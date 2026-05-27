Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Řecko přitvrzuje. Na plážích si nebudete moct vypůjčit lehátka ani slunečníky

Autor:
  8:30
Řecko pokračuje v boji proti dopadům masového turismu. V nadcházející turistické sezoně už si návštěvníci na stovkách pláží nebudou moci pronajmout lehátko ani slunečník. Tamní úřady rozšířily seznam pobřežních lokalit, kde mají dostat přednost příroda, chráněná zvířata a původní krajina před komerčním využitím.
Řecko pokračuje v boji proti dopadům masového turismu. V nadcházející...

Řecko pokračuje v boji proti dopadům masového turismu. V nadcházející turistické sezoně už si návštěvníci na stovkách pláží nebudou moci pronajmout lehátko ani slunečník. | foto: Profimedia.cz

Lehátka a slunečníky již nebude možné si vypůjčit na slavné krétské pláži...
Přísnější pravidla zavádějí řecké úřady také na slavné krétské pláži...
Rozsah komerčních služeb omezuje slavná krétská pláž Elafonissi, proslulá...
Rozsah komerčních služeb omezuje také slavná krétská pláž Elafonissi, proslulá...
9 fotografií

Nově bude bez lehátek, slunečníků a dalších turistických zařízení celkem 251 řeckých pláží. Opatření se netýká jen klasických plážových servisů – zmizet mají také dočasné dřevěné stánky nebo další objekty, které mohou narušovat přirozený charakter pobřeží.

Řecká vláda krok podle deníku Le Monde zdůvodňuje snahou chránit cenné přírodní lokality. Mnohé pláže totiž nejsou jen turistickou atrakcí, ale zároveň domovem vzácných druhů rostlin a živočichů. Na některých místech hnízdí například karety obecné, jinde se vyskytují kriticky ohrožení tuleni středomořští.

Vychytralci, máte smůlu. Města a hotely sbírají z pláží ručníkové „rezervace“

Podle řeckých úřadů má iniciativa zajistit ochranu pláží s významnou estetickou, geomorfologickou či ekologickou hodnotou a současně zachovat přirozené habitaty rostlin a živočišných druhů.

Počet chráněných lokalit přitom rok od roku roste. Zatímco před dvěma lety bylo na seznamu 198 pláží, loni jejich počet stoupl na 238. Letos přibylo dalších třináct míst.

Kréta už je passé. Trendy island hopping umožňuje poznat řeckovatější Řecko

Změny souvisejí také s rozšiřováním evropského programu NATURA 2000, který chrání přírodně cenné oblasti. Pláže zařazené do tohoto režimu podléhají nejpřísnějším pravidlům. Zakázány jsou zásahy, které by mohly změnit přirozený vzhled pobřeží nebo negativně ovlivnit místní ekosystémy.

Dopady nových opatření pocítí i turisticky velmi vyhledávané destinace. Na ostrově Zakynthos spadají do chráněného režimu například pláže Gerakas a Dafni, kde už nyní platí omezení a některé části pobřeží zůstávají zcela bez lehátek.

Lehátka a slunečníky již nebude možné si vypůjčit na slavné krétské pláži Elafonissi.
Přísnější pravidla zavádějí řecké úřady také na slavné krétské pláži Elafonissi, která je proslulá narůžovělým pískem a tyrkysovým mořem.
Rozsah komerčních služeb omezuje slavná krétská pláž Elafonissi, proslulá narůžovělým pískem a tyrkysovým mořem.
Rozsah komerčních služeb omezuje také slavná krétská pláž Elafonissi, proslulá narůžovělým pískem a tyrkysovým mořem.
9 fotografií

Přísnější pravidla zavádějí úřady také na dalších populárních místech. Jedním z nich je slavná krétská pláž Elafonissi, proslulá narůžovělým pískem a tyrkysovým mořem. I zde se postupně omezuje rozsah komerčních služeb.

Řecko tak vysílá jasný signál: část pobřeží už nemá sloužit především turistickému komfortu, ale ochraně přírody. Pro návštěvníky to může znamenat méně pohodlí, zároveň ale větší šanci zažít pláže v podobě, jakou měly dávno před nástupem masového cestovního ruchu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Témata: pláž, Řecko, Le Monde

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte světová letiště podle kódů i kuriozit? Otestujte se v cestovatelském kvízu

Čtyřicetimetrový vnitřní vodopád Jewel Rain Vortex na letišti Changi v...

Letiště nejsou jen místa, kde čekáme na kufr nebo hledáme správný gate. Některá mají ikonické kódy, jiná slavná jména, neobvyklé terminály nebo ranveje, které se zapsaly do historie cestování....

Vesnice uvnitř pravěkého monumentu. V Avebury si odpočinete od davů

Uvnitř kamenného kruhu stojí domy, zahrady i tradiční anglický hostinec. Jen...

Uvnitř kamenného kruhu stojí domy, zahrady i tradiční anglický hostinec. Jen málokde na světě existuje vesnice, která by byla tak těsnou součástí několik tisíc let staré památky. Procházka Avebury...

Z Kolína do Lysé na kole. Nádherné Polabí si zamiloval i Bohumil Hrabal

Rozsáhlé lesy mezi Sadskou a Velenkou bývaly za první republiky oblíbenou...

Rovinaté Polabí přímo vybízí k projížďce na kole. My jsme vyrazili z Kolína po proudu Labe, abychom prozkoumali náš největší lužní les, písečný přesyp i poklidná zákoutí, která miloval Bohumil...

Dobrovolně za mříže. Brněnská káznice na Cejlu odhaluje děsivou minulost

Základní kámen moravskoslezské trestnice byl položen v roce 1772.

