Fouká. Hodně fouká. Slabší jedinci mají pocit, že se neudrží na nohou. Jsme na letišti, pokud se plácek ohraničený drátěným plotem dá takhle nazvat. Na plochu přichází mladík ve žluté reflexní vestě a mává do oblak. V dálce se objevuje malé letadlo, ve větru to s ním hází. Sedá na plochu a muž má co dělat, aby neodlétl místo něj.

Pasažéři vystupují. Jeden pomáhá sejít po schůdkách staré paní s černým šátkem na hlavě, dalšího cestujícího vynášejí a usazují na vozík, který mezitím kdosi k letadlu přivezl. Dvě ženy nesou igelitky s nákupem. Několik zbývajících tvoří evidentně turisté. I přes opálení působí nazelenale a jejich krok je nejistý.