Levně na Maltu či Kypr? Polská letiště jsou s RegioJetem nově na dosah ruky

Sami to jistě moc dobře znáte: chcete letět do vysněné destinace, hledáte letenky – a ty nejlepší a nejlevnější, které vám vyhledávač nabízí, nejsou s odletem z tuzemska, ale z okolních zemí. Jak se tam ale pohodlně dostat? A navíc tak, aby cesta nestála víc, než kolik jste právě ušetřili za letenku?

Odpověď pro takové případy nabízí od 1. června společnost RegioJet. Do své nabídky totiž nově zařadila autobusové spoje na trase Ostrava–Katovice–Krakov. Všechny staví přímo na katovickém i krakovském letišti. Jeden spoj denně pak následně zamíří ještě do centra Krakova. RegioJet na trasu vypravuje moderní patrové autobusy a na výběr je hned ze dvou tříd: cestující mohou volit mezi variantou Relax v horním patře a Standard v tom dolním.

Z Prahy i Brna s jedním přestupem v Ostravě

Spoje jezdí osmkrát denně v obou směrech, vyrážejí cca po dvou hodinách. Všechny autobusy této linky navíc v zastávce Ostrava-Svinov navazují na vlaky RJ z Prahy a Košic a vlaky linky R8 ve směru Brno–Ostrava, takže se pohodlně a bez zbytečně dlouhých přestupů dostanete na polská letiště i z dalších českých měst.

Na špagety, za fjordy nebo jenom tak moři

Za sto pade Spoje RegioJet pendlují mezi zmíněnými městy v podání luxusních patrových autobusů. Volit můžete mezi třídami Relax (extra pohodlná křesla 2+1, více místa, zábavní portál, výhled) v horním patře a Standard (kožené sedačky, stolky, oddíl pro 4 cestující) v tom dolním. K dispozici je občerstvení (prémiová káva, chlazené pivo, nápoje, snacky). Ceny začínají už na neuvěřitelných 149 korunách.

A kam se ze zmíněných polských letišť dostanete? To krakovské je ideálním startem pro přímé cesty do Itálie. Krásy Říma, Milána, Terstu nebo třeba Boloni můžete objevovat už za neuvěřitelných sedm stovek. Za podobné ceny se dají získat letenky do Skandinávie: dánské Kodaně, norského Osla či švédského Gothenburgu.

Katovické letiště vás za podobné ceny dostane do stejných destinací. Za nějakých osm stovek odtud ovšem můžete letět třeba i do chorvatského Zadaru či bulharské Varny. Ale ani přímý let na Maltu či Kypr za 1400 rozhodně není k zahození.

Záleží jen na vás, kam vaše cesty povedou. Díky novým spojům RegioJet se obě polská letiště stávají skvělým výchozím bodem. A dovolená, která začíná pohodlně a levně, zní jako ideální start.