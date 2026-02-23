Magicky působící jezero Reschensee leží v nejzápadnějším výběžku Jižního Tyrolska, těsně u hranic s Rakouskem a Švýcarskem. V zimních měsících, zejména od konce ledna do začátku března, se tato oblast mění v atraktivní cíl pro milovníky přírodní krásy, zimních sportů i netradičních zážitků.
Největším lákadlem je zde bruslení na přírodně zamrzlé vodní ploše se siluetou známé kostelní věže trčící z ledu. Jedná se o jednu z nejfotografovanějších scenerií v Alpách.
Je třeba upozornit, že bruslení na Reschensee je závislé na aktuálním počasí a síle ledu. Nejde o oficiálně udržované kluziště, ale o přírodní led, jehož kvalita a bezpečnost kolísají.
Místní turistické centrum v Resii pravidelně zveřejňuje informace o stavu ledu, včetně varování před tenkým ledem a doporučení k pohybu na zamrzlé ploše. Doporučuje se kontaktovat předem turistickou kancelář Ferienre gion Reschenpass nebo navštívit webové stránky obce Graun im Vinschgau.
Reschensee leží v nadmořské výšce 1 498 metrů. Jezero bylo vytvořeno v roce 1950 spojením dvou menších jezer kvůli výstavbě přehradní nádrže. Původní vesnice Graun byla zatopena a jejím jediným nad hladinou ponechaným prvkem je románská věž z 14. století, která se stala symbolem celého regionu. Při zamrznutí je možné k věži dojít pěšky.
Okolí také stojí za to
V zimě je lokalita ideální pro běžkaře, milovníky zimních procházek a skialpinisty. Na zamrzlém jezeře se rovněž provozuje snowkiting, tedy jízda na snowboardu nebo lyžích za tažným drakem.
V okolí jezera vede udržovaná zimní trasa vhodná pro pěší i sněžnice. Cyklistická stezka Via Claudia Augusta je v zimě částečně uzavřená, ale její části jsou přístupné pro zimní procházky.
V blízkosti se nachází také menší lyžařský areál Schöneben – Haideralm s napojením na sjezdovky v Nauders a propojením na rakouskou stranu. Areál je vhodný pro rekreační lyžování, rodiny s dětmi i začátečníky.
Z kulturního hlediska je zajímavé navštívit klášter Marienberg, ležící nedaleko v Malsu. Jde o nejvýše položený benediktinský klášter v Evropě, s krásně zachovalou kryptou a muzeem, které přibližuje život řádových bratří v průběhu staletí.
V městečku Glurns, jednom z nejmenších měst v Itálii, s plně dochovanými hradbami, lze navštívit místní muzeum věnované umělci Paulu Florovi nebo se projít po středověkém jádru. V zimě je město klidné a snadno přístupné, přičemž nabízí atmosféru alpské vesnice bez davů turistů.
Co se týče gastronomie, Jižní Tyrolsko kombinuje rakouské a italské kulinární vlivy. V místních restauracích a penzionech lze ochutnat špekové knedlíky (Speckknödel), polentu, domácí těstoviny, ale i tradiční jablečný závin nebo císařský trhanec (Kaiserschmarrn).
Region je známý kvalitními sýry a uzeninami, které lze zakoupit v menších obchodech v Resii, Nauders nebo Malsu. Ve větších městech, jako je Merano či Bolzano, jsou gastronomické podniky na vyšší úrovni, ale i v okolí Reschensee se najde několik solidních restaurací s autentickým menu.
Reschensee tak představuje komplexní destinaci, která v sobě spojuje sportovní vyžití, kulturní zajímavosti i klidné prostředí. Díky své poloze na rozhraní tří zemí umožňuje rozmanité výlety a nenáročné sportovní aktivity v jednom z nejfotogeničtějších koutů Alp.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.