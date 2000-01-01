náhledy
Pohoda středomořské dovolené se servíruje téměř na všech řeckých ostrovech, ale který z nich si nakonec vybrat? Záleží na tom, co očekáváte. Některé ostrovní destinace jsou příhodnější pro ty, kteří cestují sólo. Jiné vynikají svou osobitou gastronomií, přírodními krásami anebo jsou zasvěcené plážím a koupání.
Autor: Shutterstock
Úplný zákaz provozu motorových vozidel, s výjimkou svozu odpadů a sanitek. Už to činí Hydru nebývale přitažlivou. Přidejte k tomu krásy malebného přístavu, hýkající oslíky a mezky, striktní omezení novostaveb. A vyvstane před vámi místo, kam se vyplatí jet za autentickou poklidnou atmosférou.
Autor: Profimedia.cz
Na Amorgu, nejvýchodnějším ostrovu Kyklad, najdou své ti, kteří na dovolené dávají přednost dlouhým procházkám a pěším výletům. Snad proto se sem netáhnou celé davy těch, co upřednostňují komerčnější senzace. K hlavním lákadlům se počítá klášter Panagía Chosoviótissa, vrostlý do skály.
Autor: Apenauta , Creative Commons
Krásné pláže? Těch je na ostrove Meganisi… třináct. Ovšem písčitých zátočin a skrytých oblázkových zálivů je tu bezpočet. Vy se můžete usadit u kteréhokoliv z nich, a být tam klidně docela sami. Zatímco jinde nabízí ruch a shluk lidí, hlavní doménou je zde klid a ničím nerušené plavání při pobřeží.
Autor: Ian Muirhead, Creative Commons
Máte rádi ostrovy a ostrůvky, které vypadají, že by se vám vešly do kufru? Upřednostňujete destinace, které dokážete bez problémů obsáhnout pěší chůzí? Láká vás neuspěchaná a autentická atmosféra? Pak je to jasné, chcete navštívit souostroví Koufonisia.
Autor: Profimedia.cz
Chcete se nasytit místními tradicemi, pohledem i svými chuťovými pohárky? V tom případě zavítejte na Ikarii. Jistě vás osloví zdejšími panigiri, oslavami s tanci, popíjením a pojídáním dobrot. Relaxovat po nich můžete na mnoha izolovaných plážích, například na tropický ráj připomínající Seychelles.
Autor: Profimedia.cz
Ne, že byste v případě pláží nebo místní gastronomie sáhli s volbou Rhodu vedle. Ale hlavními lákadly tu jsou památky historie. Centrum Starého města, spadající pod UNESCO, je jedním z nejzachovalejších středověkých sídel v Evropě. Palác Velmistrů, Ulice rytířů patří k místům, které minout nemůžete.
Autor: Profimedia.cz
Skoro jako když chcete do Turecka, ale o Turecko samotné vám vlastně tolik nejde. Jeho pobřeží je odtud na dohled, zatímco od Atén vás dělí dvaadvacet hodin trajektem. Poloprázdný ostrůvek Kastellorizo je díky této geografické dispozici pozoruhodnou směsicí kultur a tradic.
Autor: Profimedia.cz
Korfu je klasika, která nezklame. V průběhu předlouhých staletí si tu různé mocnosti, království a národy podávaly dveře. Často beranidlem. Výsledkem je svérázná barokní architektura, řada rozlehlých pevností a samozřejmě bohatá historie benátských a britských vlivů.
Autor: Martin Falbisoner, Creative Commons
Vzpomínán je už od 4. století před naším letopočtem, a dnes klášter sv. Michala a pozůstatky antické akropole na Chorió patří k těm nejvyhledávanějším pamětihodnostem ostrova Symi. Díky společné historii s rytíři Řádu sv. Jana, následované osmanským obdobím, je plný dalších zajímavých památek.
Autor: Profimedia.cz
Brána zasvěcená Apollónovi, Portara. Také pozoruhodné město plné památek a k tomu ještě benátský hrad. Naxos se díky těmto zajímavostem počítá k ostrovům, které nenudí. Protože koho by snad omrzela historie, najde tu ještě luxusní pláže a sluncem prohřátou vodu.
Autor: Profimedia.cz
Na ostrově Kós se najdou ti, kteří byli ještě donedávna uvyklí cestovat sólo a věnovat se památkám. Ale teď už cestují v jiném rytmu, s dětmi. Najdete tu starověké památky, jako je první „nemocnice“ Asklepion, Hippokratův strom nebo pevnost na Kastri. Ale též rodinné pláže a zábavní vodní park.
Autor: Volodymyr Vlasenko, Creative Commons
Zní to k neuvěření, ale pláže na Milosu umí být originální. I když jich tu je dohromady přes sedm desítek, jednu od druhé skutečně rozeznáte. Každá má totiž něco navíc. Jednou jsou to útesy, jindy třeba jeskyně nebo měsíční krajina. Nikde nechybí dokonalé podmínky k lenošení na pobřeží.
