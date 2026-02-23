Na bruslích kolem kostelní věže vyrůstající z ledu. Vydejte se k Reschensee

  8:30
Už vás nudí zamrzlá požární nádrž na návsi nebo rybník za vsí? Vyrazte k Reschensee, umělému jezeru známému též jako Lago di Resia. Tady můžete zažít něco, co vám budou všichni závidět a na co budete vzpomínat do konce života.
Magicky působící jezero Reschensee leží v nejzápadnějším výběžku Jižního Tyrolska, těsně u hranic s Rakouskem a Švýcarskem. V zimních měsících, zejména od konce ledna do začátku března, se tato oblast mění v atraktivní cíl pro milovníky přírodní krásy, zimních sportů i netradičních zážitků.

Největším lákadlem je zde bruslení na přírodně zamrzlé vodní ploše se siluetou známé kostelní věže trčící z ledu. Jedná se o jednu z nejfotografovanějších scenerií v Alpách.

Peníze nejsou všechno. Krásné Jižní Tyrolsko zařazuje turistickou zpátečku

Je třeba upozornit, že bruslení na Reschensee je závislé na aktuálním počasí a síle ledu. Nejde o oficiálně udržované kluziště, ale o přírodní led, jehož kvalita a bezpečnost kolísají.

Místní turistické centrum v Resii pravidelně zveřejňuje informace o stavu ledu, včetně varování před tenkým ledem a doporučení k pohybu na zamrzlé ploše. Doporučuje se kontaktovat předem turistickou kancelář Ferienre gion Reschenpass nebo navštívit webové stránky obce Graun im Vinschgau.

Reschensee leží v nadmořské výšce 1 498 metrů. Jezero bylo vytvořeno v roce 1950 spojením dvou menších jezer kvůli výstavbě přehradní nádrže. Původní vesnice Graun byla zatopena a jejím jediným nad hladinou ponechaným prvkem je románská věž z 14. století, která se stala symbolem celého regionu. Při zamrznutí je možné k věži dojít pěšky.

Okolí také stojí za to

V zimě je lokalita ideální pro běžkaře, milovníky zimních procházek a skialpinisty. Na zamrzlém jezeře se rovněž provozuje snowkiting, tedy jízda na snowboardu nebo lyžích za tažným drakem.

V okolí jezera vede udržovaná zimní trasa vhodná pro pěší i sněžnice. Cyklistická stezka Via Claudia Augusta je v zimě částečně uzavřená, ale její části jsou přístupné pro zimní procházky.

V blízkosti se nachází také menší lyžařský areál Schöneben – Haideralm s napojením na sjezdovky v Nauders a propojením na rakouskou stranu. Areál je vhodný pro rekreační lyžování, rodiny s dětmi i začátečníky.

Z kulturního hlediska je zajímavé navštívit klášter Marienberg, ležící nedaleko v Malsu. Jde o nejvýše položený benediktinský klášter v Evropě, s krásně zachovalou kryptou a muzeem, které přibližuje život řádových bratří v průběhu staletí.

V městečku Glurns, jednom z nejmenších měst v Itálii, s plně dochovanými hradbami, lze navštívit místní muzeum věnované umělci Paulu Florovi nebo se projít po středověkém jádru. V zimě je město klidné a snadno přístupné, přičemž nabízí atmosféru alpské vesnice bez davů turistů.

Co se týče gastronomie, Jižní Tyrolsko kombinuje rakouské a italské kulinární vlivy. V místních restauracích a penzionech lze ochutnat špekové knedlíky (Speckknödel), polentu, domácí těstoviny, ale i tradiční jablečný závin nebo císařský trhanec (Kaiserschmarrn).

Region je známý kvalitními sýry a uzeninami, které lze zakoupit v menších obchodech v Resii, Nauders nebo Malsu. Ve větších městech, jako je Merano či Bolzano, jsou gastronomické podniky na vyšší úrovni, ale i v okolí Reschensee se najde několik solidních restaurací s autentickým menu.

Reschensee tak představuje komplexní destinaci, která v sobě spojuje sportovní vyžití, kulturní zajímavosti i klidné prostředí. Díky své poloze na rozhraní tří zemí umožňuje rozmanité výlety a nenáročné sportovní aktivity v jednom z nejfotogeničtějších koutů Alp.

Víte, že...?

  • Jižní Tyrolsko je trojjazyčné. Region má tři úřední jazyky – němčinu, italštinu a ladinštinu, ale většina obyvatel mluví německy.
  • Region má autonomní status s vlastními pravomocemi. Jižní Tyrolsko si může samostatně spravovat finance, školství nebo zdravotnictví a většina daní zůstává v regionu.
  • Navzdory horskému prostředí je region známý produkcí kvalitních vín, především odrůd Gewürztraminer, Lagrein a Pinot Grigio. Vinice zde leží často mezi 600 – 1 000 m n. m., což je netypické, ale ideální pro aroma a kyseliny.
  • Údolí Adiže (Etsch) je pokryto jabloněmi, které tvoří přibližně sedm procent celkové evropské produkce jablek. Sklizeň začíná už v srpnu a jablka z Jižního Tyrolska mají chráněné zeměpisné označení.
  • V Jižním Tyrolsku se vyrábí pravý Speck Alto Adige. Tento typ uzeného špeku je sušený vzduchem a mírně uzený – kombinace alpských a středomořských metod konzervace.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

