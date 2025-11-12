Provincie Dalarna si dlouhodobě hýčká přezdívku „Švédsko v miniatuře“. Je to místo, kde se zrodily ty nejniternější symboly švédské identity: od ikonického Dala koníka a typických červených domků, až po veselé tradice letního slunovratu a slavnou soutěž Vasaloppet. Dalarna však není zmenšeninou, nýbrž spíše koncentrátem švédské esence – plná dechberoucích scenérií a bohatého dědictví.
Jezero, které stvořil vesmír
Krajinářským srdcem švédské Dalarny je bezpochyby obrovské jezero Siljan, šesté největší v zemi, obklopené řadou malebných vesnic. Naše cesta směřuje do té nejkouzelnější, kde se zastavil čas: do Tällbergu. V tomto malém sídle s pouhými 400 stálými obyvateli a typickými dřevěnými chaloupkami nás čekalo překvapení. Přímo na chodníku nám průvodce Andreas vařil kávu nad otevřeným ohněm. „Je čas na fika,“ usmál se a podal nám horký šálek. Fika, milovaný švédský koncept, je víc než jen kávová pauza – je to společenská událost, čas na zastavení a spojení. Teprve pak jsme se vydali prozkoumat samotný Tällberg, který se na začátku 20. století proměnil z farmářské vesnice v letní útočiště švédské kulturní elity.
Mezi pravidelné návštěvníky patřila i spisovatelka Astrid Lindgrenová, autorka Pipi Dlouhé Punčochy, která se sem vracela rok co rok – někdy se svými vnoučaty, jindy sama. Ve Ville Långbers, z níž se stal hotel s výhledem na jezero, dokonce napsala satirickou povídku Pomperipossa ve světě peněz, která ve Švédsku vyvolala velkou debatu. Vznikla jako reakce na to, že v roce 1976 byla Lindgrenové vyměřena mezní daňová sazba ve výši 102 %. „V pohádce se princezna Pomperipossa dostane do fiktivní země Monismanien, kde se potkává s byrokratickým a absurdním daňovým systémem,“ vysvětluje Andreas v domku, který si Astrid pronajímala.
Cesta kolem jezera Siljan
Kolosální dopad meteoritu před 377 miliony let vytvořil nejen jezero, ale celou geologicky unikátní oblast zvanou Siljanský prstenec. „Kdyby sem meteorit dopadl dnes, vymazal by z mapy každý strom v Evropě,“ vysvětlil Andreas původ tohoto třpytivého jezera, které nás doprovázelo na každém kroku. Jezero je navíc obzvláště zajímavé pro geofyziky.
Zhruba deset kilometrů pod jeho povrchem se nachází největší impaktní kráter v Evropě, jehož struktura je natolik složitá, že je předmětem dlouhodobého vědeckého zkoumání. V lesích okolo snadno uvěříte místním příběhům o trollech a mytických bytostech jako je Mörksugga (česky „Temná duše“), která po setmění krade zbloudilé děti. Tato postava je tak zakořeněná v místní kultuře, že se objevuje i jako tradiční dřevěná figurka.
Na východním břehu jezera leží další malebná obec Rättvik. Dominuje jí jedinečná stavba z konce 19. století – Långbryggan (Dlouhé molo). Měří 628 metrů a původně sloužilo jako kotviště pro parníky, které měly problémy s mělkou vodou. Na konci mola stojí malý, ikonický domek s lavičkou, který je dnes symbolem setkávání a oblíbené místo pro večerní procházky. Nedaleko Rättviku navíc leží Dalhalla, opuštěný vápencový lom, který byl proměněn na unikátní operní a koncertní arénu s akustikou srovnatelnou s nejlepšími venkovními scénami v Evropě.
Vasaloppet – kde se rodí vytrvalost
Siljan se na severu úzkou úžinou zvanou Moranoret elegantně spojuje s jezerem Orsa (Orsasjön). Je taktéž součástí kráterového prstence a je oblíbené pro zimní bruslení a panenskou přírodu. Kolem obou jezer vede turistická a cyklistická trasa Siljansleden, dlouhá 340 km, která prochází původními pastvinami a lesy. Na hranici jezer leží klíčové centrum regionu – město Mora. Právě tady končí každoroční legendární soutěž v běhu na lyžích, Vasaloppet. „Je to výzva, kterou chce aspoň jednou za život zvládnout snad každý Dalarčan,“ říká Andreas, který se na její zdolání připravuje už potřetí.
