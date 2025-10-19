Když jsme si domlouvali rozhovor, ozval jste se mi z Afghánistánu. Co to bylo za cestu?
Léta jsem se tam snažil podívat, jenže vždycky to ztroskotalo na vízu. No a když jsem byl nedávno s kamarády v Číně, domluvili jsme se, že si uděláme osobní průzkum, jestli tam přece jen nejde vycestovat. A ukázalo se, že jde. V Afghánistánu fungují licencovaní lokální průvodci, jimž dal režim povolení nabízet služby. Výhodou bylo, že se domluvím persky, což je jazyk podobný afghánskému dari.
Každému mladému člověku bych po maturitě předepsal povinnou návštěvu Bangladéše nebo Severní Koreje, aby si vážil toho, co tu máme. Česká republika je pro mě top destinace.