Ostrov má rozlohu přibližně 478 kilometrů čtverečních a žije na něm něco přes třicet tisíc obyvatel. Hlavním městem je Vathy, k důležitým centrům patří také Karlovassi a Pythagorion.
Krajina je na řecké poměry neobvykle zelená. Vedle olivových hájů a vinic zde rostou borovicové lesy, západní části ostrova dominuje horský masiv Kerkis, jehož nejvyšší bod dosahuje více než 1 400 metrů. Samos proto nepůsobí tak vyprahle jako některé ostrovy v jižnějších částech Egejského moře.
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Slavný rodák Pythagoras
Jedním z nejnavštěvovanějších míst ostrova je Pythagorion na jihovýchodním pobřeží. Dnešní název městečko získalo až v roce 1955 na počest matematika a filozofa Pythagora, který se na Samosu narodil přibližně kolem roku 570 před naším letopočtem. Do té doby se jmenovalo Tigani.
Pythagorion leží na místě starověkého města Samos, které patřilo v šestém století před naším letopočtem mezi významná centra egejského světa. Společně s nedalekým Heraionem je archeologická lokalita od roku 1992 zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.
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Dodnes jsou zde patrné části starověkého opevnění, pozůstatky staveb a zejména přístav, který připomíná dobu, kdy byl Samos významnou námořní mocností. Samotné město dnes působí mnohem civilněji. Přístav lemují kavárny a restaurace, v úzkých ulicích jsou menší obchody a večer se celé nábřeží stává přirozeným centrem života.
Technický zázrak uvnitř hory
K nejzajímavějším památkám Samosu patří Eupalinův tunel. Více než kilometr dlouhá podzemní stavba vznikla v šestém století před naším letopočtem jako součást vodovodního systému zásobujícího starověké město vodou. Tunel byl ražen z obou stran hory současně a obě pracovní skupiny se nakonec uvnitř masivu dokázaly spojit.
Právě způsob výstavby patří k nejpozoruhodnějším ukázkám antického inženýrství. Stavitelé neměli k dispozici moderní měřicí techniku a museli pracovat s tehdejšími geometrickými a geodetickými znalostmi. Trasu během práce upravovali a reagovali na podmínky uvnitř hory. Výsledkem je technické dílo, které budilo obdiv už ve starověku.
Vedle Pythagora patří k nejznámějším symbolům Samosu víno. Největší tradici má zdejší muškát vyráběný z odrůdy Muscat Blanc à Petits Grains. Réva se pěstuje v různých částech ostrova, často na horských svazích a terasách, kde vytváří charakteristickou součást krajiny.
Samoské víno získalo výraznou mezinárodní pověst především v novověku a významným odbytištěm byla dlouhodobě Francie. Zdejší sladká muškátová vína se vyvážela do zahraničí a postupně se stala jedním z nejznámějších řeckých vinařských produktů. V roce 1934 vzniklo vinařské družstvo, které spojilo velké množství drobných pěstitelů a dodnes patří k důležitým součástem místního vinařství.
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Co zde ochutnat?
Samoská kuchyně vychází z tradiční egejské gastronomie a stojí především na čerstvých surovinách, zelenině, olivovém oleji, rybách a jednoduchých úpravách masa. Výraznou roli má samozřejmě místní víno.
K typickým produktům patří také olivový olej. Pro ostrov je charakteristická především odrůda Throumbolia, která se zde tradičně pěstuje vedle dalších odrůd oliv. Olivovníky pokrývají velkou část krajiny a místní olej je běžnou součástí domácí kuchyně i nabídky taveren.
V pobřežních restauracích se vyplatí zajímat se o čerstvé ryby a mořské plody. Nabídka se mění podle denního úlovku a sezony. Typickým obrazem jsou chobotnice zavěšené před tavernami a sušící se na slunci, které se následně připravují na grilu.
K jednoduchým sladkým jídlům patří loukoumades, smažené kousky kynutého těsta podávané nejčastěji s medem a skořicí. Po večeři pak dává smysl vrátit se ještě jednou k produktu, který ostrov provází téměř celým článkem, a objednat si malou sklenku samoského muškátu.