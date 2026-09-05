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Jeden z divů světa i polibek dvou moří. Řecký Rhodos překvapí pestrostí

Johana Hocková

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Hlavní město ostrova Rhodos stojí za návštěvu především kvůli historickému centru, které patří k nejlépe zachovaným středověkým městům v Evropě. | foto: Profimedia.cz

Rhodos nabízí mnohem víc než jen slunce a moře. Za mohutnými hradbami jeho hlavního města se skrývá labyrint středověkých uliček, jih je zase ideálním místem pro milovníky vodních sportů a ve vnitrozemí čekají prameny, kláštery i tiché vesnice.

Hlavní město ostrova stojí za návštěvu především kvůli historickému centru, které patří k nejlépe zachovaným středověkým městům v Evropě. Staré město obklopují mohutné hradby a za jeho branami začíná labyrint úzkých uliček, náměstí a kamenných staveb, v nichž se prolínají různé etapy rhodské historie.

Podobu města ovlivnili rytíři, Osmané i Italové. Vedle gotických staveb se zde objevují mešity, lázně, uzavřené dřevěné balkony a další prvky osmanské architektury. Právě různorodost dává Starému Městu charakter místa, které se nedá poznat jen při rychlém průchodu hlavní ulicí.

Téměř stálý vítr z Prasonisi vytvořil jedno z hlavních center vodních sportů na ostrově.

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