Milujete adventní trhy? Za pár korun navštívíte ty nejkrásnější v celé Evropě

Ochutnat místní speciality, nakoupit lokální dárky a zahřát se silným svařákem nebo punčem. Návštěva adventních trhů v okolních evropských městech je skvělou příležitostí, jak probudit tu správnou vánoční náladu a přitom nesedět doma. Stačí vzít rodinu či přátele, naskočit na palubu žlutých vlaků a autobusů RegioJet, a za pár hodin už se procházíte po čokoládou provoněném Christkindlmarktu v Curychu, pochutnáváte si na vánoční kapustnici v Bratislavě nebo sledujete přehlídku čertů s dechberoucími maskami na mnichovském Marientplatzu.

Místo stromu sloup plný svíček

Berlín, Vídeň, Curych, Drážďany nebo Krakov? V případě adventních trhů je to úplně jedno, protože všechna tato města se pyšní nádhernou výzdobou a nepřeberným množstvím atrakcí.

Historickou jedničkou jsou v tomto směruněmecké Drážďany. Striezel, ovocnou štolu, podle které trhy dostaly své jméno, si lidé na náměstí Altmarkt dopřávali už před téměř 600 lety. Dominantou drážďanského náměstí překvapivě není vánoční strom, ale čtrnáct metrů vysoký sloup se svíčkami. Jejich plameny roztáčejí velký větrník na vrcholu. Suvenýrem, který si ze Striezelmarktu zkrátka musíte odvézt, je figurka drážďanského Rauchermanna. Po naplnění kadidlem provoní váš byt typickou vůní Vánoc. Z Prahy do Drážďan to žlutým autobusem trvá jen dvě hodiny a cena jednosměrné jízdenky začíná na 299 korunách.

Vánoční trhy v Drážďanech

Německé adventní trhy jsou dechberoucí, a když už navštívíte Drážďany, můžete se cestou zastavit i v Berlíně. Největší a nejživější berlínské trhy se nacházejí na slavném náměstí Alexandrplatz. Jeho dominantu tvoří obrovská vánoční pyramida s rozhlednou a více než pěti tisíci světélky. Zdejší trh připomíná jednu velkou party, která trvá do pozdních večerních hodin. Až nakoupíte suvenýry a vychutnáte si klasický bratwurst, zajděte do přilehlého parku a užijte si zábavu na kolotočích, ruském kole a dalších atrakcích. RegioJet jezdí z Prahy do německé metropole několikrát denně, nejlevnější lístky se dají pořídit jen za 439 korun.

Bavorské Vánoce se vším všudy

Doprava na vánoční trhy Autobus z Prahy: Mnichov od 399 Kč Berlín od 439 Kč Drážďany od 299 Kč Curych od 699 Kč Vlak i autobus: Vídeň od 149 Kč (z Brna) Bratislava od 129 Kč (z Brna) Budapešť od 249 Kč (z Brna) Krakov od 339 Kč (z Brna) Vlak v ČR: Olomouc od 169 Kč (z Prahy) Praha od 149 Kč (z Brna)

Vánoční trhy před neogotickou radnicí na Marientplatzu v Mnichově patří mezi ty nejmladší. Jejich tradice začala teprve v roce 1972, pokud však chcete na vlastní oči vidět slavnou přehlídku děsivých čertů Krampuslauf, musíte zavítat právě sem. Tím ale zábava zdaleka nekončí. Místní koncerty bavorských kapel a sborů vás zahřejí u srdce a večerní jízda s alpskými šlágry zase vykouzlí úsměv na tváři. Děti si vyrobí ozdoby a figurky ve velké dřevěné dílně Himmelswerkstatt a jen pár desítek metrů od Marienplatzu se nachází ráj všech gurmánů – rozlehlé tržiště Viktualienmarkt. Přímé autobusy z pražské Florence jezdí do Mnichova minimálně dvakrát denně, jízdné začíná na 399 korunách.

Za preclíky i trhy

na nádraží

Sázkou na jistotu je Christkindlmarkt ve Vídni. Jeho dějištěm je prostranství před radnicí na náměstí Rathausplatz. Vánoční vesnička s desítkami stánků je plná svátečních dobrot a jen těžko odoláte slavnému vídeňskému punči, pečeným kaštanům a tradičním rakouským preclíkům. Až prozkoumáte všechny stánky, vydejte se do přilehlého Rathausparku a projeďte se na obrovském kluzišti. S výbavou se tahat nemusíte, součástí je půjčovna bruslí. Vlakové i autobusové spoje RegioJet z Brna míří do hlavního města Rakouska několikrát denně. Lístek koupíte už za 149 korun.

