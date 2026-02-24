Ramadán je důležitý i pro české turisty, kteří během zimy a jara vyrážejí do oblíbených destinací. Právě v zemích jako Egypt, Turecko, Maroko, Tunisko, Spojené arabské emiráty nebo Omán se během ramadánu mění denní režim, otevírací doba obchodů i celková atmosféra ve městech.
Kdy je ramadán 2026?
- Ramadán 2026 začal 17. února a potrvá do 18. března.
- Přesné datum začátku se určuje podle pozorování nového Měsíce.
- Islámský kalendář je lunární a je o zhruba 10–11 dní kratší než gregoriánský, takže ramadán se každý rok posouvá.
Co je ramadán a proč je pro muslimy důležitý?
Ramadán je devátý měsíc islámského lunárního kalendáře. Muslimové věří, že prorokovi Mohamedovi bylo poprvé zjeveno Boží poselství, první zjevení Koránu. Na památku tohoto okamžiku drží věřící během ramadánu půst. V islámu patří půst mezi pět pilířů víry.
Jak dlouho trvá půst?
Půst během ramadánu začíná úsvitem a končí západem slunce. Délka půstu závisí na ročním období a místě, kde se muslim nachází.
Zajímavost
V roce 2017 nejdelší půst čekal muslimy v Reykjavíku – trval až 20 hodin.
Co obnáší půst?
Během ramadánu muslimové:
- nejí ani nepijí,
- zdržují se sexuálního styku a kouření,
- vyhýbají se hněvu, pomluvám, vulgární mluvě a lžím,
- věnují se více modlitbě a čtení Koránu.
Od půstu jsou osvobozeny těhotné a kojící ženy, nemocní, lidé cestující na dlouhou vzdálenost, děti před pubertou a ženy během menstruace či šestinedělí.
Půst není dieta, ale tradice. V moderní době ho lze držet i bez hladovění
Jak se slaví konec ramadánu?
Po skončení půstu přichází svátek Íd al-Fitr, svátek přerušení půstu. Svátek se obvykle slaví tři dny a během něj mají věřící povinnost poskytnout pomoc chudým.
Ramadán a dovolená
Ramadán se slaví v muslimských zemích po celém světě. Čeští turisté se s ním nejčastěji setkají při návštěvě:
- Turecka
- Egypta
- Tuniska
- Maroka
- Spojených arabských emirátů
- Ománu
Pokud cestujete během ramadánu do muslimských zemí, je dobré vědět, že dodržování půstu se liší.
Egypt
- Obchody a restaurace ve městech bývají často během dne zavřené.
- Hromadná doprava je omezená.
- Po západu slunce se ulice promění v rušné trhy a oslavy.
- V resortech jako Sharm el-Sheikh či Marsa Alam hotely během ramadánu fungují bez omezení.
Spojené arabské emiráty
- Přes den je minimální omezení, hotely fungují běžně.
- Místní kavárny mohou otevírat až večer.
- Hotely připravují tematické iftáry a služby turistů se prakticky neomezují.
Iftár
Iftár (arabsky إفطار) je večerní jídlo, kterým muslimové přerušují denní půst během ramadánu.
Turecko
- Restaurace v turistických oblastech fungují normálně.
- Po setmění se konají veřejné iftáry pro rodiny i turisty.
Maroko a Tunisko
- Přes den omezený provoz obchodů i restaurací.
- Večer živé trhy a tradiční sladkosti v kavárnách a cukrárnách.
Omán
- Přes den restaurace většinou nefungují.
- Na veřejnosti se nejí ani nepije.
- Večer slavnostní iftáry a tradiční kuchyně v ulicích i na trzích.
Praktické tipy pro turisty
- Nepijte, nejezte a nekuřte na veřejnosti.
- V hotelech a veřejných prostorách se často dá jíst a pít v ústraní.
- Porušení místních pravidel může vést k pokutě či trestu.
- Po západu slunce se konají hostiny a kulturní programy.
- Tradiční pozdravy, které můžete během dovolené používat, jsou „Ramadán mubárak“ a „Ramadán karím“
Ramadán v Česku
V České republice se podle posledního sčítání lidu v roce 2021 přihlásilo k islámu 5 132 lidí, většina sunnitů. V Česku se ramadán slaví hlavně v komunitních modlitebnách v Praze a Brně. Veřejná účast i mediální pozornost bývá omezená.
|Rok
|Začátek
|Konec
|2026
|18. února
|19. března
|2027
|8. února
|9. března
|2028
|28. ledna
|26. února
|2029
|16. ledna
|14. února
|2030
|6. ledna
|4. února