Tato devadesátikilometrová zimní pouť na lyžích, která každoročně proměňuje švédské lesy v magické závodiště, připomíná dávný příběh šlechtice, pozdějšího švédského krále, Gustava Vasy, který tudy v 16. století prchal před tyranií dánského krále, marně hledaje podporu pro povstání. „Obyvatelé Mory si však svou chybu uvědomili. Vyslali za ním dva nejrychlejší lyžaře, kteří ho dostihli v Sälene, přesvědčili k návratu a vybojovali si nezávislost.“
|
Nádherný dubový les vypěstovali ve Švédsku kvůli válce. která nenastala
Závod, který se koná od roku 1922, má masové rozměry, ale i přesto zůstává symbolem vytrvalosti a překonávání nemožného. „Lidé z Dalarny jsou vskutku úzce spjatí s přírodou, což je klíč k pochopení významu Vasaloppetu,“ vysvětluje Andreas. „Děti mají ve škole odložené brusle i běžky, aby byly ihned k dispozici, a vždy, když je to možné, jdou se o přírodě učit přímo do ní. Rodiče se dobrovolně společně starají o kluziště, aby byla v dobrém stavu, nebo dělají stráž na zamrzlých jezerech. Mnohá opatření skutečně vedou děti odmala k tomu, aby milovaly pohyb a přírodu.“
Odkaz severského mistra
Mora je také spojena s odkazem světově proslulého švédského malíře Anderse Zorna (1860–1920). Jeho fascinující příběh se začal psát v roce 1881, kdy se mladý syn sedláka seznámil s Emmou Lamm, dcerou bohatého stockholmského obchodníka. Okamžitě se do sebe zamilovali, zasnoubení však muselo zůstat tajné, neboť chudý Zorn musel nejprve získat dostatečné jmění. Mladý umělec proto opustil studium na Královské akademii umění ve Stockholmu a vydal se na cesty. Jeho cílem byl Londýn, Paříž, Španělsko a nakonec i Amerika, kde se etabloval jako mistr portrétu. Jeho akvarely a později zářivé olejomalby, od smyslných aktů dalarnských dívek až po portréty evropské a americké elity, včetně tří amerických prezidentů, mu brzy přinesly slávu, bohatství i sňatek se ženou, která po jeho boku stála po celou jeho kariéru.
Zorn se s Emmou triumfálně vrátil do rodné Mory v roce 1896, kde začali budovat své rodinné sídlo – Zorngården. Tato jedinečná rezidence snoubila tradiční dřevěnou architekturu s nečekanou moderností a stala se místem, kde Zorn mohl naplno rozvíjet svůj talent. Díky organizačnímu talentu Emmy, která dům spravovala, byl Zorngården na svou dobu technologickým zázrakem, chlubil se ústředním topením, chladicím zařízením a dokonce prvním domácím telefonem v celé Moře. Často se zde scházely významné osobnosti té doby. Manželé se věnovali i rozsáhlé filantropii – v Moře založili veřejnou vyšší školu a přispěli ke zřízení místního sirotčince. Zornovo umělecké dědictví a jeho přínos k severskému umění jsou dodnes pečlivě uchovány ve světově proslulém Zornově Muzeu a v samotném Zorngårdenu, které každoročně přitahují tisíce návštěvníků.
To je ale chléb!
Bohatá vůně opékané žitné mouky a kouře nás přivítala v pekařství Skedvi Bröd ve vesnici Stora Skedvi. Tady se vyrábí tradiční švédský knäckebrot – křupavý chléb, který získal status chráněného zeměpisného označení, a přesto téměř zanikl. V roce 2013, kdy byla továrna zavřena a původní pece strženy, to místní komunitou otřáslo. „Potkal jsem muže, který jel tři hodiny, aby si koupil sto kilo zbylého chleba. Vypočítal si, že mu ta zásoba vystačí až na zbytek života,“ vypráví s úsměvem, ale i s respektem, Anders Åkerberg, jeden ze zakladatelů nového projektu. S partnerkou Malin se nevzdali a pustili se do náročného crowdfundingu, aby pece obnovili a zaměstnali původní pekařské mistry.
Záchranná akce získala nečekaného mecenáše v podobě Bennyho Anderssona z legendární skupiny ABBA, celoživotního milovníka tohoto křupavého chleba. Jeho podepsaný knäckebrot dnes hrdě visí na „Stěně slávy“, hned vedle pekařských výtvorů švédské královské rodiny. Skedvi Bröd je jedním z posledních míst, kde se tento chléb peče ručně v pecích na dřevo, které mu dodávají charakteristickou chuť i vůni. „Na výrobu téhle ikony stačí jen pět ingrediencí: žito, sůl, voda, droždí a láska,“ řekl Anders. Bývalá pekárna je nyní prosperující centrum s restaurací, mlékárnou a skleníkem, kde se snoubí gastronomie s hlubokou úctou k dědictví.
Ikonická hračka, která se stala symbolem
Od Siljanu jsme se přesunuli do Nusnäs, domova slavné továrny na Dala koníky (Dalahäst). Tato jednoduchá dřevořezba, která dnes slouží jako zářivý symbol Švédska, vznikla v odlehlých dřevorubeckých táborech. Tesaři si řezbou krátili dlouhé chvíle u ohně, a protože kůň byl pro rodiny naprosto nepostradatelný – přítel, spolupracovník, tahoun dřeva i pluhů – stal se přirozeným motivem. Koník se stal důležitým zdrojem příjmů během ekonomických těžkostí v polovině 19. století, kdy ho rodiny začaly malovat jasnými barvami a vzormi, inspirovanými místním nábytkem.
„V roce 1928 řemeslo pozvedli bratři Nils a Jannes Olssonovi, kterým bylo pouhých 15 a 13 let, když založili svou dílnu,“ sdělila nám místní průvodkyně Liselotte. Mezinárodní slávu a status švédské ikony získal Dala koník v roce 1939 na Světové výstavě v New Yorku, kde před švédským pavilonem stála jeho 2,8 metru vysoká, nepřehlédnutelná verze. Dnes v Nusnäs převzaly část výroby stroje – v rohu místnosti za sklem sice detaily koníka řeže robot, lidský prvek však z továrny nevymizel. Řemeslníci stále malují každého koně ručně. V dílně sledujeme, jak s úžasnou rychlostí a precizností na koně nanášejí složité stylizované květiny symbolizující Dalarnu, čímž chrání toto zářivé švédské dědictví.