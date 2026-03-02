Po stopách Draculy. Tajuplná Transylvánie je výstavní skříní Rumunska

Snad žádný kraj na světě není tak obestřen tajemstvím jako Transylvánie neboli Sedmihradsko. Vždyť kromě překrásné přírody či historických památek nabízí také odkaz Draculy. Podmaní si tento zvláštní kraj Rumunska i vás?
Hrad Bran je krásný středověký hrad, který milovala královna, upravil ho český architekt a proslavila ho hororová povídačka. | foto: Shutterstock

Název Transylvánie má latinský původ, který znamená skrz lesy. Jeho druhé pojmenování Sedmihradsko zase odkazuje k sedmi historickým městům. Jedná se o turisty nejnavštěvovanější oblast Rumunska, ale rozpíná se na ploše sta tisíc kilometrů čtverečních, takže tam rozhodně není přeplněno. A pokud chcete skutečně dobře poznat tuto lokalitu, víkend vám rozhodně stačit nebude.

Začít můžeme v Brašově, což je středověké město založené již ve 13. století. Tehdejší jarmarky sice už nahradily kavárny a restaurace, stále si ale zachovalo svou okouzlující atmosféru.

Nachází se zde i nejužší ulička v Rumunsku Strada Sforii, která ve své nejužším místě měří pouhých 111 centimetrů. Dnes sice slouží hlavně jako turistická atrakce, ale původně vznikla jako průchod pro hasiče a řemeslníky. I když se jedná o skutečně pozoruhodné místo, rozhodně její návštěvu nedoporučujeme klaustrofobikům.

Top Gear ji proslavil, příroda jí vládne. Tato silnice v Rumunsku je snem řidičů

V lesích nad Brašovem se pak podle hollywoodského vzoru tyčí obří nápis z názvem města, k němuž lze dojít pohodlnou procházkou.

Další sedmihradskou zastávkou může být zámek Cantacuzino ve městě Busteni. Od roku 2015 hostí galerii současného umění s pravidelnými výstavami autorů, jako je například Pablo Picasso. A zámek si také zahrál v seriálu Wednesday, kde se proměnil v budovu školy Nevermore Academy, kterou navštěvovala hlavní hrdinka tohoto hitu.

Jestli vám ani tato dávka historie nestačila, sedněte do auta a zhruba za hodinu jste u nejvyhledávanější turistické atrakce Transylvánie – hradu Bran, kterému se přezdívá Draculův hrad. I když je Dracula pouze fiktivní postavou ze stejnojmenného románu spisovatele Brama Stokera, hrad je lákadlem pro všechny, kteří si potrpí na tajemno.

Místní atmosféra vás pohltí. Najdete zde věž s vyhlídkou na Karpaty, sály plné dobového vybavení i pozoruhodné propletence chodeb a takzvaný Časový tunel, což je multimediální zážitek, díky němuž nahlédnete do historie. Hrad je otevřený denně a vstupenka do něj vyjde na zhruba 350 korun. Na úpatí hradu se pak nachází středověký skanzen, který přibližuje život na rumunském venkově.

Pokud chcete Sedmihradsko poznat opravdu důkladně, vynechat byste neměli ani město Sighisoara, jehož centrum s hradbami je zapsáno na seznamu UNESCO. A navíc se právě zde narodil kníže Vlad Tepes, kterým se Stoker při vymýšlení postavy Draculy inspiroval.

Vzhledem k tomu, že je Sighisoara skutečně malé městečko, projdete ho za den pěšky. Připravit se však musíte na neustálé stoupání – schodů je tam nepočítaně.

A pokud už bylo dost historie, vězte, že i milovníci turistiky si v Transylvánii přijdou na své. Nádherné hory a úchvatná příroda jsou všudypřítomné. Za návštěvu určitě stojí národní park Piatra Craiului – z výhledů ze stejnojmenného pohoří se vám zaručeně zatočí hlava.

Potkat zde můžete kamzíky a radši zdaleka byste se měli vyhnout případnému setkání s medvědem. Pobyt ve zdejší přírodě je zkrátka spíš pro dobrodruhy než milovníky luxusu. Tábořit se zde dá kdekoli bez omezení.

  • Ve městě Brašov najdete i největší gotickou stavbu v Transylvánii – Černý kostel. V něm se nachází největší bronzový zvon v Rumunsku i největší sbírka orientálních koberců v Evropě.
  • Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast s největším počtem volně žijících medvědů, může se stát, že na ně narazíte i v lese. Zachovejte klid a hlavně neutíkejte, místní doporučují před ním pomalu couvat a mluvit nahlas nebo zpívat.
  • Při návštěvě nemůžete vynechat ani ochutnávku místní pálenky. Mezi nejvyhledávanější patří švestková ţuică (cujka) a ovocná pălincă (palinka). Vyhledávaná jsou i místní vína.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Po stopách Draculy. Tajuplná Transylvánie je výstavní skříní Rumunska

Hrad Bran je krásný středověký hrad, který milovala královna, upravil ho český...

