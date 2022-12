Vlakem nebo autobusem za nejlepšími vánočními trhy v Evropě

Popíjet legendární punč na vídeňském Christkindlmarktu, zakousnout se do ovocné štoly na Striezelmarktu v Drážďanech nebo si vychutnat grilovaný sýr ve slanině na hlavním náměstí v polském Krakově. Vánoční trhy patří k evropským městům už stovky let a období adventu by bez jejich návštěvy nebylo kompletní. Jen kousek za českými hranicemi se nacházejí nejpůsobivější vánoční trhy v Evropě. Přímo do centra adventního dění vás dovezou žluté linky vlaků a autobusů RegioJet.

V Evropě existuje spousta vánočních trhů, ale Striezelmarkt v německých Drážďanech je doslova kultovní. Na nejznámějším drážďanském náměstí Altmarkt se koná už od poloviny 15. století a je nejstarším vánočním trhem na světě. Dominantou není vánoční strom, ale čtrnáct metrů vysoký sloup se svíčkami. Jejich plameny se starají o efektní podívanou, když roztáčejí velký větrník na vrcholu. Nezapomeňte ochutnat striezel, ovocnou štolu, podle které trhy dostaly své jméno. Téměř povinným suvenýrem je figurka drážďanského Rauchermanna, po naplnění kadidlem provoní byt charakteristickou vůní Vánoc.

Vánoční vesnička plná dobrot

Neméně slavný je vídeňský Christkindlmarkt. Každoročně se koná v srdci starého města před radnicí na náměstí Rathausplatz. Vánoční vesnička s desítkami stánků je plná svátečních dobrot. Bez legendárního punče, pečených kaštanů a tradičních preclíků se rakouské Vánoce dají jen těžko představit. Až prozkoumáte všechny stánky, v přilehlém Rathausparku se můžete sklouznout na obrovském kluzišti. Nechcete s sebou tahat brusle? Nevadí, je zde i půjčovna.

Na vánoční trhy s RegioJetem Autobus: Mnichov od 419 Kč Berlín od 449 Kč Drážďany od 299 Kč Curych od 899 Kč Vlak i autobus: Vídeň od 149 Kč Bratislava od 129 Kč Budapešť od 249 Kč Krakov od 300 Kč Vlak v ČR: Olomouc od 169 Kč Praha od 149 Kč Více informací naleznete zde.



Plné zábavy a překvapení jsou adventní trhy v Mnichově. Na Marienplatzu před neogotickou radnicí se konají od roku 1972. Celé dny tam vyhrávají bavorské kapely a sbory zpívající koledy. Velkým zážitkem je každoroční přehlídka čertů Krampuslauf s úžasnými maskami. Děti si mohou vyrobit ozdoby a figurky ve velké dřevěné dílně Himmelswerkstatt. Gurmáni by neměli vynechat rozlehlé tržiště s dobrotami Viktualienmarkt, nachází se jen pár desítek metrů jižně od Marienplatzu.

V zářící město se v prosinci mění Berlín, kde se pořádají desítky adventních trhů. Největší a nejživější najdete na slavném náměstí Alexandrplatz. Zajímavým způsobem v sobě spojují minulost i současnost. Dominantu tvoří obrovská vánoční pyramida s rozhlednou a více než pěti tisíci světýlky. Trhy na bývalém hlavním náměstí východního Berlína jsou jednou velkou party, která trvá až do pozdních večerních hodin. V přilehlém parku se návštěvníci mohou vyřádit na kolotočích, ruském kole a dalších atrakcích. A co by to bylo za německé Vánoce bez pořádného bratwurstu?

