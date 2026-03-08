|
Mezi světlem a temnotou. Magie kláštera sv. Michaela inspirovala Umberta Eca
KVÍZ: Toto by měl vědět každý Čech. Jak dobře znáte naši zemi?
Nejvyšší hory, nejhlubší propast, největší rybník nebo nejnavštěvovanější památka. Znáte základní fakta o České republice, nebo vás některé otázky překvapí? Otestujte si své znalosti v kvízu....
Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
Říká se, že vrchol Monte Pirchiriano si pro stavbu kláštera vybral sám archanděl Michael. A je snadné tomu uvěřit. Monumentální dílo skutečně působí jako brána mezi světem nebeským a pozemským. Věž...
Cestovatelský sen. Tyto pláže jsou tak krásné, až vypadají nereálně
S bílým, černým i zeleným pískem, s hnízdy tučňáků, pokryté diamanty či s letadly těsně nad hlavou. Svět ukrývá dokonalé pláže, které popírají zákony přírody i představivosti. Vybrali jsme pro vás...
Přístav, do kterého bouře nesmí. Kotviště v jeskyni na La Palma je unikát
Bílé domky pod skalní klenbou, hukot oceánu a pocit, že jste vpluli do břicha kamenné velryby. Porís de Candelaria patří k mimořádným místům Kanárských ostrovů. Jen málokdo ví, že tato romantická...
Vysoké Tatry bez davů: Jak si užít zimní hory a nepotkat u toho půlku národa?
Zimní Vysoké Tatry nabízejí mnohem víc než jen populární střediska. Kromě perfektního lyžování na upravených sjezdovkách ukrývají i svou tichou tvář, kterou nejlépe vystihují nekonečná vysokohorská...
Na co zírá mašinfíra: Pod dráty na jih, z Plzně do Klatov
Radek, náš dnešní mašinfíra, nám ukáže další zajímavou trať v západních Čechách. Projedeme další úsek Plzeňsko-březenské dráhy, tentokrát ale směrem z Plzně na jih, do Klatov. Čeká nás bezmála...
Mayské památky a koupání v jeskyních. Yucatán je Mexiko pro začátečníky
Poloostrov, který je téměř dvaapůlkrát větší než Česká republika, je tím nejhezčím, co můžete v Mexiku navštívit. Je přitom úplně jedno, zda vás láká příroda, historie nebo moře.
Kolem životadárné železnice. Nová stezka otevírá neprozkoumanou část Kanady
Kanada nabízí spoustu lákadel. Kromě hokeje, javorového sirupu a měst jako Toronto nebo Montréal země láká hlavně na nedotčenou přírodu. Vedle národních parků Banff a Jasper či legendárních...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Katedrála v Kolíně nad Rýnem začne vybírat vstupné, nemá na opravy
Jedna z nejznámějších památek v Německu, katedrála svatého Petra v Kolíně nad Rýnem, začne vybírat vstupné. Podle správců gotického chrámu jsou peníze potřeba na pokrytí nákladů na opravy i na...
Jarní prázdniny bez front. Víme, proč vyměnit české hory za Innsbruck
České rodiny už umějí vyměnit předražený párek a fronty na vlecích za alpský šmrnc. Vyjet si k sousedům do Rakouska stojí za pár hodin cestování a přitom se nemusí notně prodražit. Vyzkoušeli jsme...
Nejkrásnější zimní túry ve Vysokých Tatrách: Skialpy i túry na sněžnicích
Vysoké Tatry nejsou jen o dokonale upravených sjezdovkách a moderních lanovkách. Za lyžařskými středisky se skrývá svět křupajícího sněhu, tichých dolin a vysokohorských panoramat, která berou dech....
Zjevení Panny Marie v Zeitounu sjednotilo Egypt. Zázrak viděly miliony lidí
Káhira, duben 1968. Nad kopulemi koptského kostela ve čtvrti Zeitoun se náhle objevuje světelná postava. Nejde o sekundový záblesk, ale o úkaz, který se bude s přestávkami opakovat celé tři roky....
Místo, které miloval Masaryk i Gott. Za skutečnou zimou do Voděradských bučin
Voděradské bučiny mají v zimě jinou tvář. Listnatý les, v létě plný světla a zpěvu ptáků, se promění v monochromatickou krajinu bílých cest a tmavých kmenů. Zimní putování tu přináší zpomalení a...