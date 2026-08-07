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KVÍZ: Velký prázdninový test. Vyzkoušejte 100 otázek, aby mozek nezakrněl
Magazín DNES už pošestnácté připravil velký test na prázdniny: sto otázek z nejrůznějších oborů. Kolik z nich zodpovíte správně?
Ruské turistky pochopily all inclusive po svém. Hotel musel přivolat policii
Skupina ruských turistek si na dovolené v tureckém hotelu vyložila službu all inclusive jako možnost vzít si zdarma cokoliv. Případy, kdy si hosté z hotelového bufetu odnášejí jídlo na pokoj nebo s...
Dolomity praskají ve švech. Turisté čekají ve frontách kvůli jediné fotce
U slavného masivu Tre Cime di Lavaredo se tvoří dlouhé zástupy turistů, kteří čekají na možnost pořídit si ikonický snímek. Sociální sítě proměnily někdejší symbol alpské divočiny v místo, kde si...
Česká Trója a protitankové překážky. Česká Kanada skrývá divočinu i romantiku
Rozsáhlé pásy hlubokých lesů, lesknoucí se hladiny nesčetných rybníků, majestátní památky i zapadlá místa, kde stěží chytíte signál. Česká Kanada si hýčká svůj romantický i drsně severoamerický ráz.
Na 24 hodin k nedalekému Attersee. Našli jsme ideální útěk ze sevření města
Když letní vedra promění pražské podkrovní byty v neobyvatelné pece, nastává nejvyšší čas na útěk. Cíl? Solná komora v Horním Rakousku, jezero Attersee. Tato oblast je pro nás za humny, a přitom...
Od ledna 2027 se zpřísní pravidla pro powerbanky v letadle. Aerolinky nečekají
Od ledna 2027 začnou platit nová pravidla pro powerbanky v letadle. Cestující si smí vzít nejvýš dvě, každou s kapacitou do 100 Wh. Řada aerolinek se jimi řídí už teď.
Dodávkou s dětmi: Vydali jsme se jihem Čech po stopách jednookého hejtmana
Nový archeoskanzen v Trocnově má slušnou šanci stát se hvězdou letošní jihočeské turistické sezony. Ostatně kde jinde začít putování po stopách Jana Žižky z Trocnova než na místě, kde se podle...
Dolomity praskají ve švech. Turisté čekají ve frontách kvůli jediné fotce
U slavného masivu Tre Cime di Lavaredo se tvoří dlouhé zástupy turistů, kteří čekají na možnost pořídit si ikonický snímek. Sociální sítě proměnily někdejší symbol alpské divočiny v místo, kde si...
Chladivá oáza v rozpáleném Římě. Ve stínu Orto Botanico si odpočinete
Když teploty v letním Římě začnou připomínat finskou saunu, je znalost stinného a chladivého místa k procházkám k nezaplacení. Naštěstí jen pár kroků od lidmi přeplněného centra existuje chladivá...
V polské vesnici vyrostla obří Panna Marie. Socha překonala i Krista v Riu
V polské Konotopii dokončili 55 metrů vysokou sochu Panny Marie. Monument, který se stal jedním z nejvyšších svého druhu v Evropě, má v koruně vyhlídkovou terasu a už brzy by mohl proměnit nenápadnou...
Turisté platili 40 eur za antický amfiteátr. Byl z betonu a sádry
Městečko Arcugnano v italské provincii Vicenza se chce zbavit falešného amfiteátru, který tam postavil jistý muž a lákal na něj turisty jako na autentickou historickou památku. Radnici k tomu chybějí...
Chorvatsko, jak ho neznáte. Konavle ukrývá středověký hrad i oázu pod džunglí
Tento rázovitý historický region a nynější občina se rozprostírá jihovýchodně od nejkrásnějšího města chorvatského Jadranu. Zároveň představuje tip na parádní výlet z dubrovnické riviéry, kde si...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
iDNES Lounge: První hotelbus vznikl z liazky, která sloužila jako pojízdný rentgen
Cestování, to může být také životní styl, opravdové objevování a poznávání kultur a také krajiny, třeba daleko v Jižní Americe nebo Africe. Se svými hotelbusy takhle svět už 35 let objíždí Jaroslav...
Žaludek se kroutí bolestí, polykám kusy ledu. Tropických 400 km na kole do Berlína
Blíží se půlnoc a cíl. Je 32 °C. V nohou téměř 400 kilometrů. Jaké to je, když se vydáte na kole z Prahy do Berlína? „Mohli jsme to otočit, ale lákalo nás nepoznané,“ vypráví Jakub Hlaváč z magazínu...
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Po stopách četníka Cruchota. Azurová riviéra nabízí víc než jen Saint Tropez
I více než šedesát let po premiéře filmu Četník ze Saint Tropez má tato komedie stále své fanoušky. I proto se z městečka, kde se natáčela, stala turistická atrakce. Za návštěvu ovšem stojí i jeho...
Zrušili vám let těsně před dovolenou? Co vše musí aerolinka zaplatit?
Co se stane, když vám aerolinka zruší let? Cestující si může vybrat mezi vrácením ceny letenky a přesměrováním do cílové destinace. Při čekání na nejbližší náhradní spoj může mít nárok také na...