Chcete-li se dobrovolně dostat za katr, máte jedinečnou příležitost v Brně. Bývalá káznice na Cejlu patří k nejpůsobivějším a zároveň nejtemnějším místům ve městě. Návštěvníci mohou projít autentické...

Toužíte po klidu a odpočinku? Kapverdy vás potěší počasím i výhodnou cenou

Pokud toužíte po exotické dovolené bez davů turistů, odleťte na Kapverdy. Tuto...

Pokud toužíte po exotické dovolené bez davů turistů, odleťte na Kapverdy. Tuto africkou zemi můžete navštívit po celý rok, vždy se zárukou krásného, slunečného počasí. Všechny místní ostrovy jsou...

Řecko přitvrzuje. Na plážích si nebudete moct vypůjčit lehátka ani slunečníky

Řecko pokračuje v boji proti dopadům masového turismu. V nadcházející...

Řecko pokračuje v boji proti dopadům masového turismu. V nadcházející turistické sezoně už si návštěvníci na stovkách pláží nebudou moci pronajmout lehátko ani slunečník. Tamní úřady rozšířily seznam...

27. května 2026  8:30

Pět horských výšlapů, pět výhledů a jedna společná tečka

Advertorial
Hřebenová túra v Jeseníkách

Hory mají zvláštní schopnost srovnat hlavu. Ráno vyrazíte s batohem, v poledne stojíte na hřebeni a večer víte, že jste si den opravdu „odžili“. A právě tenhle pocit – ne rychlost, ne rekordy, ale...

27. května 2026

Bodensee je unikát. O jezero se dělí tři země bez mezinárodní smlouvy

Mainau je třetí největší ostrov Bodamského jezera.

Tři státy, jedno jezero a žádná jasná hranice. Bodensee funguje v paradoxu, který by jinde selhal, neboť zde Německo, Švýcarsko a Rakousko sdílejí vodní plochu bez přesného právního vymezení. Přesto...

27. května 2026

Dovolená v Chorvatsku podražila o čtyři tisíce, země cílí na movitější klienty

Chorvatský národní park Brijuni (4. června 2025)

Dovolená v Chorvatsku letos bude rodinu s dětmi stát v průměru 38 500 korun. Ve srovnání s cenovou hladinou z května loňského roku jde o nárůst o čtyři tisíce a sto korun. Vyplývá to z šetření...

26. května 2026  12:55

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  26. 5. 8:36

Zlý sen klaustrofobiků. Takto vypadá nejhlubší stanice metra na světě

Čínská metropole Čchung-čching je známá svou kopcovitou krajinou s klikatými...

Stanice metra Hongyancun v čínském městě Čchung-čching se nachází v hloubce, která odpovídá čtyřicetipatrovému domu. Pro klaustrofobiky je to noční můra. Cestující však tento světový unikát s...

26. května 2026  8:30

Cestování bez kufrů: Unikátní pojízdný hotelbus umocňuje zážitek z dovolené

Ve spolupráci
Výlet za dobrodružstvím s pohodlím svého zázemí? Poznejte hotelbusy!

Představte si unikátní způsob cestování, kde zažijete intenzivní poznání cizích kultur a divoké přírody, ale bez každodenního balení kufrů. Tento propracovaný koncept spojuje dopravu, ubytování a...

26. května 2026

Amerika jako z filmů stále existuje. Našli jsme ji v Massachusetts v Nové Anglii

Premium
Nová Anglie je kolébkou Spojených států. Tak je označováno šest států na...

Po šoku z Kalifornie plné bezdomovců a stanových měst už jsme návrat do USA téměř vzdali. Jenže Nová Anglie nám ukázala úplně jinou Ameriku – čistou, bezpečnou a přívětivou. Během cesty jsme objevili...

26. května 2026

Luxus na kolejích za půl milionu. Balkánem projel vlak podobný Orient Expressu

Zapomeňte studené bagety na nádraží, kávu z kelímku, která se nedá pít, i...

Zapomeňte studené bagety na nádraží, kávu z kelímku, která se nedá pít, i mačkání ve druhé třídě. Evropou projel vlak, který připomíná zlatou éru legendárního Orient Expressu. A kolik takový výlet...

25. května 2026  8:30

Kolo, horké prameny a michelinská gastronomie. Zažijte rakouský Quellenviertel

Advertorial
Hřejivá termální voda a dokonalý relax ve venkovním bazénu EurothermenResortu v...

Quellenviertel v západní části Horního Rakouska je krajem, kde radost ze života pramení z přírody, tradic i času stráveného odpočinkem. Termální voda, voňavé ovocné sady, poctivý mošt a místní...

25. května 2026

Z Kolína do Lysé na kole. Nádherné Polabí si zamiloval i Bohumil Hrabal

Rozsáhlé lesy mezi Sadskou a Velenkou bývaly za první republiky oblíbenou...

Rovinaté Polabí přímo vybízí k projížďce na kole. My jsme vyrazili z Kolína po proudu Labe, abychom prozkoumali náš největší lužní les, písečný přesyp i poklidná zákoutí, která miloval Bohumil...

25. května 2026

Jsme zodpovědní za dědictví po předcích, říká „železný dědek“ slavné zubačky na Rigi

Premium
Magie mraků bývá na Rigi častým zpestřením výletu, kolem vrcholu se honí oblaka.

Už dlouhých 155 let jezdí vlaky na švýcarský vrchol Rigi. Nejstarší zubačka Evropy vyjela na jaře 1871 díky Nicklausi Riggenbachovi, dnes se tu o provoz stará i „železný dědek“ Urs Eberhard.

24. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.