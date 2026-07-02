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Na slavnou pláž s vrakem se nepodíváte. Řekové ji zavřeli kvůli sesuvům

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  8:30
Jedna z nejfotografovanějších pláží světa zůstane i letos turistům uzavřena. Řecké úřady kvůli riziku sesuvů skal a kamení prodloužily zákaz vstupu na ikonickou pláž Navagio na ostrově Zakynthos minimálně do konce října. Návštěvníci si tak budou muset vystačit pouze s pohledem z vyhlídky vysoko nad zátokou.

Pláž Navagio, známá také jako Pašerácká zátoka, patří mezi největší turistické magnety Řecka. Proslavila se bílým pískem, tyrkysově zbarveným mořem, strmými vápencovými útesy a především rezavějícím vrakem lodi Panagiotis, který zde uvízl v roce 1980.

Právě dramatické útesy, které vytvářejí jedinečnou kulisu, jsou ale zároveň hlavním důvodem současných omezení. Podle řeckých úřadů hrozí v oblasti sesuvy skal a kamení, které by mohly ohrozit návštěvníky.

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Zákaz platí nejen pro vstup na samotnou pláž, ale také pro koupání v její bezprostřední blízkosti. Omezení se týká i lodí, které sice mohou do zátoky vplout, nesmějí však kotvit ani se přiblížit ke břehu na vzdálenost menší než 50 metrů. Nařízení má platit minimálně do 31. října letošního roku a jeho porušení mohou řecké úřady pokutovat.

„Bezpečnost obyvatel a návštěvníků je naší nejvyšší prioritou. Rozhodnutí bylo učiněno s ohledem na nová vědecká data a také na vysoký objem dopravy v regionu během turistické sezony,“ uvedl řecký ministr cestovního ruchu Vassilis Kikilias.

Nebezpečí se potvrdilo už několikrát

Obavy úřadů nejsou nové. V roce 2018 zasáhl pláž rozsáhlý sesuv skal, při němž bylo zraněno několik turistů. Další problémy přineslo zemětřesení v roce 2022, po kterém se z okolních útesů znovu uvolnily skalní masy.

Od té doby byla pláž opakovaně uzavírána a odborníci pravidelně posuzují stabilitu okolních svahů. Cílem je zabránit dalším nehodám na místě, které každoročně přitahuje statisíce návštěvníků z celého světa.

Trup rezavějící lodi přitahuje pozornost k nejkrásnější pláži ostrova Zakynthos, Navagio.
Navagio Beach, Řecko. Na pláži svítí slunce neuvěřitelných 275 dní v roce, dokonalou atmosféru trochu kazí větší počet turistů a chladnější voda.
Jméno Zakynthos v Jónském moři prakticky splývá s názvy těch nejvyhlášenějších pláží, jako jsou Agios Nikolaos, Alykanas a Tsilivi. K tomu výčtu patří též ikonická Navagio, na níž nechybí vrak ztroskotané lodi. Pokud hledáte jen prostou pohodu u moře, jste tu dobře.
Zátoka Navagio s vrakem na Zakynthu je po zemětřesení prozatím nepřístupná. Editorka cestovních průvodců mimo jiné zjišťuje, kdy bude ikonická pláž znovu zpřístupněna.
8 fotografií

Turisté ale o pohled na jednu z nejznámějších scenérií Řecka úplně nepřijdou. Přístupná by měla zůstat vyhlídka na vrcholu útesu, odkud se otevírá panoramatický pohled na celou zátoku i vrak lodi Panagiotis. Podmínkou je dokončení plánovaných bezpečnostních opatření a instalace ochranného oplocení.

Přestože si návštěvníci letos nebudou moci užít koupání ani procházku po pláži, zůstává Navagio jedním z největších lákadel ostrova Zakynthos. Místní úřady však dávají jasně najevo, že bezpečnost má přednost před turistickou atraktivitou.

Video: V roce 2018 zasáhl pláž Navagio rozsáhlý sesuv skal, při němž bylo zraněno několik turistů:

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Témata: pláž, sesuv, skála, Řecko

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