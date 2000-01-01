náhledy
Legendární Transfagaraš patří k nejslavnějším horským silnicím Evropy. Motorkáře láká technickou jízdou, cestovatele divokou přírodou Karpat a světovou pozornost si získal i díky Top Gearu. Asfalt se tu vine krajinou, kde má hlavní slovo příroda – a občas i medvědi.
Silnice Transfagaraš má pověst, která daleko přesahuje hranice Rumunska. Zvlášť mezi motorkáři platí za povinnou zastávku na evropské mapě.
Transfagaraš se vine jedním z nejdivočejších koutů rumunských Karpat. Prochází územím, kde žije jedna z největších populací hnědých medvědů v Evropě, a na rozdíl od mnoha jiných míst tady nejsou jen skryti hluboko v lesích.
Kombinace plynulých oblouků, utažených serpentin a rychlých změn výšky je přesně to, co z jízdy dělá zážitek, na který se nezapomíná. Každá zatáčka má jiný rytmus a silnice nutí být neustále ve střehu.
V zimě se silnice uzavírá kvůli sněhu a lavinovému nebezpečí, ale Transfagaraš tím rozhodně neutichá. Právě tehdy přichází na řadu lanovka Bâlea, která nahrazuje asfaltovou cestu a během několika minut vyveze návštěvníky z údolí až k vrcholu.
Slávu jí přinesla i britská automobilová show Top Gear, kde byla označena za jednu z nejlepších silnic světa. Od té doby se z Transfagaraše stal fenomén, který láká nejen fanoušky aut, ale i běžné cestovatele toužící po silných vizuálních dojmech.
Trasa byla vybudována v 70. letech jako strategické spojení severu a jihu země, dnes však slouží především radosti z jízdy a objevování krajiny.
Tamní medvědí obyvatelé se často objevují přímo u silnice. Někdy zvědavě sledují projíždějící auta, jindy hledají potravu v okolí parkovišť.
Jezero Bâlea leží přímo v nejvyšším bodě silnice a je místem, kde většina cestovatelů automaticky zastaví. Podle počasí se jeho hladina zbarvuje od temně modré až po jedinečný stříbřitý odstín.
Setkání s medvědem je pro řadu cestovatelů silným momentem, který předčí i slavné serpentiny. Zároveň je to ale připomínka, že tady neplatí městská pravidla. Zastavování kvůli fotografiím, krmení zvířat nebo vystupování z auta může být nebezpečné, a to nejen pro lidi, ale i pro samotné medvědy.
Prudká stoupání a klesání střídají krátké rovinky, kde si řidič sotva stihne oddechnout, než přijde další serpentina.
Z hlediska turismu patří Transfagaraš k nejnavštěvovanějším horským oblastem Rumunska. Každý rok sem zamíří několik set tisíc návštěvníků, přičemž v letních měsících projedou silnicí denně tisíce aut a motocyklů.
Na cestu je nejlepší vyrazit v létě nebo na začátku podzimu, kdy je silnice zpravidla plně otevřená. I tehdy se však vyplatí respekt a trpělivost: provoz bývá hustý a horské podmínky nevyzpytatelné.
Odměnou je ale jeden z nejsilnějších cestovatelských zážitků, kde se technická výzva snoubí s divokou krásou Karpat. Není náhoda, že se silnici Transfagaraš přezdívá „cesta v oblacích“.
Historie místa bohužel zahrnuje i tragické případy, kdy setkání s medvědy skončila smrtelně. Zpravidla ve chvílích, kdy lidé opustili bezpečí svých vozidel nebo se pokoušeli zvířata přilákat jídlem a vyfotit si je zblízka.
Okolí silnice leží v srdci pohoří Fagaraš, které patří k nejdivočejším oblastem Rumunska. Husté lesy v nižších polohách postupně přecházejí v horské louky a skalnaté štíty, kde se drží sníh ještě dlouho po jaru.
Transfagaraš není jen průjezdní trasou, ale cílem sám o sobě. Nabízí vyhlídky, krátké túry i možnost zpomalit a jen nasávat atmosféru hor.
Tento legendární horský přechod měří přibližně 90 kilometrů a v nejvyšším bodě dosahuje výšky okolo 2 042 metrů nad mořem. Řidiče na ní čekají desítky ostrých serpentin a také nejdelší silniční tunel v Rumunsku, který má téměř 900 metrů. I proto se právem řadí mezi technicky nejnáročnější horské silnice Evropy.
Milovníci fauny zde mají šanci kromě medvědů zahlédnout i kamzíky či velká stáda ovcí, která se občas objeví u krajnice. Připomínka toho, že tady je člověk stále jen hostem.
Transfagaraš není jen o řízení. Podél silnice se otevírají stezky pro pěší túry, vyhlídky nad hlubokými údolími a pozůstatky pevností připomínající dávnou historii regionu.
Jedním z nejpůsobivějších historických míst v okolí je pevnost Poenari, často označovaná jako skutečná „Drákulova“ pevnost. Právě s tímto místem je spojován Vlad III. Dracula, předobraz literárního Drákuly.
Zřícenina se dramaticky tyčí na skalním ostrohu nad údolím řeky Arges a dostat se k ní znamená zdolat stovky schodů vytesaných do svahu.
