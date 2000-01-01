Réunion je francouzský ostrov v Indickém oceánu, kde se tropická příroda potkává s divokými horami a činnými sopkami. Pláže tu nehrají hlavní roli – o to víc všechny návštěvníky nadchne treking, vodopády, pralesy a dramatická krajina zapsaná na seznamu UNESCO.
Réunion leží v Indickém oceánu, ale administrativně patří Francii. I tisíce kilometrů od Evropy tu platí euro a mluví se francouzsky.
Ostrov je přezdíván Havají Indického oceánu díky sopkám a bujné přírodě. Zároveň si ale zachoval mnohem divočejší a syrovější charakter.
Bílé pláže a luxusní resorty tu nehrají prim. Réunion je destinací pro cestovatele, kteří chtějí objevovat a hýbat se.
Ostrov Réunion měří napříč jen asi 60 kilometrů. Přesto nabízí neuvěřitelně pestrou krajinu a extrémní převýšení.
Většina turistů vyráží na ostrov s pohorkami a batohem. Treking patří k hlavním důvodům, proč se na Réunion cestuje.
Hory ostrova protínají hluboké kaldery zvané cirques. Ty vytvářejí monumentální přírodní amfiteátry.
Východ slunce pod Piton des Neiges
Se svými 3 070 metry je Piton des Neiges zároveň nejvyšším bodem Indického oceánu.
Výstup na Piton des Neiges se obvykle rozkládá do dvou dnů. Odměnou je východ slunce vysoko nad mraky.
Kdo chce zažít epické výhledy z nejvyššího vrcholu Réunionu Piton des Neiges, musí vstávat brzy.
Trasy vedou tamaryškovými lesy plnými kapradin a mechu. Atmosféra tu připomíná prehistorický svět.
Stromové fuchsie patří k typickým dřevinám ostrova. Jejich červené květy výrazně kontrastují se zelení pralesa.
Vodopády jsou na Réunionu na každém kroku. Některé padají do hlubokých roklí z výšky stovek metrů.
Vyhlídka na Trou de Fer patří k nejúchvatnějším místům ostrova. Do obří propasti tu padá hned několik vodopádů najednou.
Kaňony a strže vytvářejí ideální podmínky pro kaňoning. Réunion je v tomto sportu považován za světovou špičku.
Slaňování vodopádů a plavání kaskádami patří k nezapomenutelným zážitkům. Adrenalin tu jde ruku v ruce s přírodní krásou.
Aktivní sopka Piton de la Fournaise patří k nejčinnějším na Zemi.
Réunion nabízí výrazný kontrast krajin na malém prostoru. Během jednoho dne lze zažít lagunu, prales i horský hřeben.
Tropický prales Belouve patří k nejzachovalejším na ostrově. Vlhký vzduch, mlha a zvuky ptáků vytvářejí magickou atmosféru.
Deštný prales Bebour působí téměř mysticky. Každý strom tu tvoří samostatný malý ekosystém.
Vynechat nemůžeme ani národní park, ležící v západní části Indického oceánu. Založen byl v roce 2007 a chrání endemické ekosystémy v hornatém vnitrozemí. Tato exotika je oblíbeným cílem horolezců i pěších turistů. Na ostrově se nachází dvě sopky – spící des Neiges a aktivní de la Fournaise.
Obyvatelé ostrova se označují jako Kreolové. Jejich kultura je směsí evropských, afrických a asijských vlivů.
Ostrov byl původně neobydlený. K jeho osídlení došlo až po příchodu Francouzů v 17. století.
Do lázeňského městečka Cilaos vede silnice se stovkami ostrých zatáček. Cesta sama o sobě je velkým zážitkem. Z vyhlídek nad Cilaosem se otevírá pohled na dramatickou horskou kotlinu. Zelené skály připomínají norské fjordy.
Klima ostrova je díky oceánu poměrně vyrovnané. Nejlepší období pro treking přichází během sušší zimy od května do listopadu.
Pláže na jižním pobřeží jsou malebné, ale koupání je nebezpečné.
Divoké východní pobřeží. Tady pláže nenajdete.
Zatímco na sousední Mauricius se jezdí především odpočívat, na Réunion se vyráží sportovat. Je vyhlášeným rájem surfařů.
Réunion není destinací pro pasivní dovolenou. Je to ostrov, který si vás získá pohybem, přírodou a intenzivními zážitky.
