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Když teploty v letním Římě začnou připomínat finskou saunu, je znalost stinného a chladivého místa k procházkám k nezaplacení. Naštěstí jen pár kroků od lidmi přeplněného centra existuje chladivá oáza, o níž turisté většinou nemají zdání. Návštěvu Orto Botanico si nenechte ujít.
Autor: Orto botanico di Roma
K tomu, abyste vyrazili do ulic Říma v létě, je třeba víc než jen odvaha. Prodírat se davy lidí v rozpálené italské metropoli si žádá i jisté sebezapření. Ani všudypřítomná nasoni, pítka na nárožích, totiž nedokáží umenšit vedro a nedostatek stínu.
Autor: Profimedia.cz
Byť se v předpovědi počasí pro srpen v Římě hlásí průměrných 35 stupňů Celsia, pocitově tu zažijete stupňů i pětačtyřicet. Věčné město si zadělalo na problémy už dávno skrze své sampietrini, typickou tmavou dlažbu ze sopečného kamene, která přes den absorbuje sluneční záření.
Autor: Daderot, Creative Commons
Celý Řím se tak potýká s takzvaným efektem městského tepelného ostrova a ani po západu slunce tu teploty výrazně neklesají. Pobyt a procházky po památkách se tak stávají velmi úmorné. Zvlášť když nevíte, kde se můžete zchladit.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z těch mála míst, kde si od sálavého horka můžete oddechnout, je botanická zahrada Univerzity La Sapienza, Orto Botanico. I když je vzdálená jen minuty chůze od rušného Trastevere, většina turistů o ní nemá zdání. Snad proto, že je „ukrytá“ pod úpatím pahorku Gianicolo, Janicula.
Autor: Lalupa, Creative Commons
Přestože stojí v samotném srdci metropole (respektive v jeho levé komoře), zahraniční výletníci ji nevšímavě míjejí. Ke své škodě. Hned za branou Orto Botanico se vzduch ochladí, přibude přívětivého stínu a dosavadní ruch velkoměsta nahradí uklidňující šum listů a zpěv ptáků.
Autor: Lalupa, Creative Commons
Na šok, který vám letní Řím může způsobit, působí dvanáct hektarů Orto Botanico jako zázračný lék. Díky vzrostlým stromům, vodním a krajinotvorným prvkům tu panuje výrazně příjemnější mikroklima než v okolních ulicích.
Autor: Poiesia, Creative Commons
Současná botanická zahrada sídlí v areálu někdejší vily Corsini od roku 1883, kdy pozemky převzal italský stát a svěřil je univerzitě La Sapienza. Kořeny místa jsou ale mnohem starší a sahají hluboko do středověku.
Autor: Lalupa, Creative Commons
Návštěvníci tu procházejí místem, které navazuje na více než sedm století tradice botanických věd.
Autor: Profimedia.cz
Hodí se zmínit, že ta úplně první římská botanická zahrada vznikla už na konci 13. století ve Vatikánu z podnětu papeže Mikuláše III. Pěstovaly se v ní především rostliny léčivé, z nichž tehdejší lékaři připravovali léky. A pochopitelně také rostlinné jedy.
Autor: Poiesia, Creative Commons
Až v roce 1660 získala univerzita La Sapienza vlastní pozemek, aby si mohla vystavět a vysadit samostatnou botanickou zahradu, nezávislou na rozmarech papežů a Vatikánu. Než Orto Botanico našla své dnešní místo, několikrát se stěhovala po různých částech Říma.
Autor: Profimedia.cz
Sídlila například u Palazzo Salviati nebo v bývalém klášteře San Lorenzo ve Via Panisperna. Až rozlehlé zahrady vily Corsini jí nabídly dostatek prostoru pro sestěhování všech zajímavých exemplářů a další rozvoj rozsáhlých botanických sbírek.
Autor: Daderot, Creative Commons
Do Orto Botanico se můžete bez obav vydat i tehdy, když je vám spíš než rostlinstvo blízká historie, architektura či umění. Minulost samotného pozemku je totiž stejně zajímavá jako příběh areálu zahrady.
