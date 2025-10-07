|
Odtud už se do světa nelétá. Příběhy letišť, která ukončila provoz
Odtud už se do světa nelétá. Příběhy letišť, která ukončila provoz
Otevírány byly s velkou parádou, jejich uzavření se odehrávalo v tichosti. Tedy pokud si ukončení provozu nevynutily výstřely či dunící sopky. Zarůstající ranveje a opuštěné terminály letišť dnes...
Jak přežít Amsterdam. Vyhněte se turistickým pastem a nejděte s davem
Amsterdam je nádherné město, s uvolněnou atmosférou. Právě ta sem láká miliony turistů z celého světa. Jenže je jich tolik, že se v nich místní dávno ztratili. A spolu s nimi z ulic vymizelo to, co...
Jeseníky pro pokročilé. Objevte pustý a nádherný svět jesenického Rudohoří
Pokud chcete poznat Jeseníky ve zcela jiné podobě, než vám je prezentují přihlouplé reklamní články, pobytové letáky a nabídky na zaručeně šťastné zážitky v nedotčené přírodě, musíte občas opustit...
ZANIKLÉ TRATĚ: Král železnic v Brdech pohořel. Než dráhu dostavěl, zkrachoval
V pořadí 96. díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede do Brd. Zaměříme se na impozantní plán, který měl z kraje mezi Rokycany, Zbirohem a Mirošovem udělat český Manchester. Doly na železnou rudu a uhlí...
S puškou na stoleté lodi. První česká posádka obeplula Špicberky
Anna z Tromsø je 118 let stará dřevěná loď. Mořeplavec Petr Kos ji koupil v Bergenu před osmi lety, a to jako potápějící se vrak s rozbitým motorem a těsně před odtažením na šrotiště. V té době...
Každý tým občas potřebuje obrousit hrany. Nejlépe daleko od domova i práce
Co se stane na večírku, na něm má taky zůstat, proto je lepší přátele i kolegy vyvézt daleko od domova! Firemní akce, oslavy a svatby u vody nebo v horách spojené s ubytování jsou neformální a daleko...
Objevte osm termálů u českých hranic. Dopřejte si klid a wellness na otočku
Termální lázně v Polsku, Slovensku, Rakousku a Německu nabízí relaxaci, léčivou vodu a špičkové wellness služby několik kilometrů za hranicemi. Vybrali jsme pro vás ty nejlepší, ať už plánujete...
Máte zamluvenou svou dovolenou v Alpách? Až se zima zeptá, bude už pozdě
Plánujete na tuto sezonu dovolenou v Alpách? A máte už zabukováno? Začátkem října se to může zdát jako předčasná otázka, lyžování chtivých rodin ale stále přibývá, a tak jsou ta nejoblíbenější místa...
Tady se opravdu nespěchá. Rakouskému údolí Wachau vládne klid, víno a Dunaj
V dunajském kraji Wachau jsme se nechali omámit krásným vínem, regionálními pochutinami a božími meruňkami. Bonusem byla lekce středověké architektury.
Maďarsko je rájem termálů. Hajdúszoboszló ocení i vaše děti
Maďarsko je synonymem pro termální lázně. Geotermální prameny tu vyvěrají téměř na každém rohu a Maďaři dovedli umění relaxace ve vodě k dokonalosti.
Poznejte přírodu jinak. Miliardy ptáků se vydávají na svůj boj o přežití
Uletí tisíce kilometrů bez bloudění. Využijí vzdušné proudy i vlastní síly. Miliardy ptáků po celém světě právě nasedají na nebeské dálnice do teplých zimovišť. Na pozorování stěhovavých ptáků v...
Nejezděte do Špindlu jen na lyže. Podzimní dovolená v Krkonoších má svoje kouzlo
Na konci října, kdy jsou podzimní prázdniny, není už horko ani zima, takže ideál na výlety, kola a další sporty. Po dynamickém začátku školního roku a chřipkové sezony by si mnozí rodiče určitě...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...