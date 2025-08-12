Dokonalé pláže pro rodinu i milenku. Vyberte si svůj řecký ostrov snů

Radomír Dohnal
Pohoda středomořské dovolené se servíruje téměř na všech řeckých ostrovech, ale který z nich si nakonec vybrat? Záleží na tom, co očekáváte. Některé ostrovní destinace jsou příhodnější pro ty, kteří cestují sólo. Jiné vynikají svou osobitou gastronomií, přírodními krásami anebo jsou zasvěcené plážím a koupání.
AMORGOS. Nabízí jedny z nejčistších pláží. Úplný zákaz provozu motorových vozidel, s výjimkou svozu odpadů a sanitek. Už... Na Amorgu, nejvýchodnějším ostrovu Kyklad, najdou své ti, kteří na dovolené... Krásné pláže? Těch je na ostrove Meganisi… třináct. Ovšem písčitých zátočin a... Máte rádi ostrovy a ostrůvky, které vypadají, že by se vám vešly do kufru?... Chcete se nasytit místními tradicemi, pohledem i svými chuťovými pohárky? V tom... Ne, že byste v případě pláží nebo místní gastronomie sáhli s volbou Rhodu... Skoro jako když chcete do Turecka, ale o Turecko samotné vám vlastně tolik... Korfu je klasika, která nezklame. V průběhu předlouhých staletí si tu různé... Vzpomínán je už od 4. století před naším letopočtem, a dnes klášter sv. Michala... Brána zasvěcená Apollónovi, Portara. Také pozoruhodné město plné památek a k... Na ostrově Kós se najdou ti, kteří byli ještě donedávna uvyklí cestovat sólo a...

