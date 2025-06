Část 1/4

Balaton byl za totality jedním z mála dovolenkových cílů i českých turistů.

Praotec Čech nám zanechal docela pestrou krajinu, ale zapomněl k ní přidat slanou vodu. Do rozpadu monarchie jsme sice měli volnou cestu k Jadranu, s pasem to fungovalo do 2. světové války, ale po roce 1948 bylo hůř. O Atlantiku, Pacifiku či Indickém oceánu nemluvě. Kdo nedostal od vnitra výjezdní doložku a od banky devizový příslib, měl na výběr pramálo. Dovolenkové lokality drtivé většiny mořechtivého národa se tak musely omezit na následující destinace.