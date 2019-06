Na dovolenou po Evropě autem. Ptejte se v Rozstřelu expertů na dopravu

S končícím červnem a začátkem letních prázdnin míří tisíce Čechů autem k moři, naprostá většina do Chorvatska. Nač se letos na zahraničních silnicích připravit, aby vaše dovolená proběhla i s cestou hladce a bez zádrhelů? Kde pořídit jednotlivé dálniční známky, kolik si odložit na mýtné brány a kde je nejdražší benzín?

Kvůli čemu mají Češi nejvíce problémů v zahraničí a jak jednat při nehodě? Kde nás mohou nejvíce překvapit pravidla silničního provozu? Jak je to s pokutami, kde a za co jsou nejvyšší? Co s sebou přibalit do auta a co do kabiny vozu raději nedávat?

Ptejte se ve středečním Rozstřelu experta na silniční bezpečnost Romana Budského z Vize 0 a odborníka na dopravu v zahraničí Libora Budiny z Autoklubu České republiky. Pořad začíná ve 13:30 a moderuje jej Vladimír Vokál.