Hlavní město ostrova stojí za návštěvu především kvůli historickému centru, které patří k nejlépe zachovaným středověkým městům v Evropě. Staré město obklopují mohutné hradby a za jeho branami začíná labyrint úzkých uliček, náměstí a kamenných staveb, v nichž se prolínají různé etapy rhodské historie.
Podobu města ovlivnili rytíři, Osmané i Italové. Vedle gotických staveb se zde objevují mešity, lázně, uzavřené dřevěné balkony a další prvky osmanské architektury. Právě různorodost dává Starému Městu charakter místa, které se nedá poznat jen při rychlém průchodu hlavní ulicí.
Téměř stálý vítr z Prasonisi vytvořil jedno z hlavních center vodních sportů na ostrově.