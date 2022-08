PODCAST: Jak poznat Rumunsko? Nejdřív Sedmihradsko a přes Karpaty do Valašska

Bohumír Krampera podle svých slov zná Rumunsko možná i líp než Českou republiku. „Jezdím tam od svého roku a půl v podstatě nepřetržitě,“ vypráví. První výlety samozřejmě podnikal s rodiči, kteří si v Rumunsku našli skvělé přátele, za kterými se pak pravidelně vraceli. „Za nimi pak vyráželi třeba do hor a podnikali různé společné akce před rokem 1989, v podstatě nelegálně, protože u Rumunů se tehdy nesmělo bydlet,“ popisuje Míra začátky rumunského dobrodružství své rodiny. Srdečnost a vstřícnost místních obyvatel zmíní během našeho rozhovoru ještě několikrát.

Rumunsko je velmi rozmanitá země. Kam by tedy měl zamířit člověk, který ji zatím vůbec nezná? „Nejdřív do Sedmihradska, podívat se třeba do města Sibiu, a pak bych ho poslal asi přes Karpaty do Valašska, na venkov a na kláštery v podhůří hor,“ doporučuje Míra Krampera. Na Sedmihradsku, které je nejbohatší rumunskou oblastí, je prý velice znát německý a maďarský vliv.

Hodně lidí pojede do Rumunska do hor, ale takto rozmanitá země má samozřejmě i moře. Kam se tedy vydat, když se chce člověk vykoupat?

„Určitě bych doporučil jet se podívat do Konstance,“ vyzdvihuje Míra město na pobřeží Černého moře. „Líbí se mi na ní atmosféra přístavu a jezdím do ní už od dětství,“ dodává. Pobyt u moře je prý také dobrý v blízkosti bulharských hranic, kde jsou příjemná letoviska a jezdí tam sami Rumuni.

A kam vyrazit do hor? „Lidé hodně jezdí do nejvyššího pohoří Fagaraš, které je určitě krásné, ale tam bych se určitě vypravil někdy mimo hlavní sezonu. Určitě ne v létě, protože tam je hodně lidí,“ upozorňuje náš dnešní host. Nejlepší termín pro návštěvu Fagaraše je podle něj v září, v říjnu už hrozí ve vysokém pohoří sněhová nadílka.

„Já osobně jsem ale fanouškem méně známých a odlehlých hor. A v Rumunsku jsou rozhodně místa, kde může jít člověk třeba i v létě týden a nepotká ani jednoho turistu. A to se vám už v Evropě jen tak nestane,“ myslí si Krampera.

Víc zajímavých informací o Rumunsku, o stanování v národních parcích i na pláži, o medvědech i ovčáckých psech nebo kvalitním vínu se dozvíte v našem podcastu.