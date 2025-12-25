Temná historie Santovy vesničky. Němci ji srovnali se zemí, život jí vdechla až Eleanor

Premium

Fotogalerie 31

Rovaniemi dnes zná celý svět jako oficiální domov Santa Clause. Tato vesnička má však temnou minulost. | foto: Profimedia.cz

Miroslava Sloupová
Rovaniemi dnes zná celý svět jako oficiální domov Santa Clause – místo na polárním kruhu, kam každoročně míří statisíce turistů za soby a pohádkovou zimou. Jen málokdo si však při návštěvě zářící Santovy vesničky uvědomuje, že ještě před necelými osmdesáti lety tady nezůstalo téměř nic. Město bylo vypálené do základů a jeho obyvatelé se vraceli do trosek.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„V 80. letech, kdy se tu začal rozvíjet turistický ruch, chodili místní lidé jen pozorovat návštěvníky. Poslouchali cizí jazyky a sledovali, co dělají. Turisté byli tehdy atrakcí, pro místní to bylo něco exotického,“ vypráví pro BBC Tuija Alariesto, kurátorka laponského regionálního muzea v Rovaniemi.

Dnes je situace opačná. Rovaniemi patří mezi nejnavštěvovanější místa Finska a jen loni prošel zdejším letištěm téměř milion cestujících. Přitom všechno začalo nenápadně – u malé dřevěné chaty, kterou svět zná jako chatu nesoucí jméno Roosevelt.

Legenda se rychle ujala, ale hora byla veřejnosti prakticky nepřístupná. A tak se postupně začalo hledat místo, které by bylo symbolickým, ale zároveň dosažitelným.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hrady a zámky z oblíbených českých pohádek?

Libuše Šafránková a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro Popelku.

Co by to bylo za Vánoce bez pohádek, které známe nazpaměť? Popelka, čerti, andělé i pyšné princezny se rok co rok vracejí na obrazovky – a s nimi i místa, která zůstala v paměti každého diváka....

Vesnice Hirta nechce zmizet. Po 95 letech od vysídlení se šeptá o návratu

Torza kamenných domů, ohrady, kaple. Vše usazené v malé zátoce obklopené útesy,...

Torza kamenných domů, ohrady, kaple. Vše usazené v malé zátoce obklopené útesy, které jsou prý nejvyššími ve Spojeném království. Návštěva vybydlené vesnice Hirta na skotském souostroví St. Kilda...

Kde se natáčela Záhada strašidelného zámku. Objevte Strašperk naživo

Snímek z pohádky Záhada strašidelného zámku

Což takhle si užít Vánoce 2025 hned dvakrát? A to jak u televizních obrazovek, kde Česká televize uvedla 24. prosince novou štědrovečerní pohádku Záhada strašidelného zámku, a poté na výletech za...

Jako u babičky. Devět kouzelných chalup na Amazing Places, kde usnete na peci

Dárkové vouchery Amazing Places

Touha vrátit se k tradicím a zpomalit zběsilé tempo moderní doby je čím dál silnější. Není divu, že roste zájem o ubytování, které nabízí nostalgii starých časů, ale s komfortem, na který jsme...

Je nádherná, ale koupat se tu nesmíte. Italská pláž má toxickou minulost

Pláže světa vděčí za vybarvení svého písku složitým geologickým procesům....

Nestává se běžně, aby jedna a ta samá pláž současně obsadila místa v tak odlišných žebříčcích. Italská Spiagge bianche se pro svůj bělostný písek počítá mezi nejkrásnější pláže na pobřeží Evropy....

Temná historie Santovy vesničky. Němci ji srovnali se zemí, život jí vdechla až Eleanor

Premium
Rovaniemi dnes zná celý svět jako oficiální domov Santa Clause. Tato vesnička...

Rovaniemi dnes zná celý svět jako oficiální domov Santa Clause – místo na polárním kruhu, kam každoročně míří statisíce turistů za soby a pohádkovou zimou. Jen málokdo si však při návštěvě zářící...

25. prosince 2025

Kde se natáčela Záhada strašidelného zámku. Objevte Strašperk naživo

Snímek z pohádky Záhada strašidelného zámku

Což takhle si užít Vánoce 2025 hned dvakrát? A to jak u televizních obrazovek, kde Česká televize uvedla 24. prosince novou štědrovečerní pohádku Záhada strašidelného zámku, a poté na výletech za...

