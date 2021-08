Šťavnatý Zillertal: Alpské údolí nabízí skvělé treky i kupu adrenalinu

Šťavnaté – to je první slovo které mne napadá po příjezdu do Zillertalského údolí. Všude zeleno! Z třítisícových vrcholů kolem se snáší dolů jemný opar, jasně zelené louky jsou úhledně posečené a vzduch v údolí voní senem. A stejné slovo se mi honí hlavou v průběhu dalších dní na hřebenech Alp. Kopce hrají všemi odstíny zelené, čerstvý vzduch voní květinami, z hor teče křišťálově čistá a stoprocentně pitná voda, nad údolím se nese zvuk kravských zvonců. Opravdu. Typický alpský stereotyp? Možná, pro mne návrat do dětství ke knížce Heidi, děvčátko z hor a především ideální prostředí pro naprostý relax.

Zillertal získal svůj název od řeky Ziller. Široké prosluněné údolí v srdci Tyrolska se zařízlo do hlavního hřebene Alp až k 72 třítisícovým vrcholům. Je 47 kilometrů dlouhé a pyšní se plochou 1 098 kilometrů čtverečních. V 25 obcích od Strass až po Hintertux, které jsou v podstatě nalepené jedna na druhou, žije víc než 35 tisíc obyvatel.

Přes 40 procent Zillertalu tvoří vysokohorský přírodní park Zillertalské Alpy. Nejspíš proto zde ročně přenocuje přes osm milionů turistů. I Češi už si tyto tyrolské končiny oblíbili, i když stále ještě mají co objevovat. „V loňském roce jich do Zillertalu přijelo téměř 47 tisíc, což je 1,5 procenta z celkového přenocování. V zimě sem přijede přes 91 tisíc hostů z České republiky, tedy 2,4 procenta všech přenocování u nás,“ počítá Sabine Jahns z Zillertal Tourismus.

Zimní lyžovačka v Zillertalských Alpách je určitě skvělá, ale přijeli jsme sem ochutnat léto. A i když chceme okusit od každého trochu, lyžáky nenacvakneme a Hintertux, kde se lyžuje 365 dní v roce, tentokrát míjíme. Třeba jindy…



Chuť adrenalinu

Ubytování volíme strategicky v rodinném hotýlku uprostřed údolí v Hippachu, abychom to měli na všechny strany kousek. Tento region je považován za kolébku vysokohorské turistiky, v blízkosti je adrenalinová hora Penken i lezecké trasy v oblasti Zimmereben, kam vyrážíme za prvním dobrodružstvím – čekají nás ferraty.

Zillertal v číslech 47 km délka údolí od obce Strass po Hintertux

délka údolí od obce Strass po Hintertux 47 zeměpisná šířka, na které leží Zillertal

zeměpisná šířka, na které leží Zillertal 56 km délka toku řeky Ziller přes údolí

délka toku řeky Ziller přes údolí 25 obcí

obcí 4 prázdninové regiony (Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach, Tux-Finkenberg)

prázdninové regiony (Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach, Tux-Finkenberg) 5 velkých bočních údolí

velkých bočních údolí 5 přehradních nádrží Zdroj: Zillertal.at



„Vidím, že jste fit, to je dobře,“ hodnotí nás průvodce Daniel Kopp, se kterým ferraty polezeme. Upínáme sedáky, kontrolujeme obutí, karabiny a na hlavy nasazujeme helmy. V Zillertalu jsme chytili nebývale horké počasí. Teplota se šplhá přes 30 stupňů a my za malou chvíli ochutnáme pocit řízku na pánvi.

Už při první možnosti nás Daniel táhne ze začátečnické trasy na obtížnější Huterlaner a dává nám okusit adrenalinu výšek a pocitu, když pod sebou nemáte vůbec nic. Můj strach potlačuje žoviálním hovorem o paragladingu a výzvě Dolomitenman.

Po ocelovém laně a na skobách ve skále, pomocí žebříků, lana i vlastních sil se tedy postupně škrábeme nahoru. Po dvou hodinách dřiny a šťastném plácnutí se pak za náročný výstup vyčerpaní a zpocení odměňujeme stejně jako ostatní lezci v gasthausu Zimmereben typicky rakousky: pořádným schnitzelem, bramborovým salátem a pivem.

Léto v Zillertalu se dá strávit adrenalinově: zkuste například ferraty nad Mayrhofenem. Mají několik obtížností pro začátečníky i profíky a na jejich konci vás čeká odměna v podobě typické rakouské restaurace s řízky přes celý talíř.

Ochutnávka romantiky

Navečer se přesouváme do hlavního města Zillertalského údolí Mayrhofenu. Míjíme obchody se suvenýry a restaurace, nasazujeme roušky (ty jsou potřeba jen do lanovek a obchodů, hotely ani restaurace je v Rakousku nevyžadují) a míříme rovnou ke gondole Penkenbahn, která nás vyváží na adrenalinovou horu Penken.

