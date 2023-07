Není to létající talíř. Betonový dóm Runit je symbolem zničeného ráje

Dá se objevit létající talíř jen tak, pátráním v leteckých snímcích na Google Maps? Část příznivců konspiračních teorií, kteří neupírají oči jen ke hvězdám, je o tom skálopevně přesvědčena. A slaví úspěch. Na tichomořském atolu se jim totiž jeden takový skutečně podařilo najít. S průměrem 115 metrů je jeho kruhové těleso stěží přehlédnutelné. Měřítka toho objektu jsou skutečně nepatřičná, mimozemská.

Navíc legendu tohoto famózního objevu posiluje fakt, že ono UFO se nachází v oblasti, kterou prý americká armáda po druhé světové válce neprodyšně uzavřela a střežila před světem, aby tu mohla provádět všemožné pokusy. Ale teď už raději zpátky na zem.

Ono obří kruhové těleso, které si hoví na jednom ze čtyřiceti ostrůvků atolu Eniwetok, s armádními experimenty opravdu úzce souvisí. Ovšem létajícím talířem skutečně není. Ani přebohatá fantazie snílků by totiž nepředpokládala, že by mimozemšťané stavěli své vesmírné koráby ze železobetonu. A právě z něj je objekt usazený na pláži ostrova Runit vytvořen.

Runit Dome, jak je betonová kupole nazývána, stojí v těsné blízkosti kráteru Cactus, pozůstatku jednoho z výbuchů jaderné nálože.

Kupole tohoto dómu v sobě totiž nese nebezpečný odpad – vysoce radioaktivní pozůstatky po odpalech jaderných zbraní. Eniwetok byl jejich zkušební střelnicí.

Megatuny v tropickém ráji

Američané si ve čtyřicátých letech vytipovali Marshallovy ostrovy, kam spadají atoly Eniwetok a Bikini, jako vhodná místa pro testování jaderných zbraní. Vycházeli přitom z úvahy, že v oblasti ztracené mezi Havají, Filipínami a Austrálií je jen minimální hustota zalidnění, a leží daleko od ostatních zemí či námořních tras. Takže se po přesídlení domorodých obyvatel hned pustili do práce.

Počínaje rokem 1946 začalo být na Eniwetok opravdu horko, protože jen v průběhu pěti následujících let tu odpálili devět jaderných bomb. Silou se pohybovaly od třiadvaceti do 225 kilotun, tedy asi dvakrát až sedmnáctkrát silnější než ta, co byla za války shozena na Hirošimu.

S ochranou vojáků před dopady radiace se to během testů nikdy moc nepřehánělo. VIP hosté si v ochranných brýlích prohlížejí výstřel DOG, atomovou detonaci o síle 81 kilotun. Sedí na Adirondacku, na terase důstojnického plážového klubu na ostrově Eniwetok.

Zkušebních odpalů tu nakonec bude do roku 1958 realizováno 67, součet dohromady uvolněné síly se odhaduje 30 megatun. Část atolu bude využita i pro testování zbraní biologických a chemických. Tedy, než dojde k jejich mezinárodnímu zákazu.

Výsledkem detonací je kromě totální destrukce i pokrytí ostrůvků popraškem ozářených trosek. Včetně plutonia 239, štěpného izotopu používaného v jaderných hlavicích. Území zbrázděné krátery bylo skutečně silně zamořené, a vzhledem k poločasu rozpadu plutonia to vypadalo, že dalších 24 000 let ještě bude.

Nejsilnější odpálená jaderná nálož na Eniwetoku měla sílu 225 kilotun.

Armádní experti tak po „úspěšné“ sérii testů konečně začnou v sedmdesátých letech řešit i to, jak po sobě uklidit. A současně u toho neutratit moc peněz.

