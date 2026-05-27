Nově bude bez lehátek, slunečníků a dalších turistických zařízení celkem 251 řeckých pláží. Opatření se netýká jen klasických plážových servisů – zmizet mají také dočasné dřevěné stánky nebo další objekty, které mohou narušovat přirozený charakter pobřeží.
Řecká vláda krok podle deníku Le Monde zdůvodňuje snahou chránit cenné přírodní lokality. Mnohé pláže totiž nejsou jen turistickou atrakcí, ale zároveň domovem vzácných druhů rostlin a živočichů. Na některých místech hnízdí například karety obecné, jinde se vyskytují kriticky ohrožení tuleni středomořští.
Podle řeckých úřadů má iniciativa zajistit ochranu pláží s významnou estetickou, geomorfologickou či ekologickou hodnotou a současně zachovat přirozené habitaty rostlin a živočišných druhů.
Počet chráněných lokalit přitom rok od roku roste. Zatímco před dvěma lety bylo na seznamu 198 pláží, loni jejich počet stoupl na 238. Letos přibylo dalších třináct míst.
Změny souvisejí také s rozšiřováním evropského programu NATURA 2000, který chrání přírodně cenné oblasti. Pláže zařazené do tohoto režimu podléhají nejpřísnějším pravidlům. Zakázány jsou zásahy, které by mohly změnit přirozený vzhled pobřeží nebo negativně ovlivnit místní ekosystémy.
Dopady nových opatření pocítí i turisticky velmi vyhledávané destinace. Na ostrově Zakynthos spadají do chráněného režimu například pláže Gerakas a Dafni, kde už nyní platí omezení a některé části pobřeží zůstávají zcela bez lehátek.
Přísnější pravidla zavádějí úřady také na dalších populárních místech. Jedním z nich je slavná krétská pláž Elafonissi, proslulá narůžovělým pískem a tyrkysovým mořem. I zde se postupně omezuje rozsah komerčních služeb.
Řecko tak vysílá jasný signál: část pobřeží už nemá sloužit především turistickému komfortu, ale ochraně přírody. Pro návštěvníky to může znamenat méně pohodlí, zároveň ale větší šanci zažít pláže v podobě, jakou měly dávno před nástupem masového cestovního ruchu.