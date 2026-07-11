Díky své poloze na jihu, mezi Egejským a Libyjským mořem, na hranici mezi Evropou a Afrikou, patří Kréta k nejslunečnějším a nejteplejším řeckým ostrovům – slunko zde hřeje až tři sta dní v roce a koupání v moři si tady užijete od konce května až do začátku října. Prostě ráj.
Navíc si na Krétě budou libovat jak ti, kteří chtějí strávit dovolenou v prvotřídním letovisku, kde není o veškeré potřebné zázemí, akci a zábavu nouze, tak cestovatelé dávající přednost klidu uprostřed ticha a úchvatné přírody.
Pláž s růžovým pískem
Pro milovníky božského klidu je jako stvořené jižní pobřeží. Je hornatější, bez velkých měst, a oproti severu si stále udržuje svou původní opravdovost. Krajina je tu divočejší a týká se to i pobřeží, které se strmě svažuje do moře. Dají se ale najít výjimky.
Nejpěknější letoviska leží v zálivu Mesara, kupříkladu Plakias s plážemi pokrytými hrubším pískem a ideálními podmínkami pro mořské potápění a šnorchlování nebo krásnou přírodou obklopené Agia Galini.
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Pečené maso, divoké pláže a čisté moře. Objevte neznámá zákoutí na Krétě
Uprostřed pěkných přírodních scenerií leží i Hora Sfakion. Jsou tam oblázkové pláže, na kterých bývá i v sezoně skoro prázdno, a nedaleko je Národní park Samaria, kam se dá vyrazit na túru.
O kousek dál narazíte na Frangokastello, vesničku, která má kromě pláže s tmavým pískem i benátskou pevnost. O něco rušnější, pořád však s atmosférou rybářské vesnice, je Paleochora. Najdete tu obchody, restaurace, bary, klidné i rušnější pláže. A kdyby vám to bylo málo, můžete popojet na jihozápad ostrova k pláži Elafonisi, která vás okouzlí růžovým pískem.
Památky a noční život
Severní pobřeží bude vyhovovat turistům, kteří chtějí mít všechno blízko. A protože je takových cestovatelů většina, je potřeba počítat s větší zalidněností, především mezi městy Héraklion a Agios Nikolaos.
První z jmenovaných je hlavní krétskou metropolí. Má bohatou historii, založeno bylo už před rokem 2000 před naším letopočtem a během své existence sloužilo jako přístav, tržiště s otroky či ochranná pevnost před nájezdy Turků.
A je tam skutečně co objevovat – od benátské pevnosti Koules přes řadu starobylých kostelů po archeologické muzeum plné zajímavých artefaktů.
Takovou třešničkou na dortu bude nedaleký Knóssos, starověké archeologické naleziště zapsané na seznamu UNESCO.
To Agios Nikolaos sice neoplývá historickými památkami, pokud se ale během své dovolené chcete hlavně bavit a hledáte místo se zónou živých barů a diskoték, hezkými pobřežními promenádami, službami všeho druhu a s plně vybavenými plážemi, tady se vám bude zaručeně líbit.
Nejkrásnější město Kréty
K dalším velkým městům a oblíbeným letoviskům na severu patří jistě Rethymno, půvabné město se slušnou řádkou památek z dob, kdy patřilo Benátčanům a následně Turkům. První po sobě zanechali pevnost, přístav a fontánu, druzí mešity a minarety. Hlavním místním lákadlem jsou ale vcelku pěkné a dostupné pláže.
Vynechat byste neměli ani město Chania na severozápadním pobřeží, patří k nejhezčím – a dost možná je úplně „nej“ na celém ostrově. Pyšní se romantickou atmosférou, benátským přístavem s tavernami, tržnicí, malebným starým městem, stylovými kavárnami, molem s majákem, mešitou i bývalým židovským ghettem.
Chania se prý nachází v nejkrásnější oblasti Kréty, v její blízkosti – obzvláště směrem na západ, naleznete několik poloostrovů a ostrůvků se spoustou pláží jako z katalogu.
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Článek vznikl pro speciál časopisu Tina.