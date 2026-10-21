Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zámek s modrookými oslíky. Barokní skvost ukrývá zahrady jako ve Versailles

Pavla Apostolaki
Areál zámku Hof je obrovský, má padesát hektarů.

Areál zámku Hof je obrovský, má padesát hektarů. | foto: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H – Severin Wurnig

Barokní francouzské zahrady se rozkládají na sedmi terasách.
Zámek Hof je největším venkovským palácovým komplexem v Rakousku.
Součástí areálu jsou také užitkové zahrady.
Konstrukce skleníků byla zhotovena ze skla a dřeva.
22 fotografií
Jen hodinu cesty autem od českých hranic leží největší venkovský palácový komplex Rakouska. Čarokrásný zámek Hof ohromí každého návštěvníka svou nádherou, rozlehlostí, úchvatnými zahradami i množstvím aktivit. Tady se vrátíte o pár století zpět a zažijete baroko na vlastní kůži 364 dnů v roce.

Malý vzrůstem, ale velký duchem – to byl princ Evžen Savojský, který v roce 1725 získal město a zámek Hof a přestavěl ho na velkolepou barokní rezidenci. Nacházela se v nížině Marchfeld (Moravské pole) v okolí řeky Moravy, kde lužní lesy byly ideálním loveckým revírem.

Slavný vojevůdce, který několikrát porazil Osmany a zabránil jejich postupu do Evropy, si v Hofu splnil svůj dávný sen. Stal se vlastníkem tusculi ruralis, venkovského sídla a oázy klidu, kde našel útočiště před ruchem Vídně.

Vladař si tam léčil duši. Dolní Rakousko uchvátí pohádkovou atmosférou

Stavba, na které pracovalo osm set dělníků, byla hotová za pět let. Každý, kdo na zámek přijel, byl ohromen jeho krásou a luxusním vybavením interiérů. Šlechtic zde nechal zřídit honosné soukromé i společenské apartmány, hostinské pokoje, kapli a salu terrenu, nádherně zdobený sál, kterým se prochází do zahrad.

K paláci také přiléhaly velké skleníky a hospodářský statek se stájemi, pekárnou, hostincem, pivovarem, mlékárnou, sýpkou a s užitkovými zahradami. Usedlost zásobovala dvůr potravinami a byla střediskem různých řemeslných prací.

Součástí areálu jsou také užitkové zahrady.

V roce 1755 získala panství Hof císařovna Marie Terezie a darovala ho svému manželovi Františku I. Štěpánovi Lotrinskému. Sídlo pak vlastnili další habsburští panovníci, až ho v roce 1898 císař František Josef I. pronajal armádní jezdecké škole.

Po druhé světové válce byl zámek vzhledem ke své blízkosti železné opony ponechán osudu a chátral. Opravovat se začal až v osmdesátých letech a dnes rekonstruovaný objekt vlastní rakouský stát.

Modroocí ušatci

Areál zámku je obrovský, má padesát hektarů a každý návštěvník tu najde své potěšení. Rodičům s dětmi se bude líbit zejména zvěřinec, kde žije přibližně dvě stě čtyřicet zvířat.

„Princ Evžen Savojský miloval přírodu a na zámku choval exotická zvířata, například velbloudy, lamy, alpaky a bílé pávy. Obnovili jsme tuto tradici a pořídili živočišné druhy, které tu v době baroka žily. Zvěřinec jsme také doplnili o stará plemena, kterým hrozí vyhynutí. Což jsou třeba koně Nonius a různé druhy ovcí a koz,“ říká česká průvodkyně Lenka.

Na podzim berou dech. Tyto hrady a zámky se brzy promění v barevnou pohádku

Vzácní jsou také bílí barokní oslíci, kterých dnes na celém světě žije jen dvě stě padesát kusů. Mají modré oči a podle barvy jejich světle žluté až bílé srsti se jim říká cremello. Tito lichokopytníci byli v baroku považováni za nositele světla, dobra, naděje, radosti a chovali je aristokraté hlavně ve východním Rakousku a v Uhrách (dnešní Maďarsko).