Zamést to pod betonový koberec

První varianta, tedy nenáročně seškrábnout bagry kontaminovaný povrch všech ostrovů do laguny, naštěstí neprojde. Mezinárodní úmluvy takové ukládání radioaktivního odpadu pod hladinu nepovolují. Naštěstí. Druhá varianta – odvoz radioaktivního odpadu do Států – byla ekonomicky neprůchozí.

Proto dojde k modifikaci plánu.

Atoly Eniwetok a Bikini, patřící ke skupině Marshallových ostrovů, se dřív počítaly mezi nedotčené a pozapomenuté ráje na zemi.

Devět metrů hluboký kráter po jedné z testovacích explozí na ostrově Runit je vylit betonem a osazen betonovými panely, a výtečně poslouží jako skládka, do níž je zahrnuta kontaminovaná zemina vytěžená z ostrovů. Jde o nějakých 73 000 metrů krychlových vysoce radioaktivní půdy.

Celé se to ještě zalije betonem a překryje železobetonovým krunýřem, silným 46 centimetrů. A to je ono. Tajemný Runit Dome, někdy přezdívaný Kaktusový dóm či Hrobka, objekt připomínající svým kruhovým tvarem létající talíř, dosedl v roce 1980 na pláž.

I když se tu na betonu rozhodně nešetřilo – konstrukce ho v sobě nese 90 000 metrů kubíků – problém se zamořením celé oblasti měl ještě hodně daleko k vyřešení.

Nápadné kruhové zářezy a propadliny jsou důsledkem série jaderných explozí.

Předně, radioaktivní zemina byla sesbírána jen na šesti ostrůvcích atolu, kde přímo probíhaly odpaly jaderných zbraní. Ale radioaktivitou bylo zasaženo všech čtyřicet, a na jejich dekontaminaci už nebyly v rozpočtu peníze.

Šetřilo se přitom mohutně. Jedním z vychvalovaných úsporných opatření bylo i to, že úklidové práce nebyly svěřeny specializovaným firmám, ale zakázka přešla přímo na armádu. V průběhu tří let tu tedy čtyři tisícovky vojáků „zametaly“ radioaktivní prach. S často fatálními následky pro zdraví.

Tento „létající talíř“ měl pod svým železobetonovým příkrovem skrýt odpad v podobě kontaminované zeminy.

Navíc se stavební řešení, které zužitkovalo kráter po výbuchu, neukázalo být nejefektivnější. Má totiž propustné podloží a do zabetonované kopule brzy pronikla mořská voda. Radioaktivní materiály se odtud tedy louhují ven.

Dědictví jaderné civilizace

Což se palčivě připomíná i nadále. Oblast Marshallových ostrovů totiž patří k těm, kde často řádí tropické tajfuny. Už dvě léta po svém dohotovení prošel železobetonový krunýř ostrým testem odolnosti. Ničivou sílu živlů tehdy ustál, stejně jako ty následující. Nikdo ale negarantuje, že vydrží navěky.

Když betonový dóm na ostrově praskne, horší už to stejně nebude, tvrdí odborníci.

V roce 2019 pak způsobila nemalý rozruch zpráva, že těleso dómu je místy poseté prasklinami a hrozí únik radioaktivního materiálu do laguny.

Ujištění, které tehdy přišlo od odborníků, vlastně moc uklidňující nebylo. Potvrdili, že půda i voda v laguně obklopující stavbu Runit nyní obsahují vyšší úroveň radioaktivity než trosky samotné kopule, takže ani v případě úplného zhroucení by se dávka záření, kterou obdrží místní obyvatelstvo nebo mořské prostředí, neměla výrazně změnit.

Masivní Runit Dome se tak stal velmi smutným monumentem jaderné éry. Zanechal za sebou totálně zničenou krajinu tropického ráje, vykořeněné generace vysídlených domorodců a stovky vojáků, kteří si ze služby vlasti odnesli kromě výsluh i rakovinu z ozáření. Možná by nakonec bylo snesitelnější, kdyby tu opravdu místo jaderné střelnice přistálo UFO.