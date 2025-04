Část 1/4

Podmořský premiant

Jak dlouho jste nejdéle čekali na autobusové zastávce na další spoj? Na norském ostrůvku Kvitsoy si počkáte na příští autobus nějakých 10 let. Není to vtip. Po maličkém ostrově poblíž Stavangeru aktuálně nejezdí žádná linka, ale za pár let ho s pevninou spojí podmořský silniční tunel. Místní už si proto postavili zastávku.

„Je to první signál, že získáváme spojení s pevninou. Na autobus teď budeme čekat pravděpodobně deset let. Lidé využívají zastávku jako přístřešek, když venčí psa, nebo si na ní odpočinou,“ říká starosta obce s 543 obyvateli Kjell André Nordbo.

Podmořští premianti

Boknafjord tunel, který hlavně spojí Stavanger s Boknem s odbočkou do Kvitsoy, vzniká jako projekt Rogfast. Půjde o nejdelší a nejhlubší silniční tunel na světě (27 km). Norové si od něj slibují, že změní dopravu v celém regionu a nastaví novou laťku v technické dokonalosti. Chtějí být v budování tunelů nejlepší, vidí v nich budoucnost cestování.

Na sklonku minulého roku odpálili dělníci při stavbě tunelu první tunu dynamitu. Jde o nesmírně náročný projekt, ale Norové tvrdí, že s podmořskými pracemi mají zkušenosti a nezaskočí je obrovský tlak, rozmanitá hornina ani průsaky vody.

Boknafjord tunel povede až 392 metrů pod hladinou moře. Největší výzva spočívá v termínech: aby se všechny práce stihly do roku 2033, je nezbytné maximálně sladit hrubou ražbu s dokončovacími pracemi v již proražených úsecích. Důkladná koordinace a detailní plánování jsou stěžejní.

Až Norové postaví tento nejdelší podmořský tunel, nikomu prvenství neseberou, jen se v něm utvrdí. Od roku 2019 totiž jezdí 14,3 km dlouhým silničním podmořským tunelem Ryfast východně od Stavangeru. Tento tunel mimochodem dobře znají i mnozí čeští cestovatelé, jelikož je to nová (a oproti dřívějšímu trajektu výrazně rychlejší) přístupová komunikace ke startu nejpopulárnějšího norského denního výšlapu na ikonickou skálu Preikestolen nad Lysefjordem.

Sny o suchých cestách

K ultimátnímu cíli mají Norové stále dost daleko: chtěli by mít nepřerušenou pevnou silnici E39 po jihozápadním pobřeží Norska mezi Trondheimem a Kristiansandem, kde je aktuálně nutné použít sedm trajektů. Celá 1 100 km dlouhá cesta by se zkrátila ze současných 21 hodin na polovinu. Boknafjord je jen prvním krokem.

Ovšem ne každý chce hned cestovat pod mořem. Třeba obyvatelům Kvitsoy budou trajekty chybět. „Trajekt je společenská aréna, kde máte možnost mluvit s lidmi o čemkoli. Je to taková přestávka. Nejspíš nám bude chvíli chybět, ale nakonec si zvykneme,“ říká smířeně Ole Olsen.

Norský projekt možná otevře cestu dalším odvážným podmořským plánům. Od konceptů k realizaci by se mohl posunout například železniční tunel pod Gibraltarským průlivem z Evropy do Afriky (38 km) nebo podobný tubus mezi finskými Helsinkami a estonským Tallinnem (80 km), případně megalomanská spojení pod čínským Pochajským zálivem (123 km) či mezi Japonskem a Jižní Koreou (128 km).