Oslíci ze zámku Hof mají dokonce svoji poštovní známku, kterou letos v nákladu dvě stě padesáti tisíc kusů vydala Rakouská pošta. Obdiv vzbuzují taky silní norikové a ušlechtilí lipicáni, jejichž chov začal v šestnáctém století. Bílí koně, kteří váží zhruba 550 kilogramů, byli vždy pýchou Habsburků a vídeňské Španělské jezdecké školy.

Barokní vytápění

„To je nejkrásnější vyhlídka na světě,“ zvolal kníže a světoběžník Johann Khevenhüller-Metsch, když uviděl barokní francouzskou zahradu na zámku Hof. Princ Evžen Savojský si na ní velmi zakládal a nechal ji vybudovat na sedmi terasách, které krášlí ornamentální a geometrické květinové záhony, stromy, keře, fontány, sochy a schodiště. Na ploše šestnácti hektarů tak vzniklo dílo podobné zahradám ve Versailles, o které se stará šestadvacet zahradníků.

„Každý rok na jaře vysadíme pětatřicet tisíc květin. Inspiraci čerpáme z baroka a pěstujeme narcisy, tulipány, hledíky, hvozdíky a řebčíky královské. Letní výzdobu pak tvoří sto druhů letniček,“ povídá zdejší zahradník.

Lázeňský zázrak Bad Gastein. Koktejl termálů, radonu a vzduchu

„Na zahradě se rozhodně nenudíme, roste tu téměř čtyři sta stromů, tři stovky ovocných dřevin a tisícovka keřů i tři kilometry živého plotu javora polního. Stříháním tvarujeme třeba padesát osm tisíc zimostrázů a kosíme trávník o rozloze sto dvaceti tisíc metrů čtverečních,“ dodává zaměstnanec zámku.

Některé rostliny jsou ale choulostivé a na zimu se musí přestěhovat do sedm metrů vysokých skleníků. Jejich konstrukce byla zhotovena ze skla a dřeva a zajišťuje dostatek světla pro rostliny. Skleníky jsou vyhřívané na 8 až 12 stupňů Celsia prostřednictvím teplovzdušného vytápění horkou párou, které tu fungovalo už v době baroka.

Vzduch se ohřívá ve velkých pecích v podzemních komorách a potom se dostává do oranžérií potrubím v podlaze čtvercovitými otvory. Zahradník pak má svůj byt v přístavbě skleníků, aby v zimě mohl dohlížet na rozkvetlé rostliny.

Posezení v oranžérii

Rozlehlá francouzská zahrada, kaskády a fontány potřebovaly spoustu vody. Proto architekti vybudovali důmyslný technický systém, který ji přiváděl podzemním potrubím ze tří velkých rybníků u sousední vesnice Groissenbrunn. Dnes fungování vodního koloběhu přibližuje turistům poutavou formou vodní zážitková cesta, jež spojuje historii s interaktivní zábavou.

Barokní francouzské zahrady se rozkládají na sedmi terasách.
Zámek Hof je největším venkovským palácovým komplexem v Rakousku.
Součástí areálu jsou také užitkové zahrady.
Konstrukce skleníků byla zhotovena ze skla a dřeva.
22 fotografií

Návštěvníci tady poznají techniku barokního vodního umění. Vyzkouší si čerpadla, vodní kola, stavidla a v korytě potoka uvidí, jak voda proudí, jak se dá zadržet nebo nasměrovat jinam. Vše probíhá v duchu udržitelnosti, protože voda se následně využívá k zavlažování zahrady.

Poté se výletníci mohou přesunout do řemeslných dílen a účastnit se workshopů zaměřených na hrnčířství, pletení košíků, lihovarnictví či na výrobu produktů z místních bylinek a ovoce. V zimě lze také zajít do oranžérie na „tea time“, kdy se mezi citrusy servíruje lahodný čaj. Zkrátka zábavu najde na zámku každý. Stačí jen přijet a vstoupit do barokních časů.

