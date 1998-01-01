Otevírány byly s velkou parádou, jejich uzavření se odehrávalo v tichosti. Tedy pokud si ukončení provozu nevynutily výstřely či dunící sopky. Zarůstající ranveje a opuštěné terminály letišť dnes vypráví kapitoly o historii letectví. O časech, kdy právě tato místa propůjčovala lidem křídla pro cesty do celého světa.
Autor: Kenneth Iwelumo, Creative Commons
Ellinikon sloužil Řekům dobře třiašedesát let. Když ale do Atén začalo létat více než 13,5 milionů lidí ročně, přesáhlo svou kapacitu. Uzavřeno bylo v roce 2001. Na 620 hektarech jeho plochy, rozloze třikrát větší než má třeba Monako, by prý měl vzniknout pobřežní resort za miliardy eur.
Autor: ČTK
Letové centrum TWA na letišti Johna F. Kennedyho JFK v New Yorku, známé též jako Terminal 5, bylo uvedeno do provozu v roce 1962. S velkou slávou, jako to nejmodernější a architekturou nejvýraznější dílo doby. I když tu fungují odletové brány, dnes primárně slouží jako luxusní hotel.
Autor: Roland Arhelger, Creative Commons
Otevřeno bylo v listopadu 1998, jako symbol naděje pro celý region. Ale mělo krátký život. Provoz ukončilo záhy, už v roce 2001. Mezinárodní letiště palestinských aerolinek v Gaze, přejmenované na počest Jásira Arafata, bylo poničeno a vyrabováno nad limit použitelnosti během druhé intifády.
Autor: Profimedia.cz
Stavěno bylo jako letiště civilní, ale stalo se vojenským. Poté Tonopah v Nevadě sloužilo jako škola pilotů bombardérů a také k ubytování tisícovek vojáků. Fungovala zde obří armádní pekárna, například. Od roku 1948 je ale oficiálně letiště, které si civilní provoz nikdy neužilo, uzavřené.
Autor: Robert Frola, Creative Commons
S ranvejemi jen osm kilometrů od Lakatamie mělo letiště Nikósia ty nejlepší předpoklady stát se hlavní vstupní branou turismu na ostrov. Komerční provoz tu ale v roce 1974 ustal, po turecké invazi na Kypr. Areál letiště je částečně opuštěný, částečně sloučí jako velitelství mírových sil OSN. A holubů.
Autor: Dickelbers, Creative Commons
Indické letiště Džaisalmér si na provoz muselo počkat. Vystavěno bylo, v přepočtu za 372 milionů korun, v roce 2013. Ale hned po dohotovení bylo uzavřeno, protože vláda měla jiné priority. Teď už sice osm let oficiálně funguje, ale víceméně jen na papíře. Je spíše parkovištěm letadel.
Autor: VishuN, Creative Commons
Veřejnosti sloužilo hongkongské letiště Kai Tak, s ranvejemi ze tří stran obklopených vodou, dlouhých třiasedmdesát let. Přistání s velkými letadly se tu stávala čím dál tím komplikovanější. Tísnily ho věžáky po stranách i hory ve vzletovém směru. Proto bylo v červenci 1998 opuštěno.
Autor: Waiwong, Creative Commons
Templehof byl jedním ze tří nejstarších letišť Evropy. V období třetí říše sloužil gestapu k docela jinému účelu. Tragickou pověst si vylepšil až v roce 1948, kdy letiště posloužilo k udržování zásobování Západního Berlína. Oficiálně uzavřeno letadlům a otevřeno festivalům je od roku 2008.
Autor: Avda, Creative Commons
Alexandrijské El Nouzha už kapacitně silně zaostávalo, a proto bylo toto původně vojenské letiště v roce 2010 uzavřeno, aby podstoupilo komplexní úpravu. Zdá se ale, že po vyčíslení nákladů na rekonstrukci Egypt záměr přehodnotil. Letiště je už patnáct let uzavřené, bez provozu.
Autor: Pedist, Creative Commons
Je to velký ústup z výsluní. Atatürkovo letiště, kdysi nejvýznamnější a nejvytíženější turecké letiště, bylo odstaveno v roce 2021 na druhou kolej. Tedy spíše druhou ranvej. Funkčně jej zastoupilo v roce 2018 otevřené letiště Istanbul.
Autor: Ercan Karakaş, Creative Commons
Od roku 1916, kdy bylo otevřeno, si už prošlo předlouhou historií vojenského i civilního využití. Ranveje a zařízení v Manstonu už dnes ale jako letiště neslouží. Funguje jako obří parkoviště kamionů, čekající na nalodění v Doveru.
Autor: Profimedia.cz
S náklady na zřízení přesahujícími jednu miliardu eur bylo jedním z nejdražších soudobých stavebních projektů Španělska. Jenže jeho zřizovatel se brzy dostal do finančních potíží, a tak bylo Ciudad Real uzavřeno už tři léta po otevření. Dnes se mu přezdívá letiště Dona Quijota.
Autor: kallerna, Creative Commons
Mezinárodní letiště Stapleton patřilo mezi významné letiště v západní části Spojených států, hlavní letecký uzel ve státě Colorado. Otevřeno bylo 17. října 1929 a sloužilo až do roku 1995, než bylo nahrazeno současným mezinárodním letištěm v Denveru. Nyní je jeho plocha zastavována sklady.
