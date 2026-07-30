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Našli jsme zapomenutý kout Řecka. Thrácké pobřeží láká na prázdné pláže

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  8:30
Za vstupní bránu do Východní Makedonie je považováno přístavní město Kavala.

Za vstupní bránu do Východní Makedonie je považováno přístavní město Kavala. | foto: Profimedia.cz

Za vstupní bránu do Východní Makedonie je považováno přístavní město Kavala.
Dominantou Kavaly je Kavalský hrad postavený Byzantinci.
Historie Kavaly sahá až do 6. století před Kristem a v minulých staletích bylo...
Dominantou Kavaly je římský akvadukt Kamares.
13 fotografií
Tato země je dovolenkový ráj. Má nádherné pláže, vyhřáté moře, spoustu starobylých památek... ale i turistů. Když však víte, kam zamířit, dají se tu najít i méně zalidněná, ovšem o to autentičtější místa.

Starobylé Athény a jejich okolí, romantické Santorini, zelené Korfu nebo Kréta s velmi rozmanitou přírodou a spousta dalších ostrovů s plážemi jako z katalogu... To všechno je Řecko, to všechno je nádherné, to všechno stojí za poznání, tady všude můžete strávit úžasnou dovolenou.

Jenže s vámi tam bude i velké množství dalších cestovatelů, tato země patří k dovolenkovým rájům a hlavně v letní sezoně je to na ní zkrátka znát. Někomu to příliš nevadí, jiný by ale raději dal přednost něčemu klidnějšímu.

A právě tuto skupinu by mohlo nadchnout pobřeží Thráckého moře, skrytá perla Řecka. Oproti přelidněným letoviskům nabízí více klidu, neporušenou přírodu, pohodu a autentickou místní atmosféru. No, a samozřejmě i ty pláže a památky.

Starobylé přístavní město

Thrácké moře je nejsevernější část Egejského moře a kraj, který ho obklopuje, se nazývá Východní Makedonie a Thrákie. Za vstupní bránu do Východní Makedonie je považováno přístavní město Kavala.

Jeho historie sahá až do 6. století před Kristem a v minulých staletích bylo součástí Římské, Byzantské i Osmanské říše.

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Jeho dominantou je Kavalský hrad postavený Byzantinci, římský akvadukt Kamares a dále Imaret, komplex budov z dob nadvlády Osmanů, které vyrostly na místě bývalé starověké svatyně jako takový charitativní celek určený pro vzdělávání, pohostinnost, bohoslužby i obyčejný každodenní život.

Je to nádherná ukázka tradiční islámské architektury, která dnes slouží jako luxusní hotel. Po prohlídce památek vyrazte na zdejší vyhlášené pláže. Přímo v Kavale je Kalamitsa, o kousek dál leží Ammolofoi s písečnými dunami nebo Palio se zátokami ideálními pro šnorchlování.

Pozorování plameňáků

Z Kavaly si můžete udělat výlet do Xanthi, je to nějakých 55 kilometrů na severovýchod, patří totiž k nejkrásnějším městům v celé této oblasti. Prostírá se na úpatí Rodopského pohoří, kam se, chcete-li, můžete vypravit na túru.

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Leží na rozhraní Řecka a Bulharska a příchozím nabízí divokou přírodu plnou hlubokých lesů, vodopádů, skalisek a kaňonů.

Samotné město vás pak okouzlí svým historickým jádrem s dlážděnými uličkami, měšťanskými domy a směsicí křesťanských a orientálních svatostánků.

Dál směrem na východ natrefíte na město Alexandrupoli, které je středobodem Thrákie. Sice vás neuchvátí svou starobylostí, je poměrně nové, dostane vás ale vřelostí, typickou řeckou pohostinností a výbornou gastronomií.

Pláže jsou tu přímo ve městě, písečně oblázkové, a čistě písečné lány pak najdete směrem na západ. Z Alexandrupoli lze vyrazit i na výlety do okolí, třeba k deltě řeky Evros na hranice s Tureckem nebo k jezeru Vistonida, na obou místech můžete pozorovat ptactvo včetně pelikánů a plameňáků.

Bohem zapomenuté ostrovy

Součástí tohoto regionu jsou také ostrovy Thassos a Samothraki. První si díky bujné vegetaci vysloužil přezdívku Smaragdový ostrov. Je členitý, hornatý, pokrytý lesy i olivovými háji a provoněný divokými bylinami.

Pláže jsou tu prý jedny z nejhezčích v celém Řecku – Saliara vám učaruje mramorově bílými oblázky, Golden Beach svým jemným pískem. A v hlavním městě Limenas můžete obdivovat antické památky.

Za vstupní bránu do Východní Makedonie je považováno přístavní město Kavala.
Dominantou Kavaly je Kavalský hrad postavený Byzantinci.
Historie Kavaly sahá až do 6. století před Kristem a v minulých staletích bylo součástí Římské, Byzantské i Osmanské říše.
Za vstupní bránu do Východní Makedonie je považováno přístavní město Kavala.
13 fotografií

Těmi se nicméně chlubí i o něco menší ostrov Samothraki. Ve starověkém Řecku býval důležitým náboženským centrem, větším lákadlem je ale tamější divoká příroda: hory a rozlehlá údolí, lesy, přírodní jezírka, vodopády, dokonce i léčivé prameny, a k tomu všemu překrásné pláže, písečné i oblázkové, kde můžete narazit na polodivoké kozy.

Tak nějak divoké je tu ale skoro všechno, možná právě proto se tomuto místu přezdívá ostrov volnosti a svobody.

Může se hodit

  • Do Kavaly i Alexandrupoli se dostanete letecky z Prahy, s přestupem v Athénách. Do prvního z uvedených měst trvá cesta (dle navazujícího spoje) kolem deseti hodin a palubní lístek pořídíte asi za 7 500 Kč; do druhého je let zhruba o hodinu delší a tisícovku dražší.
  • Thassos ani Samothraki letiště nemají, jezdí tam trajekty. Na Thassos z Kavaly, na Samothraki z Alexandrupoli. Více informací najdete na tomto odkazu, případně zde.
  • Delta řeky Evros je přísně chráněnou oblastí, smí se tam jen s průvodcem. Vše si můžete domluvit v infocentru Národního parku delty Evros (u města Loutros).
  • Platí se eury, v supermarketech, větších hotelech a tavernách, které jsou součástí řetězce, běžně přijímají karty, jinam mějte hotovost – s tou počítejte i na ostrovy. Obecně s kartou pochodíte spíše ve městech než v odlehlejších oblastech.
  • Je tu levněji než v jižním Řecku nebo na známějších, navštěvovanějších ostrovech, přívětivější ceny zaznamenáte i v tavernách a restauracích.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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Našli jsme zapomenutý kout Řecka. Thrácké pobřeží láká na prázdné pláže

Za vstupní bránu do Východní Makedonie je považováno přístavní město Kavala.

Tato země je dovolenkový ráj. Má nádherné pláže, vyhřáté moře, spoustu starobylých památek... ale i turistů. Když však víte, kam zamířit, dají se tu najít i méně zalidněná, ovšem o to autentičtější...

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