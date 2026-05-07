Malebné rakouské městečko obklopené Alpami leží zhruba hodinu autem od města Salcburk. Díky své poloze slouží jako výchozí bod horské turistiky, lyžování či cyklistiky i cestování po Salcbursku. Klidná atmosféra menšího letoviska láká rodiny s dětmi, které hledají rovnováhu mezi aktivní dovolenou, zábavou a odpočinkem. Živé, ale neuspěchané uličky s malými obchůdky svádějí k procházkám a den můžete zakončit v kavárně nebo některé z restaurací.
Hory, které baví děti i dospělé
Hory nemusí představovat jen náročné túry. V St. Johann se totiž příroda mění v interaktivní dobrodružství. Typickým příkladem je Geisterberg, neboli Hora duchů, tedy rodinný zábavní park na hoře Gernkogel ve výšce kolem 1 750 metrů nad mořem.
Geisterberg
Nejde však o klasický lunapark, ale o okružní trasu v přírodě s více než 40 interaktivními stanovišti, kde děti objevují svět živlů, tedy vody, ohně, země i vzduchu, prostřednictvím tematických stezek a atrakcí, od strašidelného hradu a vodních prvků až po lezecké věže, houpačky a skluzavky. Výsledkem je nenucené spojení pohybu, fantazie a radosti z objevování.
Zajímavosti:
Vydejte se nitra přírody za dobrodružstvím!
Alpská příroda je očistná a uklidňující, ale dokáže být i působivě dramatická. Lichtenštejnská soutěska (Liechtensteinklamm) je naprosto bezpečná pro dospělé i děti, ale přesto úzké průchody mezi vysokými skalními stěnami vzbuzují respekt a ukazují dechberoucí atmosféru a v mnoha ohledech děsivou stránku hor.
Pro ty, kteří chtějí víc pohybu, je tu zase JODYs Baumparcours, tedy stezka v korunách stromů v oblasti Hahnbaum. V lezeckém parku mohou děti všech věkových kategorií i dospělí překonávat vlastní limity a užít si trochu adrenalinu, samozřejmě bezpečně a přiměřeně věku.
Zajímavosti:
Od 29. do 31. května 2026 se konají oslavy 150. výročí Lichtenštejnské soutěsky. Součástí programu bude osvětlení, hudební vystoupení a doprovodná expozice.
Hravé poznávání regionu
Ve srovnání s dobrodružstvím v Hahnbaum či Lichtenštejnské soutěsce může minigolf působit jako příliš dietní povyražení. V St. Johann však pojali 18jamkové minigolfové hřiště nejen jako hru, ale také jako tematickou cestu celou oblastí, kdy se hráči mohou proplétat miniaturami alpských scenérií, památek a atrakcí, jako je například katedrála v Pongau nebo zmenšená Hora duchů.
JoKiWo: týden pro děti
Každoročním vrcholem letní sezony je dětský týden JoKiWo, který se koná od 3. do 7. srpna 2026 a St. Johann se během tohoto týdne promění v jeden velký festival her, kreativity a pohybu. Díky spolupráci se stanicí ORF Kids je připravený program, který míří přímo na děti, ale zároveň vtahuje i rodiče. Město tak na několik dní získává úplně jinou energii a ulice, parky i náměstí se mění v prostor plný zábavy.
Ubytování, doprava a výlety v St. Johann
St. Johann funguje jako dobře propojený uzel, kde se dá kombinovat horská dovolená, výlety po celém regionu i pohodlné cestování bez auta.
Rodinná dovolená bez starostí s ubytováním
Karty pro výlety bez omezení
1) SalzburgerLand Card: vhodná pro rodiny, které chtějí během jedné dovolené stihnout více typů výletů
2) 12 Peaks Card: zaměřená na aktivní horskou dovolenou
Doprava bez auta
Obsah vznikl ve spolupráci s Tourismusverband St. Johann in Salzburg