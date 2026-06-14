Neobvyklý příběh začal v roce 1969, kdy australské úřady zavedly nízké kvóty na produkci pšenice. Rodině Casleyových tak zůstaly tisíce hektarů úrody, kterou nemohli legálně prodat. Frustrovaný Leonard Casley proto přistoupil k radikálnímu kroku. Dne 21. dubna 1970 vyhlásil nezávislost své farmy na Austrálii, aby mohl pokračovat ve vývozu pšenice.
Své rozhodnutí opíral o vlastní výklad starých britských zákonů a mezinárodního práva. Tvrdil, že mu umožňují vytvořit samostatnou „vládu sebeobrany“. Brzy se prohlásil za Jeho královskou Výsost prince Leonarda I. z Huttu a začal rozdávat šlechtické tituly členům rodiny i příznivcům. Přes nově vyhlášené hranice pak dál prodával pšenici.
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Deset nejdůležitějších objevitelů světa, kteří definitivně změnili zeměpis
Knížectví Hutt River postupně získalo všechny symboly, které bývají spojovány se samostatným státem. Mělo vlastní vlajku, hymnu, poštovní známky i měnu. Návštěvníci si mohli prohlédnout muzeum, kapli nebo zahrady a přenocovat v kempu poblíž hlavního města Nain.
Hlavní sídlo pojmenované podle biblického města v Galileji tvořila skupina jednoduchých, ale udržovaných budov obklopených rozlehlými zemědělskými pozemky. Pokud by byl tento mikrostát mezinárodně uznán, rozlohou by několikanásobně překonal například Vatikán, Monako nebo San Marino.
Mezi nejvýraznější památky patřila obří socha hlavy prince Leonarda nebo vzdělávací svatyně věnovaná jeho manželce Shirley Casleyové, která zemřela v roce 2013. Přestože významnou část příjmů přinášel cestovní ruch, základem hospodářství zůstávalo zemědělství.
Dvoudenní válka s Austrálií
Napětí mezi mikrostátem a australskými úřady vyvrcholilo 2. prosince 1977. Poté, co Leonard Casley prohrál soudní spor týkající se daní, vyhlásil Austrálii válku. O dva dny později však oznámil její konec. Podle představitelů knížectví šlo především o politický krok. Vedení Hutt River tehdy argumentovalo, že pokud Austrálie válku nevyhraje, měla by vstoupit do diplomatických vztahů s mikrostátem a uznat jeho suverenitu. K tomu však nikdy nedošlo a australská vláda nezávislost knížectví neuznala.
Poslední ránu projektu zasadily soudy a daňové úřady. V roce 2017 mikrostát definitivně prohrál dlouholetý spor s australskou vládou. Daňový úřad následně požadoval doplacení přibližně tří milionů australských dolarů. Soud tehdy jasně konstatoval, že vyhlášení vlastní suverenity nezbavuje obyvatele povinnosti dodržovat australské zákony ani platit daně. Verdikt definitivně potvrdil postoj vlády, která Hutt River nikdy nepovažovala za samostatný stát.
Princ Leonard zemřel 13. února 2019 ve věku 93 let. Již o dva roky dříve kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu abdikoval ve prospěch svého nejmladšího syna Graema Casleyho. Ani nový panovník však nedokázal zvrátit nepříznivý vývoj. Knížectví se potýkalo s klesajícími příjmy ze zemědělství i cestovního ruchu a zároveň čelilo rostoucím finančním závazkům. Na začátku roku 2020 oznámilo uzavření hranic a přerušení vládních aktivit.
Definitivní konec přišel 3. srpna 2020. Rodina Casleyových oznámila, že území Hutt River se vrátí pod správu Austrálie a rodinná farma bude prodána na úhradu dluhů. Tím skončil jeden z nejznámějších mikrostátů světa, který vznikl ze sporu o pšenici a téměř půl století vzdoroval realitě.