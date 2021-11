Stane se, že hyení muž nakazí virem HIV i přes sto dívek, říká cestovatel

Proč mají některé vaše sošky v sobě zaražené hřebíky? To souvisí s čarodějným vúdú?

Tyhle šamanské sošky pocházejí od kmene Bakongo z Konga a říká se jim nkisi-nkondi (nkisi znamená medicína, nkondi zase lovit, útočit). Když se narodíte, rodina vám nechá od sochaře vytvořit sošku – bývají velké podle toho, jak je každá rodina sociálně silná. Ta soška s vámi žije celý život a vy s ní při každé nemoci, kterou máte, jdete za šamanem. Vezmete si hřebík, ten musíte naslinit, abyste ho propojil s vlastním tělem, a šaman zjišťuje, co vás bolí. A pak při různých zaříkáváních ten hřebík zatlouká do vaší sošky – tohle je ta pozitivní energie. Podobným způsobem se také můžete komukoliv pomstít – ať už vám chodí za ženou, zbil dítě, nebo vám ukradl slepici. To potom zase na něho přenesete zlo. Podle tamní tradice může socha lovit, zaútočit a přivodit smrt. Tahle část výstavy je energeticky hodně silná a už jsme tady dokonce měli tři dámy, které v ní málem omdlely. Dokážou asi takové energie víc přijímat.

Richard Jaroněk cestovatel a sběratel