Vánoce v Curychu

Velkolepost a vznešenost charakterizuje Christkindlimarkt v Curychu, který se koná v budově hlavního nádraží a je zcela právem považován za nejfotogeničtější vánoční trh v Evropě. Hlavním důvodem je šestnáct metrů vysoký, bohatě zdobený strom s více než sedmi tisíci krystaly Swarovski. Nejpůsobivější výhled na třpytící se tržiště najdete na vyvýšeném ochozu, což je také ideální místo pro romantické vychutnání si horké švýcarské čokolády. Noční autobus vyjíždí z Florence hodinu před půlnocí a v Curychu je kolem půl deváté. Ceny jízdného z Prahy začínají na 699 korunách.

Guláš, kapustnica, nebo polský folklor?

Oči vám budou přecházet z adventních trhů v Maďarsku. Mezi evropskou špičku patří hlavně ty na náměstí Vörösmarty. Vyhledávanými suvenýry tu jsou ručně vyráběné vánoční ozdoby a vyhlášená budapešťská krajka. K maďarským trhům, které se konají až do konce prosince, samozřejmě neodmyslitelně patří langoše, guláš, trdelníky a punč. Nejlepším způsobem, jak se do Budapešti dostat, je nasednout v Brně na žlutý vlak RegioJet. Cesta na nádraží Kelenföld trvá čtyři hodiny a nejlevnější lístek stojí lidových 249 korun.

Až do prvního lednového týdne se pořádají trhy na hlavním náměstí Rynek Główny v polském Krakově. Jejich poznávacím znamením je silný odkaz na polské kořeny a folklor. Stánky, ze kterých se line vůně svařeného vína a včelího vosku, bývají otevřené až do noci. Koprová polévka, boršč, grilovaný sýr ve slanině nebo bigos – nabídka svátečních polských specialit je tak široká, že nebudete vědět, co ochutnat dřív. Tradičním suvenýrem jsou roztomilé dřevěné vánoční ozdoby a malované polské panenky v krojích.

Vánoční Krakov

U našich bratrů a sester v Bratislavě se stánky se suvenýry a občerstvením v období adventu otevírají před starou radnicí na Hlavním náměstí a přilehlém Františkánském náměstí. Nepřehlédnutelným symbolem trhů je bohatě zdobený vánoční strom před vchodem na radnici. Vánoční kapustnici, bramborové lokše i víno z úrodných slovenských vinic tu mají opravdu skvělé. Mezi Brnem a Bratislavou jezdí několik vlaků RegioJet každý den, cesta zabere asi hodinu a půl. Když si lístek koupíte včas, vyjde vás jen na 129 korun.

I doma v Česku je pěkně vánočně

České adventní trhy si naše srdce získaly už dávno. Pražský vánoční jarmark na Staroměstském náměstí trvá až do Tří králů a nazdobené historické centrum vypadá jako z pohádky. Krásným zážitkem je výhled na celou vánoční scenerii z věže Staroměstské radnice. A samozřejmě nesmí chybět typické adventní občerstvení: pražská šunka, grilované klobásy a svařák. Žluté vlaky i autobusy jezdí mezi Prahou a Brnem od rána do večera a jízdenky koupíte od 149 korun.

Tradiční vánoční trhy v Olomouci

Nejlépe celý den si vyhraďte na návštěvu trhů v Olomouci. Letos se budou odehrávat na Horním a Dolním náměstí a také v olomoucké tržnici, kam se po několika letech vrací oblíbené kluziště se vstupem zdarma. Na trzích koupíte keramiku, ozdoby, kovářské výrobky i včelí produkty a ochutnáte speciality hanácké kuchyně. Pokud budete chtít vánočně vyzdobené město prozkoumat z ptačí perspektivy, nejlepší výhled je z patnáctimetrového vyhlídkového kola. Z Prahy do Olomouce a zpět jezdí vlaky RegioJet několikrát za den. Lístek se dá koupit už za 169 korun.