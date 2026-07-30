Starobylé Athény a jejich okolí, romantické Santorini, zelené Korfu nebo Kréta s velmi rozmanitou přírodou a spousta dalších ostrovů s plážemi jako z katalogu... To všechno je Řecko, to všechno je nádherné, to všechno stojí za poznání, tady všude můžete strávit úžasnou dovolenou.
Jenže s vámi tam bude i velké množství dalších cestovatelů, tato země patří k dovolenkovým rájům a hlavně v letní sezoně je to na ní zkrátka znát. Někomu to příliš nevadí, jiný by ale raději dal přednost něčemu klidnějšímu.
A právě tuto skupinu by mohlo nadchnout pobřeží Thráckého moře, skrytá perla Řecka. Oproti přelidněným letoviskům nabízí více klidu, neporušenou přírodu, pohodu a autentickou místní atmosféru. No, a samozřejmě i ty pláže a památky.
Starobylé přístavní město
Thrácké moře je nejsevernější část Egejského moře a kraj, který ho obklopuje, se nazývá Východní Makedonie a Thrákie. Za vstupní bránu do Východní Makedonie je považováno přístavní město Kavala.
Jeho historie sahá až do 6. století před Kristem a v minulých staletích bylo součástí Římské, Byzantské i Osmanské říše.
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Jeho dominantou je Kavalský hrad postavený Byzantinci, římský akvadukt Kamares a dále Imaret, komplex budov z dob nadvlády Osmanů, které vyrostly na místě bývalé starověké svatyně jako takový charitativní celek určený pro vzdělávání, pohostinnost, bohoslužby i obyčejný každodenní život.
Je to nádherná ukázka tradiční islámské architektury, která dnes slouží jako luxusní hotel. Po prohlídce památek vyrazte na zdejší vyhlášené pláže. Přímo v Kavale je Kalamitsa, o kousek dál leží Ammolofoi s písečnými dunami nebo Palio se zátokami ideálními pro šnorchlování.
Pozorování plameňáků
Z Kavaly si můžete udělat výlet do Xanthi, je to nějakých 55 kilometrů na severovýchod, patří totiž k nejkrásnějším městům v celé této oblasti. Prostírá se na úpatí Rodopského pohoří, kam se, chcete-li, můžete vypravit na túru.
Leží na rozhraní Řecka a Bulharska a příchozím nabízí divokou přírodu plnou hlubokých lesů, vodopádů, skalisek a kaňonů.
Samotné město vás pak okouzlí svým historickým jádrem s dlážděnými uličkami, měšťanskými domy a směsicí křesťanských a orientálních svatostánků.
Dál směrem na východ natrefíte na město Alexandrupoli, které je středobodem Thrákie. Sice vás neuchvátí svou starobylostí, je poměrně nové, dostane vás ale vřelostí, typickou řeckou pohostinností a výbornou gastronomií.
Pláže jsou tu přímo ve městě, písečně oblázkové, a čistě písečné lány pak najdete směrem na západ. Z Alexandrupoli lze vyrazit i na výlety do okolí, třeba k deltě řeky Evros na hranice s Tureckem nebo k jezeru Vistonida, na obou místech můžete pozorovat ptactvo včetně pelikánů a plameňáků.
Bohem zapomenuté ostrovy
Součástí tohoto regionu jsou také ostrovy Thassos a Samothraki. První si díky bujné vegetaci vysloužil přezdívku Smaragdový ostrov. Je členitý, hornatý, pokrytý lesy i olivovými háji a provoněný divokými bylinami.
Pláže jsou tu prý jedny z nejhezčích v celém Řecku – Saliara vám učaruje mramorově bílými oblázky, Golden Beach svým jemným pískem. A v hlavním městě Limenas můžete obdivovat antické památky.
Těmi se nicméně chlubí i o něco menší ostrov Samothraki. Ve starověkém Řecku býval důležitým náboženským centrem, větším lákadlem je ale tamější divoká příroda: hory a rozlehlá údolí, lesy, přírodní jezírka, vodopády, dokonce i léčivé prameny, a k tomu všemu překrásné pláže, písečné i oblázkové, kde můžete narazit na polodivoké kozy.
Tak nějak divoké je tu ale skoro všechno, možná právě proto se tomuto místu přezdívá ostrov volnosti a svobody.
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Článek vznikl pro časopis Tina.