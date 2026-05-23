Město bohů bez úpalu. Na jaře ukazují Athény svou nejkrásnější tvář

Kolébka evropské civilizace, kraj starověkých mýtů, místo, kde se rodili bájní hrdinové i proslulí filozofové a lidské osudy určovaly rozmary bohů. To všechno je Řecko, to všechno jsou Athény. Kráčeli tudy bohové i velké dějiny, a přesto řecká metropole neustrnula v čase – má i svou moderní tvář, živou a plnou zábavy.

Zatímco v červenci a srpnu je město rozpálené doběla a poznávání jeho krás turisty moc neláká, protože už po pěti minutách na slunci bez klobouku hrozí úžeh, jarní měsíce jsou k objevování městských zajímavostí včetně těch v okolí skvělé.

Teploty vzduchu se pohybují v příjemných hodnotách mezi dvaceti a šestadvaceti stupni, jen to moře je, pravda, ještě pořád trošku studenější a se svými (sotva) dvaceti stupni vhodné spíše pro otužilce. Ale víte co? Athény a jejich okolí toho nabízejí tolik, že se vám po nějakých vodních radovánkách ani nezasteskne.

Chrámy a stadion z mramoru

Co je hlavním lákadlem města, to každý ví... Památky, bez nich by Athény nebyly Athénami. Nad všemi ční, a to doslova, slavná Akropolis, návrší, které bývalo politickým, náboženským i kulturním centrem starověkého Řecka. Jeho nejvýraznější částí je chrám zasvěcený Athéně Panenské, patronce města, který znáte pod názvem Parthenón.

Meteora jsou kláštery mezi nebem a zemí. Krásnější západ slunce neuvidíte

Za povšimnutí ale stojí i další skvosty, tak trochu skryté ve stínu bohyniny svatyně, třeba chrám Erechtheion postavený v nejposvátnější části Akropole, vstupní brána Propyleje nebo malý chrám Athény Niké. Ale pozornost věnujte i tomu, co je na úpatí Akropole – Dionýsovu divadlu, které bývalo hlavní „scénou“ v celých Athénách, či chrámu Dia Olympského.

Opodál se nachází také Panathénský stadion z 6. století před naším letopočtem, který je celý z mramoru a dodnes slouží svému účelu, nebo římská a antická agora. A mezi tím vším najdete Muzeum Akropole, kde jsou k vidění tisíce archeologických nálezů z této oblasti včetně starobylých soch.

Město jako na dlani

Kdyby na vás toho „dějepisu“ začalo být moc, zamiřte do živějších čtvrtí, z Akropole to není daleko. Jednou z nich je centrální náměstí Syntagma, prostírající se před starým královským palácem, kde dnes sídlí parlament.

Rozlehlý plácek je oblíbeným místem setkávání a v jeho okolí najdete spoustu nejrůznějších barů a restaurací. Ale také pěkný velký park, kdybyste si chtěli odpočinout mezi svěží zelení.

Zrovna tak ovšem můžete nasednout na tramvaj či autobus, náměstí totiž funguje jako uzel, v němž se kříží linky MHD, a popojet dál. Třeba do sousední čtvrti Monastiraki, která pulzuje životem a energií ještě více než Syntagma.

To své si v ní najde každý, jsou tam nóbl restaurace i levnější bistra, bleší trhy i luxusní butiky, kavárny, bary, diskotéky.

Nad touto čtvrtí se navíc vypíná jedno oblíbené výletní místo – vrch Lykavittos, nejvyšší bod Athén, odkud budete mít celé město včetně Akropole jako na dlani. A nejlepší je, že tam ani nemusíte pěšky, nechcete-li, nahoru totiž jezdí lanovka.

Pláže i technický skvost

Z města můžete vyjet i do okolí, aspoň na pár zajímavých míst, kam cesta netrvá celý den. Jedním takovým je třeba mys Sunion, kde jste z Athén asi za hodinu. Je to 65 metrů vysoký skalnatý útes, kde si možná budete připadat jako Poseidon, mýtický vládce moří – koneckonců, ruiny jeho chrámu stojí opodál...

Aténám dominují památky z 5. století před naším letopočtem.
Akropole se vypíná nad starodávnými uličkami centra města. Zdá se, že dostat se na vrch je opravdu oříšek, z druhé strany je však kopec mnohem méně strmý.
Atény jsou jedním z nejstarších měst na světě.
V Athénách, či aspoň v jejich centru vás provází antika na každém kroku.
Kousek od mysu najdete i pár pěkných pláží a pak ještě podél celého pobřeží přes letoviska Palaia Phokaia, Saronis a Agios Dimitrios až k významnému přístavnímu městu Pireus. Tam se můžete zajít podívat třeba do námořního muzea, k vidění v něm jsou mimo jiné repliky původních starověkých lodí.

Hodinku autem (jezdí tam i autobus či vlak) to trvá také ke Korintskému průplavu. Uměle vybudovaný kanál dlouhý přes šest kilometrů a široký přes dvacet metrů odděluje Peloponés od pevninského Řecka. Jeho stěny „padají“ do hloubky 90 metrů a pohled na něj je fascinující.

Může se hodit

  • Z Prahy létají do Athén přímé spoje. Cesta vám zabere asi dvě a půl hodiny a palubní lístek pořídíte za cenu kolem 5 000 Kč.
  • Řecko je členem EU, platí se eurem, karty přijímají skoro všude a na každém rohu jsou bankomaty (budete-li ale nakupovat na trzích, neobejdete se bez hotovosti).
  • Ceny jsou vyšší než u nás, asi o třetinu, i když mimo sezonu rozdíly nejsou zase tak výrazné.
  • Ušetříte, když se budete stravovat dál od centra Athén nebo si sami vařit.
  • Na nejlákavější turistické atrakce se vyplatí zakoupit si vstupenky předem přes internet, například do Akropole, vyhnete se tak dlouhým frontám.

Článek vznikl pro časopis Tina.