Jestliže v údolí je sympaticky přiměřený počet turistů, nahoře je dokonalý „sem tam někdo“. Jestliže se v údolí obklopeném horami cítíte trochu stísněně, nahoře na Penkenu rozpřáhnete ruce a máte chuť do zvuku kravských zvonců křičet „svoboda“!

Výhledy z nenáročného treku Panorama trail Penken: v pozadí Tuxerské Alpy a ledovec Hintertux, vlevo pak začíná Přírodní park Zillertalské Alpy .

Míjíme startující paraglidisty, kteří u vrcholu lanovky Penkenbahn využívají proudů horkého vzduchu a vznáší se nad údolím (v dobrém počasí, jako je tyto dny, přelétávají vrcholky rakouských Alp až do Itálie, odkud se vlakem vrací zpět), míjíme půjčovnu horských koloběžek a pár bikerů a vydáváme se na poklidný romantický trek po Panoramaweg.



Příroda v číslech 9 000 živočišných druhů na území regionu

živočišných druhů na území regionu 1 300 rostlinných druhů

rostlinných druhů 500 druhů motýlů

druhů motýlů 1 000 zdrojů pitné vody vyvěrá v Zillertalu

zdrojů pitné vody vyvěrá v Zillertalu 422 km 2 nedotčené přírody

km nedotčené přírody 1 500 – 1800 m.n m. hranice alpského lesa

m.n m. hranice alpského lesa 445 obhospodařovaných pastvin

obhospodařovaných pastvin 72 třítisícových vrcholů v Zillertalských Alpách

třítisícových vrcholů v Zillertalských Alpách 3 509 m nejvyšší hora Hochfeiler Zdroj: Zillertal.at

Penken chytře vyrostl na samém kraji Zillertalských Alp, takže kromě těch užíváme také nádherné výhledy na Tuxské Alpy s ledovcem Hintertux nebo na vrcholy (Ahorn, Tristner a Greizer Spitze), kde mayrhofenský rodák horolezec Peter Habeler trénoval na svůj slavný bezkyslíkový výstup na Mt. Everest v roce 1978.

To vše dokresluje zlaté světlo končícího dne a šťastné krávy na každém rohu. „V Zillertalu chováme speciální plemeno Tuxer Rind. Tyto krávy umí lépe šplhat po horách,“ vysvětluje Sabine Jahns.

Typické alpské zvonce jsou slyšet na hon daleko, takže farmáři tuší, kde se jejich dobytek nachází. Krávy pak po ránu na písknutí píšťalky samy přicházejí na dojení. „V létě roste na kopcích Zillertalu spousta bylin, takže mléko, které zde získáváme, má nezaměnitelnou chuť. V sezoně ho seženete pod názvem Almmilch,“ radí Sabine.

Okuste ledovou vodu

Druhý den brzy ráno vyjíždíme do městečka Zell am Ziller a jednou z prvních gondol v Zillertal Areně míříme do kopců na Rosenalm. Odtud pak štěrkovými serpentinami a pěšinami stoupáme k vrcholům Karspitze (2 257 m) a Kreuzjoch (2 558 m), túra zabere asi čtyři hodiny. Po cestě pravidelně potkáváme spoustu studánek a míst, kde si lze nabrat vodu. „Voda tady nahoře je stoprocentně pitná, dá se doplnit kdekoli. Je plná minerálů a moc dobře chutná,“ propaguje ji s nadšením naše průvodkyně Karoline a já jí dávám za pravdu.

Rodinný čas v číslech 32 zážitkových a tématických tras

zážitkových a tématických tras 296 hotelů a penzionů pro celou rodinu

hotelů a penzionů pro celou rodinu 74 selských statků pro rodinnou dovolenou

selských statků pro rodinnou dovolenou 40 výroben s možností prohlídky a ochutnávky

výroben s možností prohlídky a ochutnávky 7 provozovatelů projížděk kočárem

provozovatelů projížděk kočárem 51 hřišť pro zábavu a dobrodružství

hřišť pro zábavu a dobrodružství 1 letní sáňkařská dráha

letní sáňkařská dráha 108 km cykloturistických rodinných tras

km cykloturistických rodinných tras 23 lokalit pro výlety k vodě (6 koupališť, 7 zážitkových jezer, 10 vycházek k vodopádům)

lokalit pro výlety k vodě (6 koupališť, 7 zážitkových jezer, 10 vycházek k vodopádům) 31 adrenalinových atrakcí (rafting, kajak, canyoning, horské koloběžky, horské minikáry, lanová skluzavka)

Na kopcích je vlastně opět sympaticky prázdno: občas potkáváme další trekaře, občas bikery na kolech a elektrokolech, občas stádo krav a pár oslíků. Rušno je až nedaleko lanovkové stanice u jezera Fichtensee. Koupání v alpské vodě ve dvoutisícové nadmořské výšce s nádhernou okolní scenérií? To si nenecháme ujít.

