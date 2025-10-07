Odtud už se do světa nelétá. Příběhy letišť, která ukončila provoz

Radomír Dohnal
Otevírány byly s velkou parádou, jejich uzavření se odehrávalo v tichosti. Tedy pokud si ukončení provozu nevynutily výstřely či dunící sopky. Zarůstající ranveje a opuštěné terminály letišť dnes vyprávějí kapitoly o historii letectví. O časech, kdy právě tato místa propůjčovala lidem křídla pro cesty do celého světa.
Otevírány byly s velkou parádou, jejich uzavření se odehrávalo v tichosti. Tedy... Ellinikon sloužil Řekům dobře třiašedesát let. Když ale do Atén začalo létat... Letové centrum TWA na letišti Johna F. Kennedyho JFK v New Yorku, známé též... Otevřeno bylo v listopadu 1998, jako symbol naděje pro celý region. Ale mělo... Stavěno bylo jako letiště civilní, ale stalo se vojenským. Poté Tonopah v... S ranvejemi jen osm kilometrů od Lakatamie mělo letiště Nikósia ty nejlepší... Indické letiště Džaisalmér si na provoz muselo počkat. Vystavěno bylo, v... Veřejnosti sloužilo hongkongské letiště Kai Tak, s ranvejemi ze tří stran... Templehof byl jedním ze tří nejstarších letišť Evropy. V období třetí říše... Alexandrijské El Nouzha už kapacitně silně zaostávalo, a proto bylo toto... Je to velký ústup z výsluní. Atatürkovo letiště, kdysi nejvýznamnější a... Od roku 1916, kdy bylo otevřeno, si už prošlo předlouhou historií vojenského i...

