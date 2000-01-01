Nad krajinou severního Řecka se tyčí obří skalní věže. Meteora kombinuje dramatickou přírodu, pravoslavnou spiritualitu i historii plnou odvahy. Návštěvníky sem lákají nejen unikátní kláštery vybudované vysoko nad zemí, ale i atmosféra, kterou podtrhuje jeden z nejkrásnějších západů slunce v Řecku.
Meteora leží v severozápadním Řecku v oblasti Thesálie, nedaleko měst Kalabaka a Kastraki. Nejde ale zdaleka jen o přírodní zajímavost, pojí se k ní velmi dlouhá historie.
Už v 11. století tu v jeskyních vytesaných do skal žili poustevníci, často na těžko dostupných místech, kde vedli obyčejný, skromný život.
Později se na vrcholcích skal začaly stavět kláštery, z nichž se dodnes dochovalo šest.
Tyto stavby jsou naprosto unikátní – stojí na vrcholcích skal vysokých až 540 metrů a jejich budování bylo spojeno s velkým rizikem.
Mniši při stavbě často nasazovali život, přesto se jim podařilo vytvořit komplexy, které přetrvaly po staletí.
Největším klášterem je Velký Meteoron ze 14. století. Dostat se k němu znamená vyšlapat více než 300 schodů vytesaných do skály, což není úplně procházka pro začátečníky.
Za tu námahu ale člověka nahoře odmění rozsáhlý komplex, který spíš než klášter připomíná menší vesnici.
Uvnitř panuje zvláštní atmosféra. Hlavní kostel je bohatě zdobený, ale zároveň tu člověk narazí na detaily, ze kterých může až přeběhnout mráz po zádech, například na lebku zakladatele Athanasia vystavenou v relikviáři nebo malby zobrazující brutální scény mučednictví.
Meteora dnes přitahuje návštěvníky z celého světa, ale zároveň si zachovává svůj specifický charakter.
Některé kláštery jsou rušnější, jiné působí klidněji. U kláštera Agia Triada se stále používá kovová kabina na laně, která převáží lidi přes propast, což je dost neobvyklý způsob dopravy.
Celá oblast je od roku 1988 zařazena na Seznam světového dědictví UNESCO. Na snímku je monastýr Varlaam.
Přesto tu stále existuje zvláštní rovnováha mezi turismem a uzavřeným životem mnichů, kteří většinu času tráví mimo pozornost návštěvníků.
A nejlepší období, kdy sem vyrazit? Jednoznačně jaro a podzim. V dubnu a květnu září okolní krajina svěží zelenou barvou, je tu příjemné počasí s teplotami okolo 20 stupňů Celsia a hlavně tu ještě není takový nápor turistů jako v létě.
Pokud jste tedy přemýšleli o jarním zahraničním výletu, už nemusíte. Meteora vám nabídne všechno, co si jen můžete přát.
A když si tu počkáte na západ slunce, tak i mnohem víc: jednoduše řečeno zážitek, na který se hned tak nezapomíná.