Fotogenický Christkindlimarkt

Pokud chcete navštívit nejfotogeničtější vánoční trh v Evropě, pak se vypravte do čokoládou provoněného Curychu. Christkindlimarkt v budově hlavního nádraží vás dostane velkolepostí a vznešeností. Patří mezi největší kryté vánoční trhy v celé Evropě. Jako maják nad stánky vyčnívá šestnáct metrů vysoký strom, bohatě zdobený více než sedmi tisíci krystaly z dílny Swarovski. Pro dokonalý zážitek si zarezervujte místo na ochozu, pohled na třpytící se tržiště z ptačí perspektivy se nikdy neomrzí.

Zajímavé adventní trhy najdete v Polsku a Maďarsku. Dlouhodobě vysokou úroveň mají ty v Budapešti, na rozdíl od jiných měst se navíc konají až do závěru prosince. Zejména trhy na náměstí Vörösmarty patří k těm vůbec nejkrásnějším v Evropě. Prvotřídním suvenýrem jsou ručně vyráběné vánoční ozdoby a legendární budapešťská krajka. Pochutnáte si na svařáku, cukroví, trdelníku, langoších a samozřejmě i na guláši, jehož vůně patří k maďarským trhům stejně neoddělitelně jako k Vánocům sníh. Součástí trhů na Vörösmarty je doprovodný program, vystupují v něm hlavně lidoví hudebníci a umělci.

Vánoční trhy na Rynku

Velmi oblíbené trhy každoročně hostí polský Krakov. Na hlavním náměstí Rynek Główny s historickou budovou tržnice trvají až do prvního lednového týdne. Jejich charakteristickým znakem je silný odkaz na polské kořeny a folklor. Stánky, ze kterých se line vůně svařeného vína a včelího vosku, bývají otevřené až do večera. Krakovské trhy jsou nejlepší příležitostí pro ochutnávku polských specialit, jako je koprová polévka, boršč, grilovaný sýr ve slanině nebo bigos. Nezapomeňte si nakoupit tradiční dřevěné ozdoby na stromek a malované polské panenky v krojích.

V Bratislavě najdete stánky se suvenýry a bohatým občerstvením před starou radnicí na Hlavním náměstí a přilehlém Františkánském náměstí.

Pozadu nezůstává ani Bratislava. Stánky se suvenýry a bohatým občerstvením najdete před starou radnicí na Hlavním náměstí a přilehlém Františkánském náměstí. Poznávacím znamením trhů je bohatě zdobený strom před vchodem do radnice. Právě tady ochutnáte slovenskou vánoční kapustnici, bramborové lokše a víno ze slovenských vinic. Dobrým způsobem, jak po nakupování dobít baterky, je bruslení na kluzišti na Hviezdoslavově náměstí.

Pohádková atmosféra v Praze

Za prvotřídními trhy nemusíte jezdit daleko. Pražský vánoční jarmark na Staroměstském náměstí patří k evropské špičce a trvá až do Tří králů. Britský deník The Times akci v roce 2019 zařadil mezi TOP5 nejlepších vánočních trhů v Evropě. Svátečně nazdobené historické centrum navozuje takřka pohádkovou atmosféru, kterou si nejlépe vychutnáte z ochozu Staroměstské radnice. A samozřejmě nesmí chybět klasické adventní občerstvení: pražská šunka, grilované klobásy, trdelník a svařák.

Nezaměnitelný půvab mají prosincové trhy i na druhé straně republiky, v Olomouci. Dřevěná vesnička s více než stovkou stánků se rozkládá na Horním náměstí. Dominantou centra je patnáct metrů vysoký vánoční strom. Magický výhled na náměstí se otevírá z dřevěné vyhlídky, postavené ze dvou lodních kontejnerů. Na trzích koupíte keramiku, ozdoby, kovářské výrobky i včelí produkty. Pokud vám vyhládne, dopřejte si klobásy, sýry, ale také makrely připravované na dřevěném uhlí nebo orientální speciality. A k tomu vyhlášený olomoucký punč. Především řemeslné stánky se nacházejí v tržnici, stejně jako patnáctimetrové vyhlídkové kolo, ze kterého je krásný výhled na vánočně vyzdobené město.