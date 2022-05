Pohádková říše na Santorini. Romantický ostrov ožívá po západu slunce

Město Oia krátce před západem slunce. Spouště fotoaparátů a mobilních telefonů cvakají jako o závod. Jak by také ne. Ten nejkrásnější západ slunce na ostrově je možné zažít právě zde. A skutečně. Podívaná je to opravdu úchvatná, až kýčovitá. A ceny za ledové frappé v místních cukrárnách přímo závratné. Kdo by ale v takovýto vzácný okamžik litoval peněz.

Největší hvězda s přibývajícími minutami klesá k obzoru a moře se halí do zlatavé barvy, aby se za pár okamžiků zbarvilo do ruda. Ani ne po pěti minutách je konec. Turisté tleskají. Moře se znovu zahalí do tmavě šedavé barvy a horizont po chvilce potemní. Představení je u konce.