavýbuchem před třemi a půl tisíce lety sopečný „festival“ v historii Santorini neskončil. Činnou sopku tam najdete i dnes. Je na ostrůvku Nea Kaimeni a projít se můžete až k jejímu kráteru. - Ve Thiře stojí za návštěvu třeba Archeologické muzeum, Muzeum prehistorické Thiry a galerie umění Mati s originálními díly, inspirovanými tamní přírodou a lidmi. - Hlavní turistická sezona je na Santorini v dubnu až říjnu, kdy vzduch i moře dosahují příznivých (někdy vysokých) hodnot a neprší. Užijte si ho se vším všudy

Spousta turistů přijíždí na Santorini jen na jediný den. Ráno se vyhrnou v přístavu z lodí, večer si odškrtnou v seznamu „musím vidět“ další položku a frčí dál. Chcete-li si tohle úžasné místo opravdu prožít, zdržte se pár dní. Nenechte si ujít západ slunce do moře – nejkrásnější pohled na něj je v městečku Oia na severozápadě Théry. Relaxujte na některé z vyhlášených pláží s netypicky zbarvenými písky – od šedého přes rudý až po černý. Užijte si divoký (někdy až moc) noční život ve Thiře. Potopte se do tyrkysových vod – třeba k podmořskému památníku Jacquesa-Yvesa Cousteaua, který při příležitosti 101. výročí jeho narození umístil syn Pierre-Yves Cousteau v podmořské jeskyni u Santorini.