Autor: Unknown author, Creative Commons
Význam vojenského letiště Johnston Atoll u Havaje vychladl s koncem Studené války, a někdejší letecká základna je od roku 2005 opuštěná. Vzhledem ke stavu neudržované ranveje tu piloti dávají přednost hydroplánům a přistávání do vody. Jen pro jistotu, na snímku je ranvej na ostrově vlevo.
Autor: SSgt. Val Gempis, USAF, Creative Commons
Poslední civilní let odtud odstartoval v říjnu 2004, a od té doby přijímá quebecké Montréal–Mirabel jen nákladní lety. Tedy, mělo by je přijímat, ale provoz je tu minimální. Původní terminály byly zbořeny a větší část původních instalací byla přestavěna na dostihovou trať.
Autor: Dtmf1313, Creative Commons
S uzavíráním letišť se vždy pojí kontroverze, mluví se o promarněných příležitostech a mrhání s veřejnými prostředky. Proto je také letiště Castellón ve Valencii oficiálně stále otevřené, i když provoz je tu minimální. Od února 2022 pak slouží k ustájení civilních letadel z Ruskem napadené Ukrajiny.
Autor: Sanbec, Creative Commons
Letecká základna námořní pěchoty El Toro, ležící v kalifornském Irvinu, byla od provozu definitivně odstavena v roce 1999. Živo je tu ale pořád, po ranvejích se prohání dvouplošníky i létající talíře. Prostory totiž hojně využívají hollywoodští filmaři i místní rekreanti.
Autor: PH2 Bruce Trombecky, Creative Commons
Londýn se dnes může pochlubit šesticí velkých letišť (Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, London City, Southend), ale všechna ta okřídlená sláva začala před více než sto lety v Croydonu. Tamní letiště je dnes odstavené od provozu, a jeho zarůstající ranveje slouží hlavně vycházkám pejskařů.
Autor: Christopher Hilton, Creative Commons
Španělé mají letiště, které zpodobňují s postavou Don Quijota, a Angličané mají zase jedno, připomínající Robina Hooda. S tím totiž bylo spojováno zařízení Doncaster Sheffield. Soudě podle provozních nákladů ale bralo chudým i bohatým současně. Uzavřeno bylo v roce 2022.
Autor: Profimedia.cz
Bratislavské Vajnory, spojené s tolik tragickým skonem Milana Rastislava Štefánika, sloužily až do roku 1951 jako letiště Československých aerolinií. Správu nad ním později převzal místní letecký klub, a od roku 2007 už je uzavřené. Dnes se tu vzduchem prohání hlavně draci.
Autor: Bratislavská župa, Creative Commons
Kdysi slavnou moskevskou Chodynku, fungující od roku 1910, dnes už víceméně připomíná jen letecký šrot a zastávka metra. Na původní ranveje dnes navazuje výstavba věžáků.
Autor: A.Savin, Creative Commons
Dá se říct, že moskevské letiště Bykovo mělo sice velký potenciál, ale zato příliš krátkou ranvej. Dnes je využíváno jako odstavné parkoviště a částečně také jako autovrakoviště. Od roku 2014 odtud lidé už nelétají, ale letiště občas přijímá nákladní lety.
Autor: A.Savin, Creative Commons
S úhrnem pasažérů z jemenského mezinárodního letiště Hodeidah to nikdy nebylo divoké, ale od roku 2015 tudy už necestuje nikdo. K letišti nejsou vázány žádné pravidelné linky kvůli probíhajícímu regionálnímu konfliktu.
Autor: Ori~, Creative Commons
Pohled na ranvej mezinárodního letiště Shrebro optimismus nevzbuzuje, ale v Sierra Leone byli rádi i za ni. Bohužel, od roku 2022 je i toto letiště odstaveno od provozu, kvůli probíhajícím ozbrojeným konfliktům.
Autor: tormentor4555, Creative Commons
I letiště v Chartúmu pamatuje lepší časy. Kdysi odbavovalo tři miliony pasažérů ročně. Jenže pak se stalo frontovou linií. Od súdánské občanské války se odtud nikam nelétá.
Autor: UR-SDV, Creative Commons
Krásný kousek historie představuje i brazilské letiště Bartolomeu de Gusmão. Civilní přepravě neslouží už od roku 1942 a i s jejím využitím vojenským letectvem je to v současnosti vratké. Čím tedy zaujme? Dochovanými hangáry pro zepeliny!
Autor: Rcandre, Creative Commons
Jediná asfaltová ranvej dlouhá necelé dva kilometry. I to stačilo letišti na kiribatském ostrově Canton, aby byl důležitou zastávkou komerčních trans-pacifických tras. Letiště dnes už nefunguje, a jeho ranvej slouží jen záchrana v případě nouzových přistání.
Autor: Unknown author or not provided, Creative Commons
Letiště W. H. Bramble, dříve známé jako letiště Blackburne, bylo mezinárodní letiště na východním pobřeží ostrova Montserrat v Karibiku. Od provozu jej neodstavily nepokoje ani nezájem cestujících, ale zdejší neklidná sopka. Od roku 1997 se tu už přistávat nedá.
Autor: Tom Gidden, Creative Commons