Učitel se těší na návrat do Říma. První výherce o dovolenou za 10 tisíc každý den

„Vůbec jsem tomu nemohl uvěřit, když jste mi to napsali,“ sděluje Ondřej Prstek své první dojmy z výhry v soutěži. „Původně jsem si myslel, že si ze mě jen někdo dělá legraci.“

Jako učitel na jedné z pražských základních škol mu akorát pomalu končí letní prázdniny, ale plány, jak s výhrou naložit, přeci jen má. Vzhledem k tomu, že mívá každé léto dovolenou, cestování miluje. Zatím nejvíc se mu líbilo na Islandu. Voucher na Travelking.cz ale hodlá využít jinak. „Je to už dlouhých 15 let, co jsem byl v Římě a hrozně se mi tam líbilo. Právě tam bych se chtěl vrátit,“ prozradil nám.

Soutěžit o dovolenou v hodnotě 10 tisíc korun může každý nový roční člen iDNES Premium, včetně těch, kteří přejdou z měsíční platby nebo při prodloužení si dalšího roku. Sám Ondřej Prstek má členství v iDNES Premium již třetím rokem. „Nejvíc členství využívám na čtení článků. Hodně čtu kulturu, ale úplně nejvíc je to sekce sport a rozhovory s osobnostmi,“ prozradil nám.

Soutěží, z nichž řada je pro členy iDNES Premium exkluzívní, se obvykle neúčastní. Tohle byla jeho první soutěž a hned zvítězil.

Dalšími výherci můžete být i vy. Stačí použít zlaté tlačítko zde.

Výherci denní výhry