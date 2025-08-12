|
Dokonalé pláže pro rodinu i milenku. Vyberte si svůj řecký ostrov snů
KVÍZ: Jak znáte svět z nadhledu?
Vyzkoušejte si, jestli poznáte různá zajímavá místa na světě z leteckých pohledů. Uvidíte části měst i konkrétní stavební objekty, ale i krásy přírodní. Případné dotazy a připomínky ke kvízu...
Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže
Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...
Orlické hory pro začátečníky. Kde hledat krásná místa a kam určitě vyrazit
Masiv Orlických hor vystupuje nad okolí táhlým, přes padesát kilometrů dlouhým hřebenem, po němž vedou cesty nabízející daleké výhledy do Čech, na Moravu i na polskou stranu. Jméno pohoří pochází od...
Rtuť, pesticidy a splašky. Neuvěříte, jak se za komunistů znečišťovaly řeky
Bílá pěna, sem tam hnědý olejový koláč. V minulém století jsme z českých řek udělali chemické stoky, v nichž šlo o zdraví. Poslední roky škody napravujeme a k vodě se vrací život, píše magazín Víkend...
Od oceánu až po horské stezky, Camino de Santiago nabízí cestu pro každého
Cesta do Santiaga de Compostela není jen pro věřící. Pro někoho je Camino výzvou, pro jiného terapií nebo způsobem, jak si srovnat myšlenky. V článku najdete přehled těch nejznámějších, včetně...
Parádní zatopené lomy v Česku. Na těchto místech se božsky vykoupete
Jen těžko budete hledat příjemnější koupání v přírodě. Zatopené lomy mají čistou vodu, zajímavé prostředí a úplně jinou atmosféru než umělá koupaliště s tobogány. Kde hledat nejkrásnější zatopené...
Známý hrad ukrývá temné legendy. Toto o Kašperku možná nevíte
Hrad Kašperk, majestátní pevnost tyčící se nad šumavskými lesy, je nejen korunou českého středověkého stavitelství, ale i místem opředeným tajemnými záhadami. Kamenné zdi zde šeptají příběhy o...
Zničily je požáry, války i hlupáci. Tyto památky se podařilo vrátit na svět
Schvátily je požáry, padly za oběti válkám i snahám vymazat kus národní hrdosti. Znovu byly vystavěny z trosek, podobně jako vzkříšený pařížský Notre Dame. Přehled nejzajímavějších památek, které se...
Na co zírá mašinfíra: Jízda zemí nikoho. Podél dolu Bílina z Teplic do Louky
Pavel, náš dnešní mašinfíra, nás proveze severočeskou zemí nikoho, územím na hraně dolu Bílina, které za desítky let důlní činnosti úplně ztratilo svoji původní podobu. Hurvínek spolku LOKO-MOTIV se...
Dovolená v podzemí. Odpočiňte si v místech, kde i ticho zní hlasitě
Chcete si odpočinout od lidí, strávit nějaký čas v osamění, užít si chladného vzduchu? Pak by vás mohl oslovit hotýlek Deep Sleep ve waleské Snowdonii. Je to sice ubytování v chatkách, ale stojí na...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Cesta autem do Chorvatska. Vše co potřebujete vědět před dovolenou 2025
Chystáte se do Chorvatska autem? Sepsali jsme přehled praktických informací, které vám usnadní přípravu i samotnou cestu. V článku najdete tipy na trasu, ceny pohonných hmot i mýtné, místa pro...