Zámek Hof: tipy na cestování

  • Zámek Hof je otevřený každý den kromě 24. prosince.
  • V areálu se nachází i okrasné a užitkové zahrady. V bylinkové objevíte přes sto třicet druhů bylinek, v rajčatové zahrádce přes třicet odrůd rajčat a v růžové přes čtyřicet odrůd růží.
  • Do 2. 11. 2026 probíhá na zámku akce Dýňové království. Historické zahrady a terasy jsou zaplaveny tisícovkami dýní, které tvoří působivé instalace, sochy a podzimní kompozice. Například monumentální šachové figury, ozdobnou korunu, obrovský včelí úl, kompas či žabího prince.
  • Od 14. listopadu do 20. prosince 2026 se budou každý víkend konat v barokním areálu vánoční trhy. Návštěvníci se mohou těšit na světelné instalace, řemeslné výrobky a vánoční speciality.
  • Zámek Hof se nachází kousek od Bratislavy, kde můžete využít MHD. Autobus č. 20, 21 a 29 jede na zastávku Novoveská, odkud je to pěkná procházka přes Cyklomost svobody až k historické památce.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Španělé dali přednost přírodě před ziskem. Na souostroví Cíes to funguje

Počet turistů, kteří sem mohou připlout, je omezený. Stejně jako počet trajektů...

Počet turistů, kteří sem mohou připlout, je omezený. Stejně jako počet trajektů a míst k přespání. O povolení k návštěvě dokonce musíte žádat vládu Galicie. Z ekonomického hlediska to vypadá jako...

Holení srpem a starobylé muškety. Čínská vesnice Baša pobláznila cizince

V odlehlých horách čínské provincie Kuej-čou leží vesnice, která vzdoruje času....

V odlehlých horách čínské provincie Kuej-čou leží vesnice, která vzdoruje času. Muži si zde upravují vlasy podle staleté tradice a návštěvníky vítají salvami ze starobylých mušket. Baša si díky...

Historické snímky Mariánských Lázní. Takto vypadalo slavné město po válce

Ještě před několika staletími se zde rozprostíraly bažiny a neprostupné lesy....

Ještě před několika staletími se zde rozprostíraly bažiny a neprostupné lesy. Pak se minerální prameny staly základem jednoho z nejslavnějších lázeňských měst Evropy. Do Mariánských Lázní mířili...

KVÍZ: Pro všechny milovníky kolejí. Jak znáte švýcarské železnice?

Soutěž
Jungfraubahn: evropský rekord. Vlak na snímku šplhá na nejvýš položené nádraží...

Švýcarské železnice jsou symbolem přesnosti, ale také rekordů, dechberoucích výhledů a technických kuriozit. Víte, který vlak je nejpomalejším rychlíkem světa nebo kde najdete nejvýše položené...

Podzimní barvy a voda jako z Karibiku. Rakouská soutěska má nečekané kouzlo

Soutěska Wasserlochklamm leží v Rakousku, nedaleko města Palfau ve Štýrsku.

Tyrkysová voda, dřevěné lávky přilepené ke skalám a vodopády ukryté v lesích, které se na podzim zbarvují do žluta a červena. Rakouská soutěska Wasserlochklamm nabízí výlet, při němž si člověk užije...

Zámek s modrookými oslíky. Barokní skvost ukrývá zahrady jako ve Versailles

Areál zámku Hof je obrovský, má padesát hektarů.

Jen hodinu cesty autem od českých hranic leží největší venkovský palácový komplex Rakouska. Čarokrásný zámek Hof ohromí každého návštěvníka svou nádherou, rozlehlostí, úchvatnými zahradami i...

21. října 2026

Vyšší poplatky, přísnější ubytování. Co chystá 10 zemí v EU na turisty v roce 2027

Turisty čekají v roce 2027 v oblíbených evropských destinacích vyšší poplatky za ubytování i nová pravidla pro krátkodobé pronájmy.

Evropská města a turistická letoviska reagují na vysokou návštěvnost poplatky, regulací krátkodobých pronájmů i omezením výletních lodí. V roce 2027 zdraží pobyt například ve Vídni a Salcbursku,...

