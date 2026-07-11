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Ostrov boha Dia. Kréta není jen o moři, okouzlí mytologií i nádhernou přírodou

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  8:00
Podle pověstí na Krétě přišel na svět Zeus, nejvyšší řecký bůh. Své rodiště si skutečně uměl vybrat – ostrov nabízí jedinečnou kombinaci historických památek a kultury, nádherné přírody a pláží, ze kterých se vám nebude chtít domů.

Díky své poloze na jihu, mezi Egejským a Libyjským mořem, na hranici mezi Evropou a Afrikou, patří Kréta k nejslunečnějším a nejteplejším řeckým ostrovům – slunko zde hřeje až tři sta dní v roce a koupání v moři si tady užijete od konce května až do začátku října. Prostě ráj.

Navíc si na Krétě budou libovat jak ti, kteří chtějí strávit dovolenou v prvotřídním letovisku, kde není o veškeré potřebné zázemí, akci a zábavu nouze, tak cestovatelé dávající přednost klidu uprostřed ticha a úchvatné přírody.

Pláž s růžovým pískem

Pro milovníky božského klidu je jako stvořené jižní pobřeží. Je hornatější, bez velkých měst, a oproti severu si stále udržuje svou původní opravdovost. Krajina je tu divočejší a týká se to i pobřeží, které se strmě svažuje do moře. Dají se ale najít výjimky.

Nejpěknější letoviska leží v zálivu Mesara, kupříkladu Plakias s plážemi pokrytými hrubším pískem a ideálními podmínkami pro mořské potápění a šnorchlování nebo krásnou přírodou obklopené Agia Galini.

Pečené maso, divoké pláže a čisté moře. Objevte neznámá zákoutí na Krétě

Uprostřed pěkných přírodních scenerií leží i Hora Sfakion. Jsou tam oblázkové pláže, na kterých bývá i v sezoně skoro prázdno, a nedaleko je Národní park Samaria, kam se dá vyrazit na túru.

O kousek dál narazíte na Frangokastello, vesničku, která má kromě pláže s tmavým pískem i benátskou pevnost. O něco rušnější, pořád však s atmosférou rybářské vesnice, je Paleochora. Najdete tu obchody, restaurace, bary, klidné i rušnější pláže. A kdyby vám to bylo málo, můžete popojet na jihozápad ostrova k pláži Elafonisi, která vás okouzlí růžovým pískem.

Památky a noční život

Severní pobřeží bude vyhovovat turistům, kteří chtějí mít všechno blízko. A protože je takových cestovatelů většina, je potřeba počítat s větší zalidněností, především mezi městy Héraklion a Agios Nikolaos.

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První z jmenovaných je hlavní krétskou metropolí. Má bohatou historii, založeno bylo už před rokem 2000 před naším letopočtem a během své existence sloužilo jako přístav, tržiště s otroky či ochranná pevnost před nájezdy Turků.

A je tam skutečně co objevovat – od benátské pevnosti Koules přes řadu starobylých kostelů po archeologické muzeum plné zajímavých artefaktů.

Takovou třešničkou na dortu bude nedaleký Knóssos, starověké archeologické naleziště zapsané na seznamu UNESCO.

To Agios Nikolaos sice neoplývá historickými památkami, pokud se ale během své dovolené chcete hlavně bavit a hledáte místo se zónou živých barů a diskoték, hezkými pobřežními promenádami, službami všeho druhu a s plně vybavenými plážemi, tady se vám bude zaručeně líbit.

Nejkrásnější město Kréty

K dalším velkým městům a oblíbeným letoviskům na severu patří jistě Rethymno, půvabné město se slušnou řádkou památek z dob, kdy patřilo Benátčanům a následně Turkům. První po sobě zanechali pevnost, přístav a fontánu, druzí mešity a minarety. Hlavním místním lákadlem jsou ale vcelku pěkné a dostupné pláže.

Víte, co znamená v překladu Agia Galini? Božský klid... A přesně to vás v tomto letovisku čeká.
Uprostřed pěkných přírodních scenerií leží Hora Sfakion. Jsou tam oblázkové pláže, na kterých bývá i v sezoně skoro prázdno.
Trasa přes Národní park Samaria měří asi 16 kilometrů. Jde se po zpevněných cestách, nechybí zde ani lavičky a odpočívadla s toaletami. Vstupné činí 10 eur.
Vesnička Frangokastello má kromě pláže s tmavým pískem i benátskou pevnost.
20 fotografií

Vynechat byste neměli ani město Chania na severozápadním pobřeží, patří k nejhezčím – a dost možná je úplně „nej“ na celém ostrově. Pyšní se romantickou atmosférou, benátským přístavem s tavernami, tržnicí, malebným starým městem, stylovými kavárnami, molem s majákem, mešitou i bývalým židovským ghettem.

Chania se prý nachází v nejkrásnější oblasti Kréty, v její blízkosti – obzvláště směrem na západ, naleznete několik poloostrovů a ostrůvků se spoustou pláží jako z katalogu.

Může se hodit

  • Na Krétě jsou dvě mezinárodní letiště – u měst Héraklion a Chania. Na obě létají, kromě linek s mezipřistáním, z Prahy také přímé spoje, cesta tam trvá necelé tři hodiny. Palubní lístek do Héraklionu pořídíte za cenu kolem 4 500 Kč, do Chanie o tisícovku dráž.
  • Na ostrově není železnice, chcete-li ho tedy prozkoumat, využijte autobusovou dopravu, je spolehlivá a levná. Héraklion a východní část Kréty obsluhuje KTEL Herlas, západní KTEL Chania - Rethymno.
  • Půjčit si lze také auto, dostanete se i na méně frekventovaná místa, kam autobusy nezajíždějí. Půjčovny jsou na letištích a ve velkých městech, srovnávač naleznete například na tomto odkazu.
  • Většina pláží je volně přístupná a zdarma, nezapomeňte ale boty do vody, zvlášť na skalnatější jižní pobřeží.
  • Platí se eury, v hotelech, restauracích a supermarketech jsou běžně přijímány karty, na trhy, do taveren nebo mimo turistická centra ovšem mějte hotovost.
  • Na Krétě je o něco dráž než u nás, zvláště v letoviscích na severním pobřeží, kde zaplatíte v taverně až 500 Kč za oběd pro jednoho. Levněji bývá mimo turistická centra a na jihu.

Článek vznikl pro speciál časopisu Tina.

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