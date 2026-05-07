S dětmi v Alpách! St. Johann nabízí dobrodružné prázdniny v horách

Ve spolupráci   4:00
Rakousko patří dlouhodobě k nejoblíbenějším destinacím pro rodinnou dovolenou a ne náhodou. Hory tu totiž nejsou jen kulisa, ale skutečné hřiště plné zážitků. Jedním z míst, kde se čistá horská příroda prolíná s precizní turistickou infrastrukturou, je alpské město St. Johann v Salcbursku, orientované právě na rekreační a rodinnou turistiku.
Geisterberg | foto: St. Johann in Salzburg

Malebné rakouské městečko obklopené Alpami leží zhruba hodinu autem od města Salcburk. Díky své poloze slouží jako výchozí bod horské turistiky, lyžování či cyklistiky i cestování po Salcbursku. Klidná atmosféra menšího letoviska láká rodiny s dětmi, které hledají rovnováhu mezi aktivní dovolenou, zábavou a odpočinkem. Živé, ale neuspěchané uličky s malými obchůdky svádějí k procházkám a den můžete zakončit v kavárně nebo některé z restaurací.

Hory, které baví děti i dospělé

Hory nemusí představovat jen náročné túry. V St. Johann se totiž příroda mění v interaktivní dobrodružství. Typickým příkladem je Geisterberg, neboli Hora duchů, tedy rodinný zábavní park na hoře Gernkogel ve výšce kolem 1 750 metrů nad mořem.

Nejde však o klasický lunapark, ale o okružní trasu v přírodě s více než 40 interaktivními stanovišti, kde děti objevují svět živlů, tedy vody, ohně, země i vzduchu, prostřednictvím tematických stezek a atrakcí, od strašidelného hradu a vodních prvků až po lezecké věže, houpačky a skluzavky. Výsledkem je nenucené spojení pohybu, fantazie a radosti z objevování.

Zajímavosti:

  • Pro výstup je možné využít lanovku
  • Zvláštní atrakcí je 360stupňová vyhlídková plošina na vrcholu

Vydejte se nitra přírody za dobrodružstvím!

Alpská příroda je očistná a uklidňující, ale dokáže být i působivě dramatická. Lichtenštejnská soutěska (Liechtensteinklamm) je naprosto bezpečná pro dospělé i děti, ale přesto úzké průchody mezi vysokými skalními stěnami vzbuzují respekt a ukazují dechberoucí atmosféru a v mnoha ohledech děsivou stránku hor.

Lichtenštejnská soutěska

Pro ty, kteří chtějí víc pohybu, je tu zase JODYs Baumparcours, tedy stezka v korunách stromů v oblasti Hahnbaum. V lezeckém parku mohou děti všech věkových kategorií i dospělí překonávat vlastní limity a užít si trochu adrenalinu, samozřejmě bezpečně a přiměřeně věku.

Zajímavosti:

Od 29. do 31. května 2026 se konají oslavy 150. výročí Lichtenštejnské soutěsky. Součástí programu bude osvětlení, hudební vystoupení a doprovodná expozice.

Hravé poznávání regionu

Ve srovnání s dobrodružstvím v Hahnbaum či Lichtenštejnské soutěsce může minigolf působit jako příliš dietní povyražení. V St. Johann však pojali 18jamkové minigolfové hřiště nejen jako hru, ale také jako tematickou cestu celou oblastí, kdy se hráči mohou proplétat miniaturami alpských scenérií, památek a atrakcí, jako je například katedrála v Pongau nebo zmenšená Hora duchů.

JoKiWo: týden pro děti

Každoročním vrcholem letní sezony je dětský týden JoKiWo, který se koná od 3. do 7. srpna 2026 a St. Johann se během tohoto týdne promění v jeden velký festival her, kreativity a pohybu. Díky spolupráci se stanicí ORF Kids je připravený program, který míří přímo na děti, ale zároveň vtahuje i rodiče. Město tak na několik dní získává úplně jinou energii a ulice, parky i náměstí se mění v prostor plný zábavy.

Ubytování, doprava a výlety v St. Johann

St. Johann funguje jako dobře propojený uzel, kde se dá kombinovat horská dovolená, výlety po celém regionu i pohodlné cestování bez auta.

Rodinná dovolená bez starostí s ubytováním

JO Family Partners nabízí:

  • pokoje vhodné pro rodiny: dostatek prostoru pro děti i dospělé
  • dětské bufety: jídlo připravené přímo pro malé strávníky
  • herní koutky a zábava: místa, kde si děti mohou hrát a objevovat

Karty pro výlety bez omezení

1) SalzburgerLand Card: vhodná pro rodiny, které chtějí během jedné dovolené stihnout více typů výletů

  • platnost: 6 nebo 12 dní
  • přístup k cca 190 atrakcím v celém Salcbursku
  • zahrnuje: přírodní zajímavosti, hrady a památky, muzea, koupaliště a jezera

2) 12 Peaks Card: zaměřená na aktivní horskou dovolenou

  • vstupenka do světa horských zážitků
  • zahrnuje např.: Geisterberg (Hora duchů), Flori’s Erlebnispfad (Floriho dobrodružná stezka), túry na Grießenkar, zážitkové trasy v oblasti Zauchensee a Kleinarl

Doprava bez auta

  • St. Johann má vlastní vlakové nádraží, díky kterému je odsud dobré spojení do celého Rakouska i do zahraničí
  • Po regionu funguje hustá síť autobusů a veřejné dopravy
  • od května 2025 je zaveden Guest Mobility Ticket, který hostům ubytovaným v regionu umožňuje využívat veškerou veřejnou dopravu v Salcbursku

Obsah vznikl ve spolupráci s Tourismusverband St. Johann in Salzburg