Autor: Profimedia.cz
Koupání a plážovému relaxu je zasvěcená prakticky celá Lefkada. Je snadno dosažitelná z pevniny a na svém pobřeží nese spoustu zážitků. Pro surfování je ideální Vasiliki, slunění a pohodlí zase nabízí Porto Katsiki. S výběrem té nejlepší zdejší pláže je to ovšem těžké, jako když mlsoun zavítá do cukrárny.
Autor: Profimedia.cz
Ostrov Paros má písečné i skalnaté pláže (k vyhlášeným patří ta Zlatá i Kolymbithres), exotické scenérie i velmi příjemné klima. Tradiční vesnice si uchovávají svůj původní ráz, tvoří jej bílé domky s modrými dřevěnými okenicemi a spousta kostelů, kostelíků i kapliček. Prostě pohoda a chobotničky na talíři.
Autor: Profimedia.cz
Uvést tu Zakynthos, nebo též Zante, jak mu říkají Italové, je zkrátka povinnost. Turisté se totiž zdejšího tyrkysově modrého moře a pláží s bílým pískem dosud nenasytili. K výjimečnosti ostrova přispívá i to, že některé jeho top lokality – zaliv Navagio nebo Modré jeskyně – jsou dostupné pouze lodí.
Autor: Profimedia.cz
Nejspíš na první dobrou jako destinace k řecké ostrovní dovolené nenapadne, když cestujete sami. Ale pokud přemýšlíte, kam vyrazit s rodinou, je to dobrý tip. Paxos je menší a klidnější, než Korfu. Má bezpečné pláže s pozvolným vstupem do vody a nabízí se tu i jednoduché výlety po ostrově.
Autor: Profimedia.cz
Přináší výběr toho nejlepšího, pokud už necestujete s malými ratolestmi, ale odrostlejšími výrostky. Kefalonia je příjemný mix plážové pohody (například na Myrtos), okořeněný přiměřenou špetkou dobrodružství, které se dá zažít v jeskyni Melissani.
Autor: Profimedia.cz
Je libo něco k zakousnutí? Ještě štěstí, že v diadému Kykladského souostroví leží i perla jménem Sifnos. Na jídelním lístku tu mají pečenou cizrnu, voňavý sýr mastelo, salát kaparosalata s bylinkami, cizrnové karbanátky, sýr manoura nebo mandlové sušenky.
Autor: Profimedia.cz
Na Iosu si můžete pochutnat na sýrech skotíri, a pokrmech, jako jsou tsimediá a mermitzéli. Ostrov je proslulý svým rušným nočním životem a krásnými plážemi. Je oblíbenou destinací cestovatelů všech věkových kategorií. Ačkoliv to tu pulzuje i dlouho po setmění, místo je známé jako velmi bezpečné.
Autor: Profimedia.cz
Na Mykonos se nejedete nudit a užívat si poustevnického osamění. Známý je pro svůj rušný noční život, kosmopolitní atmosféru a krásné pláže. Vhodný je pro milovníky večírků a všechny nadšence, kteří chtějí svoji dovolenou prožít naplno.
Autor: Profimedia.cz
Folegandros nepřestává překvapovat. Navzdory tomu, o jak malý ostrov se jedná, svým osobitým kouzlem překonává mnohem větší kousky souše. Je svůj, trochu bohémský. Přitom nabízí určitou odlehlost, díky níž můžete zdejší atmosféru nasávat v poklidu. Ideální volba pro páry a romantické duše.
Autor: Profimedia.cz
Říct, že tu není nic, je vlastně pravda. Ale nehledejte v tom nic negativního. To, že na Alonissos uslyšíte jen zpěv cikád a jemné šumění Egejského moře, které se tříští o útesy lemované borovicemi a zářivě tyrkysové zátoky, se nedá považovat za chybu. Pokud chcete klid, jste tu dobře.
Autor: Profimedia.cz
Nisyros se vynořil z hlubin Egejského moře před 150 000 lety a od té doby se tu toho změnilo je pramálo. Tento malý ostrov ale skrývá potenciál velkého dobrodružství. Najdete tu totiž aktivní sopku, k jejíž kaldeře a zlověstně syčícím fumarolám můžete vyrazit pěšky, bez davů turistů. Jinak je ostrov mile ospalý.
Autor: Profimedia.cz
Šťastný je prý člověk, který se mohl za svého života plavit po Egejském moři. Místo, kde se něco takového dá nejsnáze realizovat, je ostrov Ammouliani. Oblíbenou atrakcí je tu totiž zapůjčení kajaku a jeho obeplutí. Jak dlouho bude toto dobrodružství trvat, to záleží jen na vás.
Autor: Profimedia.cz