Rakušané jsou velmi vlídní k rodinám s malými dětmi a myslí na ně i při trecích po horách. Fichtensee je jedním z mnoha míst, kde jako rodič najdete vše potřebné: toalety, zázemí na převlečení a přebalení, občerstvení a především super zábavu pro malé demotivované turisty.

Jen o kousek dál pak stojí obří horské hřiště, jemuž vévodí dřevěný zámek Fichtenschloss. Pokud chcete dítě dostat do kopců, toto je dost dobrý argument. Interaktivní hřiště je vymakané do posledního detailu, nabízí písek i vodní prvky. Na chvíli závidím, že jsem z takových radovánek dávno vyrostla.

Túra na vrchol Karspitz (2135 m) v Zillertal Areně zabere čtyři hodiny. Po cestě narazíte na nádherné horské hřiště se zámkem Fichtenschloss. Za toto vám vaše ratolesti budou opravdu vděčné. A vaše peněženka také, na horská hriště se vstup neplatí.

Obědváme v nově vybudované chatě Wiesenalm jen kousek od lanovky a pak už spěcháme dolů. Na odpoledne jsme si totiž domluvili ochutnávku piva Zillertal Bier, které nás provází na každém rohu. A tak míříme do místního pivovaru BrauKunstHaus, jež se návštěvníkům otevřel teprve loni v létě. Takový bonbónek si jako Češi nemůžeme nechat ujít.

Hořká chuť Zillertalu

V pivovaru BrauKunstHaus se ve třech patrech postupně dozvídáme nejen to, že se jedná o nejstarší soukromý pivovar s tradicí přes 500 let, který vede po 16 generací jedna rodina, ale nakolik je místní pivo navázáno na zdejší kulturu či tradice. A na suroviny: vaří se totiž z té křišťálově čisté alpské vody.

„Zillertal Bier je živé pivo, neprochází pasterizací. Prodává se jen v Tyrolsku a z 80 procent míří do provozoven zde v údolí a ihned se konzumuje. Do chat na kopcích se často přepravuje pomocí koní, helikoptérami, nebo i lanovkou,“ vysvětluje mi pivní someliér a šéf marketingu Filip Geiger s tím, že výjimečně najdu Zillertal Bier i za hranicemi, kde se ovšem prodává na vyžádání tamních pivoték či obchodů, pivovar se aktivně nenabízí. Nejdále se Zillertal Bier pije v Japonsku.

Ochutnávka piva v pivovaru Zillertal

Užíváme si interaktivní muzeum, kde vidíte i chmel růst (35 centimetrů za den!). Tady si můžete zajódlovat, poslat domů pohlednici, otestovat se ve znalostech piva a alkoholu... procházíte výrobnou, varnou i kolem pásů, kde se pivo lahvuje a posílá k zákazníkům. Prohlídka končí samozřejmě ochutnávkou. V nabídce najdete lehký citrusový Pils, který se pije na většině chat a hospod, tmavé karamelové pivo a silný pšeničný Weissbier, ale i speciály a radler.

V loňské koronavirové vlně si musel pivovar poradit po svém. V zimě se nelyžovalo, hosté nejezdili, spousta chat na kopcích zůstala zavřená. „Vyrábíme lokální produkt, který nekonzervujeme. A tak jsme z něj vyráběli gin. Není to nijak závratné množství, ovšem pivo bylo potřeba nějak zpracovat. Pálenka šla poté k našim odběratelům jako speciální produkt,“ vysvětluje Filip.

Jak chutná ledová řeka?

Ještě než údolí opustíme, vytahujeme z té alpské bonboniéry poslední kousek a vyrážíme za dalším neobvyklým adrenalinem: ochutnat canyoning. Dravá alpská řeka Ziller se totiž dá prozkoumat i velmi zblízka, její kaňon můžete po proudu proplavat, proskákat, brodit či sešplhávat po laně. Chce to odvahu, plavecký um i fyzičku a důvěru v průvodce, ale jedná se o zábavu, kterou zvládnou i větší děti. Jedno takové se při našem příjezdu zrovna souká do neoprenu.

„Řeka je velmi studená, takže musíte do neoprenu, speciálních bot a na hlavu dostanete helmu. Některá místa, jako vysoké skoky do vody, se v nejhorším dají obejít, spoustu z nich ale musíte zvládnout,“ instruuje nás nekompromisní průvodce před startem s tím, že tento adrenalin zabere asi 2,5 až tři hodiny.

Zillertal je opravdu pro vysokohorské extremisty, hledače adrenalinu i pohodáře a labužníky. Před cestou je třeba si rozmyslet, co vše tu chcete zažít, abyste odsud vůbec dokázali odjet. Není však třeba klesat na mysli, pořád platí: tato šťavnatá zahraniční exotika je přece skoro za rohem.