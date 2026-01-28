Akční jízdenky je možné využít na spoje s odjezdem v období od 2. do 22. února 2026, takže nejde jen o jednodenní valentýnskou akci, ale o možnost vyrazit na společný výlet téměř po celý únor. Počet zvýhodněných míst v jednotlivých spojích je omezen, a proto se vyplatí s nákupem neotálet.
Romantika i dobrodružství napříč Evropou
Valentýnská nabídka otevírá dveře k cestám do celé řady atraktivních evropských destinací. Milovníci romantiky mohou zamířit do Paříže, obdivovat historické památky Vídně nebo si užít večerní atmosféru Budapešti s výhledem na Dunaj. Na své si přijdou i ti, kteří dávají přednost moderním městům – třeba Varšavě, Amsterdamu nebo Berlínu.
V nabídce nechybí ani ikonické metropole jako Řím, Mnichov, Londýn či blízká, ale půvabná Bratislava. Je čistě na vás, zda si naplánujete romantický víkend, kulturní výlet, nebo spontánní cestu za zážitky – RegioJet nabízí velký výběr evropských destinací a ideální způsob, jak vyrazit společně, ať už to bude s kýmkoliv. Díky pohodlnému spojení vlakem či autobusem se samotná cesta stane součástí zážitku – bez stresu, s dostatkem prostoru a komfortem, který oceníte už od prvních kilometrů.
Vyrazte za valentýnskými zážitky do Varšavy
Varšava patří mezi města, která překvapí na první pohled. RegioJet vás tam dopraví nejen autobusem z Prahy přes polská města Vratislav a Lodž, ale nově také přímým vlakovým spojem. Hlavní město Polska toho nabídne spoustu – historické centrum zapsané na seznam UNESCO, moderní architekturu i živou kavárenskou a gastronomickou scénu.
Objevte další oblíbené evropské destinace
Pokud máte rádi města s příběhem, vyrazte do Berlína. Žluté autobusy vás dopraví přímo do centra metropole, která oplývá historií, uměním a designem na každém rohu. Navštívit můžete ikonické památky, třeba Braniborskou bránu nebo Berlínskou zeď, ale taky galerie či vyhlášené kavárny a trhy. Berlín nabízí spoustu možností, jak strávit Valentýna trochu jinak než tradičně.
Není divu, že je oblíbenou destinací také Budapešť, která patří k nejromantičtějším městům Evropy, a je navíc snadno dostupná. Večerní procházka kolem Dunaje s výhledem na osvětlený Parlament, posezení v některé z historických kaváren nebo návštěva termálních lázní naplní ideální představu společně strávených chvil.
Vlakem i autobusem se snadno dostanete také do centra rakouské metropole. Tam na vás čeká opravdová romantika, paláce, muzea i tradiční kavárny. Vídeň je perfektní destinací, pokud chcete spojit kulturu, gastronomii a příjemnou valentýnskou atmosféru.
Cestujte ve dvou – bez složitostí
Velkou výhodou valentýnské akce je její jednoduchost. Sleva 1+1 zdarma se odečítá automaticky při rezervaci pro dva cestující, není potřeba zadávat žádný slevový kód. Stačí si vybrat vysněnou destinaci, rezervovat dvě místa a druhá jízdenka je zdarma.
Společná cesta je často tím nejlepším začátkem nezapomenutelného dobrodružství. A letošní Valentýn může být ideální příležitostí, jak si ho dopřát – pohodlně, výhodně a bez starostí.