Loni nejlepší sezona vůbec, teď 65 procent řeckých hotelů očekává krach

Šéf asociace hoteliérů Alexandros Vasilikos už minulý týden odhadl, že turistický sektor přijde letos aspoň o polovinu příjmů. Loňský rok byl přitom pro řecký cestovní ruch rekordní.

Podle Vasilikose bude trvat dlouho, než se cestovní ruch vrátí na úroveň roku 2019. V něm zemi navštívilo rekordních 34 milionů turistů, což bylo o 2,8 procent více než v roce předchozím. Turistika se na hrubém domácím produktu (HDP) země podílí asi z pětiny.

Podle studie hotelové komory označilo 65 procent řeckých hoteliérů bankrot svého podnikání za pravděpodobný či velmi pravděpodobný a 95 procent hoteliérů očekává letos téměř 60procentní pokles příjmů.

Za bezprecedentní označil situaci také předseda asociace hoteliérů Grigoris Tasios, podle něhož začne turistická sezona letos v zemi podle optimistického scénáře 1. července, tedy o měsíc později než obvykle.

„Je velmi obtížné teď něco plánovat, když nevíme, kdy opadne strach z koronaviru. Doufáme, že začneme sezonu 1. července. Ale to jen spekuluji, vše bude záležet na vývoji,“ řekl minulý týden Tasios. Podle něj teď v zemi funguje omezeně jen asi 300 hotelů, tisíce jiných musely zavřít.

Hotely v Řecku nařídila vláda zavřít od 22. března do konce dubna. Výjimku mají ty, které ubytují ostrahu hranic, a podle ministerstva turistiky má být také v každé regionální jednotce země otevřen jeden hotel, v případě Atén a druhého největšího města Soluně tři.

Tasios není příliš optimistický stran rychlého návratu turistů do země ze států, odkud jezdí do Řecka nejvíce turistů, tedy z Německa, Británie či Francie. Právě tyto země registrují po USA, Itálii a Španělsku nejvíce potvrzených případů nákazy. Šéf řeckých hoteliérů doufá, že škody by letos mohla trochu zmírnit snad větší návštěvnost z balkánských zemí, kde nákaza podle oficiálních statistik není tak rozšířená jako jinde v Evropě.