Hromada zážitků bez davů. Zima láká k cestám po Evropě

Berlín, Drážďany, Curych, Budapešť. Bylo by velkou chybou nechávat návštěvu evropských metropolí až na léto. V zimních měsících mají neopakovatelnou atmosféru, ale hlavně jsou bez davů turistů. Nechce se vám v zimě řídit? Pak nasedněte na palubu žlutých linek vlaků a autobusů RegioJet a vydejte se přímo do srdcí nejhezčích měst Evropy.

Budapešť v zimě? To nejsou jen klasické památky jako Rybářská bašta, Budínský hrad a Velká synagoga, ale také největší evropské veřejné kluziště Műjégpálya v historickém centru města. Zároveň patří mezi nejstarší kluziště v Evropě. Odvážnější se dokonce mohou v případě příznivého počasí sklouznout na zamrzlém Dunaji. K zimní návštěvě Budapešti neodmyslitelně patří svařák a samozřejmě maďarský guláš. Pokud se budete chtít ohřát, pak se vydejte do termálních lázní Széchenyi s třemi venkovními a patnácti vnitřními bazény.

Za Harrym a kouzly do Vídně

Jako stvořená pro zimní výlet je Vídeň. Důvodů, proč se vydat právě tam, je možné vyjmenovat několik: špičková muzea a galerie, státní opera, hradní komplex Hofburk, palác Belveder, klasické vídeňské kavárny a restaurace.

Velkým magnetem Vídně je aktuální výstava v METAstadtu, kde se ponoříte do magického světa filmové série o Harrym Potterovi. Je plná interaktivních prvků, originálních kostýmů a rekvizit. Návštěvníci se mohou posadit na Hagridovu židli, vmáčknout se do Harryho pokoje pod schody nebo si vyzkoušet kouzelnický sport famfrpál. Z Prahy jezdí do Vídně několik přímých autobusů a vlaků RegioJet denně.

Muzeum BMW i currywurst

Hromada zážitků na vás čeká v Mnichově. Až si prohlédnete jeden z největších evropských zámků Nymphenburg a užijete si procházky ve známém Anglickém parku, zastavte se v BMW Welt, pozoruhodném muzeu a zábavním centru automobilů značky BMW. Nepřehlédnutelné multifunkční středisko kombinuje futuristickou architekturu s fascinujícím pohledem na současnost a budoucnost mobility. Můžete si virtuálně zazávodit na herním simulátoru a v restauraci, která je součástí areálu, ochutnat nefalšovaný currywurst, tedy klobásu s kari omáčkou a hranolky. Ani zimní návštěva hlavního města Bavorska by nebyla kompletní bez průzkumu vyhlášených mnichovských pivnic.

Výlet do evropských měst v zimě má jednu zásadní výhodu: turisticky atraktivní místa, která v létě praskají ve švech, jsou poloprázdná. Platí to i o jinak rušném Berlínu, kam několikrát denně vyráží autobusové linky RegioJet. Ve čtyřmilionové metropoli je toho k vidění opravdu hodně. Klasické památky jako Braniborská brána a budova německého parlamentu Reichstag, Muzejní ostrov s pěti špičkovými muzei nebo nejrázovitější berlínská čtvrť Kreuzberg. Téměř povinnou zastávkou je Checkpoint Charlie, bývalý hraniční přechod mezi americkou a sovětskou částí rozděleného Berlína. Zimní počasí dokresluje zvláštní atmosféru tohoto místa.

Jedna z nejstarších zoologických zahrad v Německu, barokní skvost Zwinger a slavná Brühlova terasa. To jsou hlavní magnety zimních Drážďan, jež jsou právem považovány za jedno z nejhezčích měst v zemi. Drážďany nejsou jen městem památek. Velkým tahákem je skleněná manufaktura automobilky Volkswagen. Čekají tu na vás předváděcí vozy, interaktivní exponáty, testovací jízdy v elektroautech a také restaurace. Nejlepším způsobem, jak završit den v Drážďanech, je večerní procházka po nádherném Augustově mostě, jehož stavitelé se v 18. století inspirovali Karlovým mostem v Praze.

V Curychu nuda nehrozí

Jako v pohádce si budete připadat ve švýcarském Curychu. Zapomeňte na nálepku nudného finančního centra. Čokoládou provoněné ulice, útulné kavárny, luxusní nákupní třída Bahnhofstrasse, Beyerovo muzeum hodinek anebo působivá katedrála Grossmünster z 12. století. Nádherný výhled na tuhle památku vás čeká při projížďce loďkou po Dunaji, pokud tedy není zrovna pod ledem. V Curychu se nudit nebudete. A nezapomeňte ochutnat místní speciality: sýrové fondue v chlebu, medové sušenky tirggel a restované telecí geschnetzeltes. Zvláštní gastronomický zážitek nabízí restaurace Blinde Kkuh, jídlo se tam podává v naprosté tmě a obsluhu i přípravu zajišťují nevidomí a další lidé se zrakovým postižením.

Bratislavský hrad, ikonický most Slovenského národního povstání s restaurací a vyhlídkovou plošinou v osmdesátimetrové výšce, areál vojenského památníku Slavín nebo známý modrý kostel sv. Alžběty. To jsou zastávky, které byste určitě neměli vynechat při zimních toulkách po hlavním městě Slovenska. Pokud výlet plánujete na víkend, zastavte se v historické budově Stará tržnica, kde se každou sobotu koná Trh-Piac-Markt. Lepší místo pro nákup tradičních slovenských dobrot v Bratislavě nenajdete.

V Praze jako v Benátkách

S evropskými metropolemi si v ničem nezadá Praha, kam se na palubě žlutých linek Regiojetu dostanete pohodlně z celé republiky. Vyrazte nejen na klasické památky, jako je Karlův most, Prašná brána či katedrála sv. Víta, ale dopřejte si i méně tradiční zážitek v podobě plavby po Vltavě, která má v zimě velké kouzlo a nabízí ten nejlepší výhled na panorama Hradčan a Karlův most. Při plavbě podzemním vodním tunelem a při proplouvání Čertovky si navíc budete připadat skoro jako v Benátkách!

Prodloužený víkend se dá strávit v Olomouci, která nabízí spoustu zábavy pro děti i dospělé. Hanácká metropole se může pochlubit mnoha památkami. Ať už to jsou nádherné kašny se sochami antických bohů a mytických postav, monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice z 18. století, unikátní orloj na radnici, nebo katedrála sv. Václava v historickém centru. Po prohlídce katedrály se můžete vydat na procházku kolem Olomouckého hradu, jednoho z nejvýznamnějších hradních areálů v České republice. Děti určitě ocení, když je vezmete do místního akvaparku nebo trampolínového centra.