Vánoční strom u Kolosea, rozjímání ve Vatikánu. Poznejte Řím během adventu

Touto dobou nabízí snad každé město v Evropě i mimo ni pěkné vánoční trhy s kouzelnou atmosférou, spoustou stánků a úchvatnou výzdobou. Ale víte co? Řím má k tomuhle všemu ještě jeden obrovský benefit navrch, který v „rozjímavé“ adventní době vnímají nejspíš i zarytí ateisté – spojuje v sobě bujarý „světský“ jarmark a radovánky s čímsi nadpozemským, co s pravou podstatou Vánoc ladí víc než stánky a blyštivá světýlka. Je to cosi jiskřivého ve vzduchu, jakési tetelení, těšení se a očekávání... snad zázraku.

Když si k tomu přidáte i možnost poznat trochu jiné tradice než ty, které se dodržují u nás, a velké množství skvostných historických památek, dojdete k závěru, že Řím je prostě město, kam by měla vést vaše cesta, ideálně o Vánocích, aspoň jednou za život.