San Sebastián, baskicky Donostia, leží na severním pobřeží Španělska necelých dvacet kilometrů od francouzských hranic. Město s přibližně 190 tisíci obyvateli si vysloužilo přezdívku Perla Kantaberského moře.
Jedním z nejznámějších symbolů města je totiž pláž La Concha, která se rozprostírá přímo v jeho centru. Více než kilometr dlouhý pás zlatavého písku lemuje elegantní promenáda s charakteristickým bílým zábradlím. Pláž získala řadu mezinárodních ocenění a díky klidným vodám zátoky je oblíbená nejen mezi milovníky koupání, ale také pro procházky podél pobřeží. Z promenády se navíc otevírá výhled na ostrůvek Santa Clara.
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Sláva La Conchy sahá až do 19. století. V roce 1845 ji zpopularizovala španělská královna Isabela II., které lékaři doporučili mořské koupele. Její příklad následovali členové královského dvora i aristokracie, kteří postupně proměnili San Sebastián ve vyhledávané letovisko vyšší společnosti. A odkaz této éry je ve městě patrný dodnes.
La Concha přitom není jedinou pláží, kterou stojí za to navštívit. Na západním okraji zátoky leží menší a klidnější Ondarreta, zatímco na východě města se rozprostírá přibližně 800 metrů dlouhá Zurriola, oblíbená mezi surfaři. Každá z pláží tak nabízí trochu jinou podobu pobytu u Atlantiku.
Od pobřeží je to jen kousek do historického centra Parte Vieja, v překladu Stará Část, které leží pod vrchem Monte Urgull. V jeho úzkých ulicích se nachází náměstí Plaza de la Constitución, bazilika Santa María del Coro nebo gotický chrám San Vicente Mártir ze 16. století.
Za návštěvu stojí také novogotická katedrála Buen Pastor, která se tyčí v novější části města. Zájemci o historii mohou zamířit také k pevnosti La Mota na vrcholu Monte Urgull.
Jeden z nejhezčích výhledů na San Sebastián nabízí protější kopec Monte Igeldo. Oblíbený je i díky historické lanovce s dřevěnými vagóny, která funguje už od roku 1912. Kromě panoramatu města, zátoky La Concha a Kantaberského moře zde návštěvníky čeká také historický zábavní park. Jeho atrakce, včetně dřevěné horské dráhy, si dodnes zachovávají atmosféru přelomu 19. a 20. století.
Gastronomické srdce Španělska
San Sebastián si však získal světovou proslulost především díky své gastronomii. Baskická kuchyně zde spojuje tradiční recepty, kvalitní místní suroviny a moderní kulinářské postupy. Vedle luxusních restaurací oceněných michelinskými hvězdami se ve městě nachází množství tradičních barů, kde si návštěvníci mohou vychutnat místní speciality za podstatně dostupnější ceny.
Neodmyslitelnou součástí zdejší gastronomie jsou pintxos, malé porce jídla, které se často podávají na kousku pečiva a drží pohromadě párátkem. Ideálním programem v San Sebastiánu je tak večerní procházka a drink v baru. Pulty barů v historické části města totiž nabízejí desítky variant pintxos, od jednoduchých kombinací až po propracované kulinářské kreace.
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Typickým způsobem stolování je takzvané txikiteo, při němž lidé přecházejí z jednoho baru do druhého, v každém ochutnají některou z místních specialit a dopřejí si malou sklenku vína nebo piva.
Mezi nejznámější pintxos patří Gilda, kombinace olivy, ančovičky a nakládané papričky guindilla. Tato specialita vznikla ve čtyřicátých letech minulého století ve zdejším baru Casa Vallés. K drobným pokrmům se často podává místní lehce perlivé bílé víno, které v jídelníčku najdete pod názvem txakoli.
Milovníci sladkého by naopak neměli vynechat proslulý baskický cheesecake, který vznikl kolem roku 1990 v baru La Viña. Dezert s karamelizovaným povrchem a krémovým středem se postupně stal jedním z gastronomických symbolů města.
San Sebastián ale nabízí také zážitky pro milovníky vysoké gastronomie. Ve městě a jeho okolí se nachází řada restaurací oceněných michelinskými hvězdami, mezi nimi například Arzak nebo Akelarre. Význam jídla pro místní kulturu dokládají i tradiční gastronomické spolky, jejichž členové se scházejí ke společnému vaření. Ve městě navíc sídlí Baskické kulinářské centrum, které se věnuje výuce kulinářského umění a rozvoji gastronomie.
Město, které ožívá filmem
Vedle gastronomie proslavil San Sebastián také mezinárodní filmový festival, který patří k nejvýznamnějším kulturním událostem města. Jeho historie začala v roce 1953, kdy se poprvé uskutečnil pod názvem Mezinárodní týden filmu. Původně lokální přehlídka se postupně proměnila v mezinárodně uznávaný festival, který se každoročně koná zpravidla v září.
Hlavním dějištěm festivalu je kongresové a kulturní centrum Kursaal ve čtvrti Gros, které bylo dokončeno v roce 1999. Jeho hlavní sál pojme přibližně 1 800 diváků a hostí filmové projekce, slavnostní ceremoniály i další festivalové akce. Promítání se ale odehrávají také na dalších místech, například v historickém divadle Victoria Eugenia, kulturním centru Tabakalera nebo v místních kinech.
Nejvyšším oceněním festivalu je Zlatá mušle, kterou mezinárodní porota uděluje nejlepšímu filmu hlavní soutěže. Další ocenění, Stříbrné mušle, získávají například režiséři a herci za své výkony. Festival má za sebou také řadu významných okamžiků. V roce 1958 zde byl uveden Hitchcockův snímek Závrať, v roce 1977 se v oficiálním výběru objevily Hvězdné války.
Festival se však nezaměřuje pouze na zavedené filmové tvůrce. Součástí programu jsou také soutěže začínajících režisérů, studentské snímky, latinskoamerická tvorba nebo filmy věnované baskické kultuře. Zajímavostí je sekce Culinary Zinema, která propojuje svět filmu s gastronomií. Právě toto spojení vystihuje San Sebastián možná nejlépe – město, v němž mají dobré jídlo i kultura své pevné místo.