Autor: Lalupa, Creative Commons
Renesanční vinice zde na konci 15. století nechal založit kardinál Raffaele Riario, později zde pobývala i švédská královna Kristina. Největší proměnu ale místo zažilo po příchodu rodu Corsini, který nechal celý areál velkoryse přestavět.
Autor: Daderot, Creative Commons
Dnes botanická zahrada představuje živé muzeum rostlin z celého světa. Na jednom místě se setkávají středomořské druhy s exotickými dřevinami. Nechybí tu palmy ani vzácné sukulenty. Každá část areálu nabízí odlišnou atmosféru a připomíná jiný kout planety.
Autor: Allison Sandve
Zdejším velkým lákadlem je bambusový háj, který patří k největším v Evropě. Vysoká stébla vytvářejí hustý zelený tunel, stinný baldachýn, jímž proniká jen minimum slunečních paprsků. Pokud se ptáte, kde je v letním Římě nejpříjemněji, tak je to právě tady.
Autor: Profimedia.cz
Milovníci Dálného východu by neměli minout Japonskou zahradu. Nechybí v ní jezírka, můstky ani pečlivě komponovaná zeleň, která vytváří klidnou atmosféru vybízející k zastavení. Pokud chcete ušetřit za lístek do Tokia, můžete se sem na jaře vydat za kvetoucími sakurami.
Autor: Lalupa, Creative Commons
Další zastávkou, kterou si v létě možná budete chtít odpustit, jsou skleníky s tropickými rostlinami. V nich se daří druhům, které by pod širým nebem za římské zimy nepřežily. Návštěvníci zde mohou obdivovat orchideje, kapradiny i další rostliny pocházející z deštných pralesů.
Autor: Lalupa, Creative Commons
Velkou pozornost přitahuje také sbírka palem rozprostřená podél hlavních cest. Některé exempláře pamatují ještě zakládání Orto Botanico. Právě kombinace historických stromů a vznosné architektury bývalé vily dodává místu jedinečné kouzlo.
Autor: Daderot, Creative Commons
Na ploše zahrady dnes roste přibližně 3 500 druhů rostlin z nejrůznějších částí světa. Vedle okrasných sbírek tu nechybějí – tak jako kdysi léčivé byliny – taky „docela obyčejné“ jehličnany nebo zbytky původního středomořského lesa s mohutnými duby cesmínovitými.
Autor: Lalupa, Creative Commons
Pozornému návštěvníkovi určitě neunikne množství historických staveb a dekorací. Fontány, schodiště, sochy i terasy připomínají dobu, kdy zahrady sloužily šlechtickému sídlu. Celý areál navíc vznikl na území, kde se nacházely pozůstatky antických lázní císaře Septimia Severa a jeho syna Gety.
Autor: Maarten Sepp, Creative Commons
To spojení ušlechtilé botanické vědy, historie a přírody dělá z Orto Botanico jedno z nejpříjemnějších míst v Římě. Není to přitom typická atrakce, kde člověk spěchá od jedné památky ke druhé. Spíš místo k pomalé procházce a k objevování detailů, které by v ulicích města snadno zanikly.
Autor: ČTK
Zahrada je otevřena každý den včetně nedělí a svátků. V letní sezoně, tedy zhruba od dubna do října, je přístupná od 9.30 do 18.30. Základní vstupné činí 5 eur, zlevněné pak 4 eura. Malé děti mají vstup zadarmo.
Autor: Daderot, Creative Commons
Prohlídku areálu zvládnete za dvě hodiny, ale v letním horku se vám odtud nebude chtít pospíchat. Navíc je tu pořád co objevovat. A pokud hledáte během letní návštěvy Říma únik před rozpáleným městem, jen těžko najdete lepší adresu.
Autor: ČTK
Stačí sejít z turistických tras a během několika minut se ocitnete ve světě chladivého stínu, zurčivé vody a tisíců rostlin. Botanická zahrada La Sapienza, Orto Botanico dokazuje, že i v jednom z nejnavštěvovanějších měst Evropy se stále dají objevit místa, která si uchovala klidnou atmosféru.
Autor: Stella aboaf, Creative Commons