24. prosince 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  24. 12. 16:50

Místo ozdob červení krabi. Jediný skutečný Vánoční ostrov na Vánoce nehraje

Vánoční ostrov

Zapomeňte na sníh, cukroví i kapra ve vaně. Na jediném skutečném Vánočním ostrově na světě se místo ozdob třpytí červení krabi a místo rolniček šumí oceán. Zde, v zámořském území Austrálie, místní...

24. prosince 2025

KVÍZ: Poznáte hrady a zámky z oblíbených českých pohádek?

Libuše Šafránková a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro Popelku.

Co by to bylo za Vánoce bez pohádek, které známe nazpaměť? Popelka, čerti, andělé i pyšné princezny se rok co rok vracejí na obrazovky – a s nimi i místa, která zůstala v paměti každého diváka....

vydáno 23. prosince 2025

Mnozí volili dobrovolný odchod ze světa... Nejen historií okouzlí kráska Svatá Lucie

Premium
Svatá Lucie, ostrovní stát v Karibiku

Nejprve několik informací na seznámení. Svatá Lucie leží v souostroví Malých Antil. Hlavou tohoto maličkého státu je britský král Karel III., zastoupený zdejším guvernérem. Žije tu asi sto sedmdesát...

22. prosince 2025

VIDEA ROKU: Zaniklé tratě jsme objevili za Prahou, v centru Brna i na Valašsku

Rosnička T334.0087 v čele osobního vlaku v zastávce Dobronín zastávka. GPS:...

Je už tradicí, že koncem roku přinášíme souhrn nejsledovanějších dílů seriálu Zaniklé tratě. Nejoblíbenější letošní díl nás zavedl do východních Čech na ne tak docela zaniklou trať. Na dráze je totiž...

22. prosince 2025

Vesnice Hirta nechce zmizet. Po 95 letech od vysídlení se šeptá o návratu

Torza kamenných domů, ohrady, kaple. Vše usazené v malé zátoce obklopené útesy,...

Torza kamenných domů, ohrady, kaple. Vše usazené v malé zátoce obklopené útesy, které jsou prý nejvyššími ve Spojeném království. Návštěva vybydlené vesnice Hirta na skotském souostroví St. Kilda...

22. prosince 2025

Fontána di Trevi se prodraží, ale kouzlo Říma trvá. Projděte se jím na fotografiích

Fontána di Trevi konečně shodila lešení. Prohlédnout si ji však chce větší než...

Šum vody, mramorové sochy a mince letící přes rameno. Fontána di Trevi je symbolem Říma, který láká miliony lidí z celého světa. Od ledna bude přístup k této ikonické památce pro turisty zpoplatněn,...

21. prosince 2025

Drogy a města plná bezdomovců. Češka odhaluje stinné stránky Nového Zélandu

Premium
Terezie Karlovská žila přes rok na Novém Zélandu. Místní jsou přátelští, ale...

Pandemie ji donutila přehodnotit plány, sbalit kufr a odletět na druhý konec světa. Jednadvacetiletá Terezie Karlovská z Klatovska se na Novém Zélandu setkala s maorskou kulturou a poprvé zažila,...

21. prosince 2025

O zapadlém českém městě píše i BBC. Tady se zrodil předchůdce amerického dolaru

První předchůdce amerického dolaru se zrodil v České republice, v Jáchymově na...

Pod Krušnými horami stojí město, které by většina cizinců na mapě nenašla. A přesto na něj teď upozorňují světová média jako BBC. Sankt Joachimsthal byl kdysi nejbohatším místem Evropy a právě tady...

20. prosince 2025

Štěstí napříč kulturami. Spokojenost lidí souvisí s kvalitou vztahů, líčí cestovatelé

Premium
Už roky spolu putují světem a zkoumají, co lidi napříč kulturami dělá...

Už roky spolu putují světem a zkoumají, co lidi napříč kulturami dělá spokojenými. Z čeho se radují Dánové, Peruánci či Balijci? Jak slaví Vánoce? A jak tam či onde vypadá štěstí? „Často má podobu...

19. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.