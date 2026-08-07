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Chladivá oáza v rozpáleném Římě. Ve stínu Orto Botanico si odpočinete

Radomír Dohnal
Když teploty v letním Římě začnou připomínat finskou saunu, je znalost stinného... K tomu, abyste vyrazili do ulic Říma v létě, je třeba víc než jen odvaha.... Byť se v předpovědi počasí pro srpen v Římě hlásí průměrných 35 stupňů Celsia,... Celý Řím se tak potýká s takzvaným efektem městského tepelného ostrova a ani po... Jedním z těch mála míst, kde si od sálavého horka můžete oddechnout, je... Přestože stojí v samotném srdci metropole (respektive v jeho levé komoře),... Na šok, který vám letní Řím může způsobit, působí dvanáct hektarů Orto Botanico... Současná botanická zahrada sídlí v areálu někdejší vily Corsini od roku 1883,... Návštěvníci tu procházejí místem, které navazuje na více než sedm století... Hodí se zmínit, že ta úplně první římská botanická zahrada vznikla už na konci... Až v roce 1660 získala univerzita La Sapienza vlastní pozemek, aby si mohla... Sídlila například u Palazzo Salviati nebo v bývalém klášteře San Lorenzo ve Via...
Když teploty v letním Římě začnou připomínat finskou saunu, je znalost stinného a chladivého místa k procházkám k nezaplacení. Naštěstí jen pár kroků od lidmi přeplněného centra existuje chladivá oáza, o níž turisté většinou nemají zdání. Návštěvu Orto Botanico si nenechte ujít.

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