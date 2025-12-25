„V 80. letech, kdy se tu začal rozvíjet turistický ruch, chodili místní lidé jen pozorovat návštěvníky. Poslouchali cizí jazyky a sledovali, co dělají. Turisté byli tehdy atrakcí, pro místní to bylo něco exotického,“ vypráví pro BBC Tuija Alariesto, kurátorka laponského regionálního muzea v Rovaniemi.
Dnes je situace opačná. Rovaniemi patří mezi nejnavštěvovanější místa Finska a jen loni prošel zdejším letištěm téměř milion cestujících. Přitom všechno začalo nenápadně – u malé dřevěné chaty, kterou svět zná jako chatu nesoucí jméno Roosevelt.
Legenda se rychle ujala, ale hora byla veřejnosti prakticky nepřístupná. A tak se postupně začalo hledat místo, které by bylo symbolickým, ale zároveň dosažitelným.