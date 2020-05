Santorini se těší na turisty, na plážích jsou plexiskla

Majitel plážového baru Charlie Chahine není z rozmístění plexiskel nadšený. Jak však říká, jestliže je to způsob, jak nalákat turisty zpět, udělá to. „Doufáme, že podobné konstrukce, které tady vidíte, nebudou na plážích navždy. Nechceme je, ale pokud je to potřeba, a pokud na tom záleží bezpečí lidí, uděláme to,“ uvedl Chahine pro agenturu Reuters.

Podniky na nejoblíbenějším řeckém dovolenkovém ostrově přijaly nejrůznější možná hygienická opatření a nyní se nemohou dočkat, až začne turistická sezona. Je jim nicméně jasné, že přijdou o výdělky za několik měsíců vzhledem k tomu, že země se pro turisty otevře až v červenci. Tedy tak to alespoň předpovídá vláda, která v zemi od 23. března zavedla přísná karanténní opatření.

Santorini je populární destinací pro turisty z celého světa. Dlážděné ulice na ostrově bývaly každé léto zcela přeplněné. V roce 2018 sem přicestovaly dva miliony lidí. Ostrov je rovněž oblíbenou destinací pro konání svateb a množství párů sem míří i na svatební cestu. Turistů bylo tolik, že je nezvládali vozit ani místní zvířata a na ostrově začalo platit hned několik omezení.

Nyní jsou ulice a střešní terasy prázdné. Jak uvedl místopředseda hotelové asociace na Santorini Andreas Patiniotis, loni v červnu už bylo na Santorini zarezervováno 70 procent hotelů, v současnosti jsou asi na 30 procentech. Přiznává, že to nebude jednoduché. „Myslím si ale, že musíme někde začít. Abychom dali práci našim dodavatelům, našim zaměstnancům. Na činnosti hotelů je závislých tolik lidí,“ dodal Patiniotis.

Prázdný řecký ostrov Santorini vyhlíží dobu, kdy do oblíbeného letoviska začnou opět proudit turisté. (7. května 2020)

Jeden z majitelů ubytovacího zařízení Panagiotis Lutos zatím provádí nezbytné úpravy. Když se dívá na prázdný bazén u svého hotelu, říká, že nejde jen o obavy z finanční ztráty. Je mu smutno z toho, že je jeho hotel prázdný.

„Budeme připraveni za deset dní, to je jediná věc, která je jistá. Přípravy probíhají a to nás těší, bolí nás ale, že tady nejsou lidé,“ dodává.

Řecko, které se dlouhodobě řadí mezi nejoblíbenější turistické destinace Čechů, zatím pandemii koronaviru zvládá lépe než Česko. Podle dat na webu NAKIT mělo na začátku května 241 případů nákazy na milion obyvatel, v Česku to ve stejné době bylo 690 případů. Psali jsme: Dovolená jenom v Česku? Chorvatsko, Řecko a Slovensko koronavirus zvládají.