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Ruské turistky pochopily all inclusive po svém. Hotel musel přivolat policii

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  8:00
Baklava

Baklava | foto: Kulinární studio MAFRA

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Skupina ruských turistek si na dovolené v tureckém hotelu vyložila službu all inclusive jako možnost vzít si zdarma cokoliv. Případy, kdy si hosté z hotelového bufetu odnášejí jídlo na pokoj nebo s sebou na výlet, nejsou ničím neobvyklým. Ovšem v tomto případě to skončilo přivoláním policie a finanční náhradou škody.

Skupina šesti turistek se pokusila odnést z restaurace hotelu v tureckém letovisku Manavgat velké množství baklavy. Z bufetu si nabraly několik plastových nádob oblíbeného tureckého dezertu, popisuje ruský server Lenta.

Personálu neuniklo, že ženy odcházejí s nezvykle objemnými a těžkými taškami. Při kontrole zaměstnanci zjistili, že jsou plné sladkostí z hotelového bufetu. Vedení hotelu hosty upozornilo, že ačkoli systém all inclusive umožňuje neomezenou konzumaci jídel a nápojů, platí pouze v prostorách restaurace. Odnášení jídla na pokoj nebo mimo hotel bývá ve většině resortů zakázáno.

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Když zaměstnanci požadovali zaplacení odneseného jídla a upozornili, že v opačném případě přivolají policii, situace se vyhrotila. Jedna z turistek se podle ruských médií zavřela na hotelové toaletě a pokusila se baklavu spláchnout, aby odstranila důkazy. Velké množství sirupem nasáklého pečiva však odpadní potrubí ucpalo a hotel musel řešit havárii.

Na místo následně dorazila policie. Celý spor skončil dohodou – turistky uhradily nejen odnesené jídlo, ale také škodu způsobenou na hotelovém kanalizaci. Poté mohly ze země odcestovat.

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All inclusive neznamená „odneste si, co unesete“

V podmínkách většiny hotelů s programem all inclusive bývá uvedeno, že hosté mohou během otevírací doby restaurace jíst a pít bez omezení, ale jídlo určené pro bufetovou konzumaci si zpravidla nesmějí odnášet na pokoj ani mimo hotelový areál.

Výjimku mohou tvořit například předem připravené snídaňové balíčky při brzkém odjezdu nebo obědy na cestu, které hotel vydává na vyžádání. O jejich poskytnutí je však obvykle potřeba požádat předem.

Baklava

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Podle provozovatelů hotelů se zaměstnanci pravidelně setkávají s pokusy hostů odnášet z bufetů ovoce, balené máslo, džemy, sladkosti nebo nápoje. Ve většině případů vše končí domluvou. Incident s několika kilogramy baklavy a ucpanou kanalizací ale patří i podle místních médií k těm méně obvyklým.

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Ruské turistky pochopily all inclusive po svém. Hotel musel přivolat policii

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Skupina ruských turistek si na dovolené v tureckém hotelu vyložila službu all inclusive jako možnost vzít si zdarma cokoliv. Případy, kdy si hosté z hotelového bufetu odnášejí jídlo na pokoj nebo s...

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