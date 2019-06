Reklamujte zpožděný let ve větším počtu lidí, radí odborníci na reklamace

Každoroční nárůst problémů se zavazadly a zpožděnými lety - a tím pádem i zkomplikovanou dovolenou - přichází pravidelně se začátkem léta a hlavní cestovatelské sezony. Zpožděné lety jsou prakticky na denním pořádku, k tomu navíc letos situaci komplikují uzemněné Boeingy 737. Pokud za zpoždění nebo nedoručení zavazadla může dopravce, mají cestující nárok na finanční kompenzaci.

Hosté pondělního Rozstřelu jsou od 12:30 hodin zástupci dvou společností, které cestujícím kompenzace od leteckých společností vymáhají: jednatel společnosti ClaimCloud Petr Tomeček a ředitel společnosti Click2Claim František Herynk.

O reklamaci za zpožděný let můžete samozřejmě žádat sami, o něco výhodnější je ale žádat o peníze ve větší skupině cestujících. „V posledním roce jsme vymohli částku 470 tisíc korun, šlo o hromadnou kompenzaci skupiny cestujících,“ říká ředitel společnosti Click2Claim František Herynk.



„Podobnou nejvyšší částku máme i u nás, jde o kompenzaci 300 až 400 tisíc pro skupinu cestujících,“ říká jednatel společnosti ClaimCloud Petr Tomeček. „Moc se nám líbí, když je v letadle jeden aktivní cestující a ten osloví ostatní spolucestující,“ doplňuje Tomeček.

Z hlediska práva sice nemá žádost větší skupiny cestujících větší váhu ve sporu. „Na druhou stranu aerolinky při vyšších částkách berou na tyto případy vyšší zřetel,“ potvrzuje František Herynk.

Tři hodiny zpoždění

„Kompenzaci můžete žádat za zpoždění letu, zrušení, ztracená zavazadla, snížení přepravní třídy a odepření nástupu do letadla. To je případ, kdy se nedostanete na palubu z z důvodu, že letecká společnost prodá více letenek, než je reálných míst v letadle,“ říká Tomeček.

Na tuto praxi upozorňuje i jeho kolega ve studiu. „Jde o praxi aerolinek s cílem předejít prázdným místům. Oni dopředu počítají s tím, že někteří cestujících si přebookují nebo zruší let. Nedělají to všechny aerolinky, ale víme o tom, že kapacita letadel se často přepálí,“ doplňuje Herynk.



Pokud se váš let zpozdí, máte nárok žádat o finanční kompenzaci v případě, že jde o zpoždění větší než tři hodiny v cílovém místě při příletu. „Finanční kompenzace se pohybuje od 250 do 600 eur na základě délky letu,“ říká Tomeček. „U dlouhých letů nad 3 500 km to zpoždění musí být od čtyř hodin výše,“ říká Herynk.

„Aerolinky mají povinnost postarat se o svého cestujícího. Pokud je zpoždění delšího charakteru a přes noc, je provozovatel letu povinen zajistit transfer z letiště a hotel. Případně voucher na občerstvení. Pokud voucher nestačí, je například stokorunový a jídlo všude stojí 150 korun, je to jednoduché. Jídlo si doplatíte a schováte si účtenku a tato situace se dá řešit v rámci refundace,“ tvrdí František Herynk.



„Pokud jste obyvatel Prahy, odlétáte z Ruzyně a odlet se odkládá o několik hodin až den později, aerolinky vám hotel neproplatí, ovšem máte možnost odjet domů na své náklady a nechat si je proplatit. Pokud takto přijdete o den dovolené, řeší to cestovní kanceláře, které zpravidla zajistí náhradní dopravu,“ říká Herynk.



„Občas se do reklamací podobných případů pouštíme. Zpravidla v momentě, kdy klient letí na dovolenou na zaoceánskou loď a ta loď mu nakonec upluje. Na vyjádření letecké společnosti už často ani nečekáme, víme o jaký let jde, sledujeme konkrétní letadlo. Pokud totiž letecká společnost řekne, že jde o mimořádnou událost nebo o „omezení“ řízení letového provozu, pro cestujícího není snadné se dopátrat, jestli tomu tak ve skutečnosti je. Ale my už to vidíme,“ tvrdí Petr Tomeček.

Existují případy, kdy dojde ke zpoždění letu, aerolinkám ale nevzniká povinnost finanční kompenzace. „Jde o případy, kdy je zpoždění způsobeno zela nepředvídatelnými událostmi, které nemůže dopravce ovlivnit, jako byl například výbuch sopky na Islandu,“ říká František Herynk. „V takovém případě nehradí dopravce kompenzace, ale vždy se musí o své cestující postarat, zajistit mu nezbytnou péči a občerstvení.“

Co dělat v případě, že po příletu se na letišti objevíte sami bez zavazadel? „Pokud se vaše zavazadlo ztratí, nebo k vám doputuje otevřené bez visačky, okamžitě zajděte na oddělení reklamace zavazadel (baggage reclaim) a vyplňte s nimi formulář,“ radí Petr Tomeček. „Máte zpravidla týden na to, abyste se své kompenzace domáhali.“