20. října 2026  13:19

Milán bez demonstrací. Projděte si město módy, katedrál a pouličního umění

Milán zasáhly nepokoje, které se do Itálie přelily z Francie. Původním impulsem...

Milán o víkendu zažil násilné střety mladých lidí s policií, které zasáhly i okolí slavné katedrály. Italská metropole má ale i svou klidnější tvář. Prohlédněte si ve fotografiích město, kde se...

20. října 2026

Nic pro citlivky. Růžové jezero voní po jódu a ropě. Srbské lázně překvapí úplně vším

Premium
Z jihovýchodu naší republiky je to do Pačiru lehce přes 500 kilometrů, což...

Uvnitř světa virtuálního cestování občas zazáří exotické snímky slaných jezer, jejichž hladina hraje úchvatným spektrem růžových odstínů. Tuto nevšední podívanou si překvapivě užijeme i relativně...

20. října 2026

Podzimní barvy a voda jako z Karibiku. Rakouská soutěska má nečekané kouzlo

Soutěska Wasserlochklamm leží v Rakousku, nedaleko města Palfau ve Štýrsku.

Tyrkysová voda, dřevěné lávky přilepené ke skalám a vodopády ukryté v lesích, které se na podzim zbarvují do žluta a červena. Rakouská soutěska Wasserlochklamm nabízí výlet, při němž si člověk užije...

19. října 2026

Holení srpem a starobylé muškety. Čínská vesnice Baša pobláznila cizince

V odlehlých horách čínské provincie Kuej-čou leží vesnice, která vzdoruje času....

V odlehlých horách čínské provincie Kuej-čou leží vesnice, která vzdoruje času. Muži si zde upravují vlasy podle staleté tradice a návštěvníky vítají salvami ze starobylých mušket. Baša si díky...

19. října 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  18. 10. 21:23

Luxusní vila s bazénem. Pár objevil trik, jak cestovat po světě téměř zdarma

Britové Ellen Carter a Connor Gill našli způsob, jak cestovat po světě bez...

Luxusní dům s bazénem a rozlehlou zahradou za nula korun na noc. Britové Ellen Carter a Connor Gill našli způsob, jak cestovat po světě bez drahých hotelů. Pár na to jde chytře – hlídá cizí domy a...

18. října 2026

Na co zírá mašinfíra: Vyhlídková jízda napříč malebným Třeboňskem

Bardotka 749.262 společnosti Rail System na konci svojí cesty, která toho dne...

Po čase se opět vypravíme do jižních Čech a opět na Dráhu císaře Františka Josefa I. Tentokrát projedeme hlavní větev, která spojovala Vídeň s Prahou, byť dnes trať vypadá spíše jako nostalgická...

18. října 2026

Místo, kde umlkaly písně. Mauthausen připomíná Hašlera i oběti Anthropoidu

Premium
Mauthausen vznikl v srpnu 1938, jen několik měsíců po připojení Rakouska k...

Na první pohled je tu klid. Za vstupní branou se rozprostírá rozlehlý areál a mezi kamennými budovami svítí zelená tráva. Jenže za zdmi Mauthausenu se odehrávaly jedny z nejkrutějších zločinů...

17. října 2026

KVÍZ: Pro všechny milovníky kolejí. Jak znáte švýcarské železnice?

Soutěž
Jungfraubahn: evropský rekord. Vlak na snímku šplhá na nejvýš položené nádraží...

Švýcarské železnice jsou symbolem přesnosti, ale také rekordů, dechberoucích výhledů a technických kuriozit. Víte, který vlak je nejpomalejším rychlíkem světa nebo kde najdete nejvýše položené...

vydáno 17. října 2026

Na kole napříč Norskem. Skandinávská cyklotrasa Rallarvegen je až návyková

Premium
Rallarvegen patří mezi jedny z nejoblíbenějších cyklotras v Evropě.

Podél jedné z nejhezčích železnic světa vede jedna z nejhezčích (a nejdivočejších) cyklotras světa. Redaktor magazínu Víkend DNES se vydal přes ledovcové hory z Osla do Bergenu. Jaké počasí ani Nora...

16. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×